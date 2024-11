Concorsi Novembre 2024: tutti i bandi in scadenza

Concorsi novembre 2024, quali sono i bandi in scadenza questo mese? Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, le opportunità di accedere alla pubblica amministrazione continuano a crescere. Nelle ultime settimane sono stati pubblicati numerosi bandi per concorsi pubblici finalizzati alla copertura di migliaia di posti a tempo indeterminato, offrendo così la possibilità di entrare stabilmente nel settore pubblico.



Questi bandi sono rivolti a una vasta platea di candidati, sia diplomati che laureati, e spaziano tra vari settori: dalla sanità all’amministrazione, passando per ambiti tecnici e contabili. I concorsi previsti per novembre 2024 includono posizioni aperte non solo nei Ministeri e nelle amministrazioni centrali, ma anche nelle Aziende Sanitarie e in altri enti locali.

Nei paragrafi che seguono, esploreremo in dettaglio quali sono i concorsi in scadenza a novembre, fornendo informazioni su come partecipare e consigli su come affrontare al meglio le prove di selezione.

Concorsi Novembre 2024: 2200 Funzionari Coesione Sud Uno dei bandi più significativi in scadenza a novembre è il Concorso Coesione Sud 2024, che mette a disposizione 2.200 posti presso diverse amministrazioni pubbliche delle regioni meridionali d’Italia. Questo concorso si rivolge a candidati laureati, offrendo opportunità di impiego per il rafforzamento dei servizi pubblici nelle aree del Sud. Le selezioni prevedono una prova scritta composta da quiz a risposta multipla, mirata a verificare le conoscenze dei partecipanti nelle materie specifiche per ogni profilo. La domanda di partecipazione andrà inviata attraverso il Portale InPA, collegandosi a questa pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS, eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 7 novembre 2024. Qui le FAQ sulla selezione.

Concorsi Novembre 2024: 4 Istruttori Culturali Provincia di Caserta È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti nell’area degli istruttori, profilo professionale di “Istruttore addetto alle attività culturali/museali”, mediante stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di 36 mesi e part-time al 66%, ovvero 24 ore settimanali. È possibile partecipare con qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso e accedendo tramite identità digitale. Il termine per l’invio delle domande scade alle 23:59 del 7 novembre 2024.



Per approfondire: “Concorso Provincia di Caserta 2024, 4 Istruttori Culturali diplomati: come partecipare”

Concorsi Novembre 2024: 3 amministrativi diplomati Pantelleria Il Comune di Pantelleria ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 3 istruttori amministrativi con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Sono previste riserve di posti per il personale interno con almeno 60 mesi di anzianità di servizio nell’inquadramento immediatamente inferiore e per le categorie protette. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite il portale InPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso (dove è anche possibile scaricare il bando) e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 13:00 del 9 novembre 2024.

Concorsi Novembre 2024: 40 posti Regione Lombardia La Regione Lombardia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 40 posti a tempo pieno e indeterminato nell’area degli istruttori. I candidati selezionati saranno inseriti nei processi amministrativi, tecnici e forestali, contribuendo a gestire servizi pubblici cruciali per la regione.

I posti sono suddivisi tra tre diversi settori: Giuridico amministrativo: 16 posti

Tecnico: 16 posti

Agricolo e forestale: 8 posti La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del Reclutamento “inPA”, collegandosi alla pagina dedicata al concorso e accedendo tramite SPID, CIE, CNS, eIDAS. Le candidature chiuderanno alle ore 12:00 del 14 novembre 2024. In questo approfondimento tutti i dettagli sul concorso.

Concorsi Novembre 2024: 14 amministrativi Asl Napoli 3 Sud È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di un nuovo Concorso ASL Napoli 3 Sud per la copertura di 14 posti di Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – Area dei Professionisti della Salute e dei

Funzionari, di cui 2 posti di Collaboratore Amministrativo Linguistico. Per la partecipazione è richiesta la laurea. le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente tramite una procedura telematica. Questo significa che non saranno accettate domande presentate in formato cartaceo o via email. Per iniziare la procedura, è necessario collegarsi al sito internet aslnapoli3sud.iscrizioneconcorsi.it e registrarsi con un indirizzo email (non PEC). Sarà possibile fare domanda fino al 18 novembre 2024. Per tutti i dettagli sulla selezione si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi Novembre 2024: 77 Funzionari Contabili Ministero della Giustizia Proseguono le assunzioni per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Dopo le due recenti selezioni per diplomati, è stato indetto un nuovo Concorso Ministero Giustizia 2024 per il reclutamento di 77 Funzionari Contabili a tempo indeterminato. Il concorso è aperto a laureati in discipline economiche, e il 20% dei posti (15 posti) è riservato al personale interno già inquadrato nell’area degli assistenti del Ministero della Giustizia. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la pagina dedicata alla selezione sul Portale InPa, raggiungibile a questo indirizzo, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 22 novembre 2024. Il concorso prevede un’unica prova scritta, in questo articolo abbiamo approfondito tutti i dettagli del concorso.

Concorsi Novembre 2024: 74 posti Categorie Protette Agenzia Dogane L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha indetto un concorso pubblico per esami, finalizzato all’assunzione di 74 unità di personale nell’Area Assistenti, con il profilo di Assistente amministrativo tributario. Questo concorso è specificamente riservato ai soggetti con disabilità, iscritti agli elenchi di collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. L’assunzione è a tempo pieno e indeterminato, con distribuzione dei posti su base provinciale. La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale unico del reclutamento “inPA” collegandosi alla pagina dedicata al concorso e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile accedere alla piattaforma e compilare la domanda fino al 22 novembre 2024 alle ore 17:00. Leggi anche “Concorso Agenzia Dogane 2024, 74 posti per Categorie Protette: come partecipare”

Concorsi Novembre 2024: 210 Infermieri in Lombardia Nuove possibilità per infermieri in Lombardia con due diverse selezioni in scadenza a Novembre: 110 posti a tempo indeterminato presso Asst Garda – Qui l’approfondimento;

100 posti a tempo indeterminato presso l’Asst Lariana- Qui l’approfondimento. Le domande andranno inviate presso i rispettivi portali online. Per entrambi i bandi la scadenza è spostata al 25 novembre 2024 poiché il 24 è una domenica. Le selezioni saranno per titoli ed esami.

Concorsi Novembre 2024: 17 diplomati Comune di Udine Nuovo Concorso Comune Udine 2024: è stato indetto un nuovo concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 17 Istruttori Amministrativi Contabili (Categoria C1) a tempo pieno e indeterminato. Il concorso, aperto a chi possiede un diploma di scuola superiore, rappresenta un’importante opportunità per chi desidera entrare a far parte della pubblica amministrazione in Friuli Venezia Giulia. La graduatoria potrà inoltre essere concessa ai Comuni di Codroipo e Tavagnacco. Per partecipare al concorso, i candidati devono presentare la domanda entro il termine perentorio del 22 novembre 2024, esclusivamente tramite procedura telematica. Per accedere al portale dedicato, disponibile cliccando qui, è necessario utilizzare lo SPID. Dopo l’accesso, il candidato potrà compilare la domanda online inserendo i dati personali richiesti e allegando i documenti obbligatori, tra cui una copia del documento d’identità e il curriculum in formato Europass. Tutti i dettagli sul concorso sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: