Concorsi Agenzia Dogane 2024/25: il punto sui prossimi bandi

Quali saranno i prossimi Concorsi Agenzia Dogane? Con l’aggiornamento del PIAO 2024/2026 sono arrivate importanti novità sulle assunzioni che saranno effettuate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei prossimi mesi. In particolare nel 2025 saranno bandite due procedure per:

Nel corso del primo semestre 2024 – si legge nell’aggiornamento del PIAO – l’Agenzia ha finalizzato l’apicalizzazione della dotazione organica dell’Area Funzionari, nell’ottica di disporre di personale sempre più professionalizzato e rispondente all’esigenze operative della stessa. In ragione della capienza della nuova dotazione organica dell’Area Funzionari, che residuerebbe a seguito delle assunzioni dall’esterno, potrà essere assicurato entro la fine del 2024 l’ingresso di 839 unità di personale nell’Area Funzionari e di 41 progressioni verticali nell’Area Assistenti, mediante l’indizione di una procedura di progressione verticale tra le Aree.

Le procedure relative a queste due progressioni riservate al personale interno sono state pubblicate, e prevedono oltre alla valutazione dei titoli anche una prova di accertamento delle competenze.

Di recente è stato inoltre pubblicato un bando per il reclutamento di 14 Funzionari Doganali per gli uffici ADM ubicati nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, le cui domande scadono il 16 ottobre 2024.

Alla luce delle ultime novità vediamo quali sono i concorsi pubblicati e i bandi in arrivo nei prossimi mesi. Qui invece è possibile leggere l’intervista esclusiva al Direttore ADM Roberto Alesse.

Queste selezioni sono divise in due fasi: una prima fase consiste nella valutazione dei titoli e delle esperienze, una seconda fase consiste nella valutazione delle competenze acquisite. Quest’ultima fase può consistere in:

Concorsi Agenzia Dogane 2024/25: bando 14 Funzionari Bolzano

È stato pubblicato sul Portale InPA e sul sito istituzionale ADM il bando di un Concorso Pubblico per l’assunzione di 14 unità di personale da destinare agli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ubicati nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. I posti in particolare sono suddivisi in due profili professionali:

13 posti di Funzionario Amministrativo Tributario – Codice ADM/FAMM

1 posto di Funzionario Tecnico Professionale (esperto nel settore delle accise) – Codice ADM/ING

Tra i requisiti necessari per la partecipazione è richiesto l’attestato di conoscenza delle lingue italiana

e tedesca C1, mentre per i ladini è richiesto anche l’esame di ladino C1. Per il Codice ADM/FAMM è possibile partecipare con qualsiasi laurea, anche triennale, mentre per il Codice ADM/ING è richiesta l’Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri, sezione A o B.

Le domande potranno essere inviate entro il 16 ottobre 2024 via PEC seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, scaricabile cliccando qui.