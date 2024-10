Concorso Regione Lombardia 2024, bando per 40 diplomati: requisiti e prove

Nuovo Concorso Regione Lombardia 2024. La Regione Lombardia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 40 posti a tempo pieno e indeterminato nell’area degli istruttori. I candidati selezionati saranno inseriti nei processi amministrativi, tecnici e forestali, contribuendo a gestire servizi pubblici cruciali per la regione.

I posti sono suddivisi tra tre diversi settori:

Giuridico amministrativo: 16 posti

Tecnico: 16 posti

Agricolo e forestale: 8 posti

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e quali saranno le prove del nuovo Concorso Regione Lombardia 2024. Per confrontarsi con gli altri candidati nello studio e ricevere aggiornamenti in tempo reale è possibile iscriversi anche al Gruppo Telegram dedicato al concorso.

Preparati con il Manuale dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso regione Lombardia 40 posti (vari profili) – Area Istruttori di Giunta Regionale Il manuale è un ottimo strumento di preparazione per i candidati del Concorso indetto dalla Regione Lombardia per 40 posti in vari profili dell’Area Istruttori. In particolare il testo tratta in maniera completa e approfondita tutte le materie comuni a tutti i profili, richieste per la prova preselettiva, in particolare: › Procedimento amministrativo e diritto di accesso;› Ordinamento della regione Lombardia: Statuto d’autonomia;› Competenze logiche, deduttive e numeriche;› Conoscenza della lingua italiana.Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro sono disponibili anche:- simulatore di quiz per esercitarsi in vista della prova;- videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo. Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024 29.45 € Scopri di più

Concorso Regione Lombardia 2024, 40 diplomati: sedi e stipendio I vincitori del concorso saranno assegnati a una delle sedi della Giunta di Regione Lombardia, che include la sede centrale a Milano o una delle sedi territoriali distribuite nella regione. Le sedi territoriali sono situate nelle seguenti città: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Legnano, Lodi, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio e Varese. È importante notare che i candidati vincitori saranno soggetti a un vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, come previsto dalla normativa vigente. Per quanto riguarda il trattamento economico, il contratto offerto ai vincitori del concorso prevede uno stipendio conforme alle norme contrattuali vigenti nel Comparto Funzioni Locali. Alla data attuale, il trattamento economico annuo lordo di base è pari a € 21.392,88, a cui si aggiunge un’indennità di comparto annua di € 274,80 e una tredicesima mensilità di € 1.782,74. Il personale potrà beneficiare di ulteriori voci di trattamento accessorio, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, con eventuali aggiornamenti previsti per il futuro.

Concorso Regione Lombardia 2024, 40 diplomati: requisiti Per accedere al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o altra cittadinanza con permessi idonei per lavorare in Italia.

Età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite per il collocamento a riposo.

Godimento dei diritti civili e politici.

Idoneità fisica allo specifico impiego.

Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo.

Non aver riportato condanne penali definitive per reati che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Oltre ai requisiti generali, ogni profilo professionale richiede requisiti specifici di titolo di studio: Profilo Giuridico-Amministrativo: qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Profilo Tecnico: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico ( geometra o Costruzioni, ambiente e territorio) o laurea “assorbente” in discipline tecniche.

Profilo Agricolo e Forestale: diploma ad indirizzo agrario o laurea “assorbente”.

Concorso Regione Lombardia 2024, 40 diplomati: domanda La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del Reclutamento “inPA”, collegandosi alla pagina dedicata al concorso e accedendo tramite SPID, CIE, CNS, eIDAS. Le candidature sono aperte dalle ore 10:00 del 23 ottobre 2024 e chiuderanno alle ore 12:00 del 14 novembre 2024. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo PEC e il versamento di un contributo di segreteria di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni riportate durante l’invio della domanda su InPA. Ogni candidato potrà candidarsi, se in possesso dei requisiti specifici, per uno o più profili tra quelli previsti dal bando.

Concorso Regione Lombardia 2024, 40 diplomati: prove Il concorso si articolerà in tre fasi: una prova preselettiva (eventuale), una prova scritta e una prova orale. Se il numero di domande pervenute per un singolo profilo supera le 120 candidature, verrà attivata una prova preselettiva da remoto, che consisterà in un test a risposta multipla su: Competenze logiche-deduttive e numeriche.

Conoscenza della lingua italiana.

Elementi di diritto amministrativo e diritto di accesso.

Conoscenza della lingua italiana. Elementi di diritto amministrativo e diritto di accesso. Ordinamento della Regione Lombardia. La prova preselettiva si svolgerà nel mese di dicembre. Tutti i dettagli sulla data e le istruzioni saranno pubblicate a partire dal 21 novembre 2024. Prima della prova scritta saranno somministrati, nella stessa sede e orario, un test di conoscenza della lingua inglese e un test di verifica delle conoscenze informatiche (Word ed Excel). In caso di punteggio insufficiente in questi due accertamenti si verrà esclusi dalla selezione, a prescindere dal punteggio ottenuto nelle prove. La prova scritta consisterà in domande a risposta multipla o aperta relative alle materie indicate per ciascun profilo. Potrebbe essere richiesta la predisposizione di un atto amministrativo. Si accede alla prova orale con un punteggio di almeno 21/30. La prova orale, infine, consisterà in un colloquio individuale, volto all’accertamento delle conoscenze nelle materie d’esame della prova scritta. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio di 21/30 e sia la prova scritta che la prova orale si terranno in presenza.

Concorso Regione Lombardia 2024, 40 diplomati: come prepararsi

Il Manuale Concorso regione Lombardia 40 posti (vari profili) – Area Istruttori di Giunta Regionale tratta in maniera completa e approfondita tutte le materie comuni a tutti i profili, richieste per la prova preselettiva. Nella sezione online è disponibile anche il simulatore di quiz per esercitarsi e le videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo. Il testo è disponibile anche su Amazon

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto di copertina: iStock/ewg3D