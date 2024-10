Concorso Agenzia Dogane 2024, 74 posti per Categorie Protette: come partecipare

Nuovo Concorso Agenzia Dogane 2024, interamente riservato alle categorie protette. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha indetto un concorso pubblico per esami, finalizzato all’assunzione di 74 unità di personale nell’Area Assistenti, con il profilo di Assistente amministrativo tributario.



Questo concorso è specificamente riservato ai soggetti disabili, iscritti agli elenchi di collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. L’assunzione è a tempo pieno e indeterminato, con distribuzione dei posti su base provinciale. Come fare per essere inseriti nelle liste delle categorie protette? Ne abbiamo parlato in questo articolo.



Di seguito, tutti i dettagli su requisiti, modalità di presentazione della domanda e prove d’esame. Qui invece il punto sui prossimi concorsi ADM in arrivo.

Concorso Agenzia Dogane 2024, 74 posti per Categorie Protette: requisiti Per partecipare al concorso, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti: Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE o possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001.

Età maggiore di 18 anni.

Appartenenza alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 68/1999, con iscrizione negli elenchi del collocamento mirato.

Stato di disoccupazione e idoneità fisica alle mansioni da svolgere.

Godimento dei diritti civili e politici.

Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale o riconosciuto legalmente.

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego pubblico per insufficiente rendimento o motivi disciplinari.

Assenza di condanne penali che precludano l’assunzione in una pubblica amministrazione.

Concorso Agenzia Dogane 2024, 74 posti per Categorie Protette: domanda La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale unico del reclutamento “inPA” collegandosi alla pagina dedicata al concorso e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile accedere alla piattaforma e compilare la domanda fino al 22 novembre 2024 alle ore 17:00. È importante completare e inviare la candidatura online entro la data di scadenza: domande parziali o non inviate non verranno considerate valide. Alla conferma della domanda, il sistema fornirà un riepilogo in formato PDF, che servirà come ricevuta di avvenuta iscrizione.

Concorso Agenzia Dogane 2024, 74 posti per Categorie Protette: prove Il concorso prevede una prova selettiva consistente in un test scritto con 50 domande a risposta multipla, della durata di 60 minuti, così composto: 10 domande su elementi di diritto pubblico – Accertano le conoscenze dei principi e delle normative di base che regolano l’attività amministrativa.

20 domande su fini istituzionali, compiti e ordinamento di ADM – Valutano la comprensione dei compiti e delle funzioni specifiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

10 domande su normativa del pubblico impiego – Testano la conoscenza delle principali norme che regolano il rapporto di lavoro nel settore pubblico.

5 domande su applicazioni informatiche – Verificano la familiarità con i software più comuni e le applicazioni informatiche di base.

5 domande di lingua inglese – Valutano la conoscenza di base della lingua inglese. Ci saranno 3 opzioni di risposta. Ogni risposta esatta vale 0,60 punti, mentre una risposta non data non comporta variazioni nel punteggio. In caso di risposta errata, il candidato perde 0,07 punti. Per superare la prova è necessario ottenere un punteggio minimo di 18 su 30. Non è prevista la pubblicazione della banca dati.

Concorso Agenzia Dogane 2024, 74 posti per Categorie Protette: suddivisione posti

Concorso Agenzia Dogane 2024, 74 posti per Categorie Protette: mansioni Le mansioni previste per il profilo di Assistente amministrativo tributario presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) sono principalmente di supporto alle attività amministrative e operative dell’ente. In particolare, la figura è incaricata delle seguenti funzioni: Supporto amministrativo e tributario: assistenza nelle attività amministrative e fiscali, raccogliendo e predisponendo informazioni utili alla stesura di atti e documenti.

Gestione delle operazioni preparatorie e di supporto: collaborazione nelle attività tecniche e operative necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni ADM.

Predisposizione di computi e rendiconti: redazione di documenti semplici, come calcoli e riepiloghi, nell’ambito delle competenze assegnate.

Segnalazione di anomalie: monitoraggio e segnalazione di difetti, guasti o altre problematiche operative agli uffici competenti per interventi di manutenzione o riparazione.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: