Concorso Ministero Giustizia 2024, bando per 77 Funzionari Contabili: chi partecipa e prove

Proseguono le assunzioni per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Dopo le due recenti selezioni per diplomati, è stato indetto un nuovo Concorso Ministero Giustizia 2024 per il reclutamento di 77 Funzionari Contabili a tempo indeterminato.

Il concorso è aperto a laureati in discipline economiche, e il 20% dei posti (15 posti) è riservato al personale interno già inquadrato nell’area degli assistenti del Ministero della Giustizia, in possesso dei requisiti specificati nel bando. Se i posti riservati non dovessero essere coperti, questi verranno assegnati ai candidati esterni, secondo l’ordine di graduatoria.

La selezione sarà a prova unica a risposta multipla e le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e quali saranno le materie d’esame della prova unica.

Concorso Ministero Giustizia 2024, 77 Funzionari Contabili: requisiti Per partecipare al concorso Ministero Giustizia 2024 per 77 Funzionari Contabili, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: Cittadinanza italiana o appartenente a una delle categorie indicate all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001.

Godimento dei diritti civili e politici.

Laurea in una delle seguenti discipline:

in una delle seguenti discipline: Economia e commercio (DL)



Laurea L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale)



Laurea L-33 (Scienze economiche)



Laurea magistrale LM-56 (Scienze dell’economia)



Laurea magistrale LM-77 (Scienze economico-aziendali)



Laurea specialistica 64/S o 84/S (scienze economiche e aziendali)

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.

Qualità morali e di condotta, come previsto dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione.

Concorso Ministero Giustizia 2024, 77 Funzionari Contabili: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la pagina dedicata alla selezione sul Portale InPa, raggiungibile a questo indirizzo, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Occorrerà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Non sono previste tasse di concorso. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 22 novembre 2024.

Concorso Ministero Giustizia 2024, 77 Funzionari Contabili: prova scritta unica Il concorso si svolgerà tramite una prova scritta a risposta multipla. La prova non si limiterà a valutare le conoscenze teoriche, ma includerà anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità di utilizzo delle principali applicazioni informatiche. In particolare, le materie d’esame saranno le seguenti: Ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all’organizzazione degli istituti e

servizi dell’Amministrazione Penitenziaria;

servizi dell’Amministrazione Penitenziaria; Ragioneria pubblica e contabilità di Stato anche con riferimento ai servizi amministrativo-contabili dell’Amministrazione;

Elementi di economia politica, di scienza delle finanze e di statistica;

Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto

di pubblico impiego;

di pubblico impiego; Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di

apparecchiature e applicazioni informatiche. Il numero dei quesiti, le modalità di attribuzione dei punteggi e il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati sarà fissato dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante pubblicazione sul portale inPA e sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima del suo svolgimento. La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30.

Concorso Ministero Giustizia 2024, 77 Funzionari Contabili: materie d’esame La prova scritta a risposta multipla verterà sulle seguenti materie d’esame: Ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all’organizzazione degli istituti e

servizi dell’Amministrazione Penitenziaria;

servizi dell’Amministrazione Penitenziaria; Ragioneria pubblica e contabilità di Stato anche con riferimento ai servizi amministrativo-contabili dell’Amministrazione;

Elementi di economia politica, di scienza delle finanze e di statistica;

Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto

di pubblico impiego;

di pubblico impiego; Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di

apparecchiature e applicazioni informatiche.

Concorso Ministero Giustizia 2024, 77 Funzionari Contabili: mansioni e stipendio Le mansioni di un Funzionario Contabile del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), come descritto nell’allegato C al Contratto Integrativo del Dipartimento, includono attività ad alto contenuto specialistico nell’ambito delle procedure contabili finanziarie. Tra le principali responsabilità rientrano: Revisione e controllo di dati di natura contabile ed economico-finanziaria.

Gestione e rendicontazione dei servizi tipici dell’area contabile.

Predisposizione di atti contabili per l’acquisizione di beni o servizi.

Verifica dell’applicazione corretta della normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato e criteri imprenditoriali di economicità gestionale.

Predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

Direzione di unità organiche o servizi, in strutture di notevole complessità e rilevanza.

Partecipazione ad attività didattiche per le materie di competenza. I vincitori saranno inquadrati nell’Area dei Funzionari del CCNL Funzioni Centrali, che prevede una retribuzione lorda annua all’ingresso di 23.501,93 euro, pari a 1.958,49 euro mensili lordi. A questi andranno aggiunti anche la tredicesima mensilità, l’indennità di amministrazione ed eventuali ulteriori indennità previste dal CCNL.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: