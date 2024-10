Concorso Comune Udine 2024, 17 posti per diplomati: requisiti, domanda, prove

Nuovo Concorso Comune Udine 2024: è stato indetto un nuovo concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 17 Istruttori Amministrativi Contabili (Categoria C1) a tempo pieno e indeterminato. I posti saranno così distribuiti:

1 posto presso il Servizio Segreteria Generale

2 posti presso il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

5 posti presso il Servizio Cultura e Istruzione

2 posti presso il Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Territoriale

5 posti presso il Servizio Demografico e Servizi Sportivi

1 posto presso il Servizio Servizi Sociali

1 posto presso il Servizio Tributi e Patrimonio

Il concorso, aperto a chi possiede un diploma di scuola superiore, rappresenta un’importante opportunità per chi desidera entrare a far parte della pubblica amministrazione in Friuli Venezia Giulia. La graduatoria potrà inoltre essere concessa ai Comuni di Codroipo e Tavagnacco.



Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per partecipare al Concorso Comune Udine 2024, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Preparati con il Manuale dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso istruttore funzionario Enti locali Friuli Venezia Giulia – Teoria e Test – Con Simulatore di Quiz Il volume si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano ai concorsi per i ruoli di Istruttore e Funzionario dell’area amministrativa ed economico finanziaria degli enti locali (Cat. C e D) della Regione Friuli Venezia Giulia.Il testo propone una trattazione teorica chiara e completa sulle materie generalmente richieste ai candidati durante le prove concorsuali, ovvero:- Diritto costituzionale;- Diritto dell’Unione europea (elementi);- Ordinamento e funzioni degli enti locali;- Pubblico impiego;- Diritto amministrativo (elementi);- Accesso agli atti;- Privacy;- Attività contrattuale della P.A.;- Contabilità dello Stato e degli enti locali;- Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;- Diritto penale e reati contro la P.A..Ogni sezione è seguita da una selezione di quiz a risposta multipla svolti e commentati per un breve ripasso e una rapida verifica di quanto appreso. Il manuale propone in maniera chiara e approfondita l’ordinamento, il bilancio e la contabilità della Regione.Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:- simulatore di quiz;- quiz di lingua inglese con risposta commentata;- teoria e quiz di informatica. S. Bertuzzi,C. Brugoni,G. Cottarelli, M. Ventura | Maggioli Editore 2024 41.80 € Scopri di più

Concorso Comune Udine 2024, 17 diplomati: requisiti Per candidarsi al concorso, i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti generali alla data di scadenza del bando: Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, oppure possesso di permesso di soggiorno per lungo periodo o permanente, o status di rifugiato, per cittadini di Paesi terzi.

Maggiore età e non superiore al limite di collocamento a riposo previsto per i dipendenti pubblici.

Godimento dei diritti civili e politici.

Assenza di condanne penali o provvedimenti di interdizione dal pubblico impiego.

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’accesso all’università.

Idoneità fisica alle mansioni specifiche.

Concorso Comune Udine 2024, 17 istruttori amministrativi contabili: domanda Per partecipare al concorso, i candidati devono presentare la domanda entro il termine perentorio del 22 novembre 2024, esclusivamente tramite procedura telematica. Per accedere al portale dedicato, disponibile cliccando qui, è necessario utilizzare lo SPID. Dopo l’accesso, il candidato potrà compilare la domanda online inserendo i dati personali richiesti e allegando i documenti obbligatori, tra cui una copia del documento d’identità e il curriculum in formato Europass. Al termine della compilazione, il sistema richiede il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, non rimborsabile, da effettuare tramite il sistema PagoPA. Chi intende avvalersi della riserva di posti per gli operatori del Servizio Civile dovrà allegare, oltre all’attestato di fine servizio, un’autodichiarazione in cui si indica l’Ente presso il quale il servizio è stato svolto, scaricabile qui.

Concorso Comune Udine 2024, 17 istruttori amministrativi contabili: prove Il concorso prevede due prove: una prova scritta e una prova orale, volte a verificare le competenze richieste per il ruolo. La Prova scritta si svolgerà il 9 dicembre 2024 alle ore 9:00 presso il Palazzetto dello sport

“Primo Carnera” in Via Floriano Candonio, 540, 33100 Udine (UD). Questa consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla e/o sintetica. È richiesta una votazione minima di 21/30 per accedere alla prova successiva. La prova orale consisterà in un colloquio individuale sulle materie di esame, diretto a verificare il grado di preparazione del candidato, la sua capacità espositiva e gli aspetti relazionali che lo contraddistinguono. La prova potrà anche verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio quesiti volti alla soluzione di casi concreti. La prova orale si intende a sua volta superata con una votazione di almeno 21/30.

Concorso Comune Udine 2024, 17 istruttori amministrativi contabili: come prepararsi Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale Ordinamento degli Enti locali Procedimento amministrativo e diritto di accesso Elementi di pubblico impiego Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali Contratti di appalto e concessione per servizi e opere pubbliche Tutela della riservatezza (Privacy) Nozioni di reati contro la Pubblica Amministrazione Nozioni di reati informatici (L. 447/1993) Conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse (Office, email, navigazione web) Conoscenza della lingua inglese

Il Manuale Concorso istruttore funzionario Enti locali Friuli Venezia Giulia – Teoria e Test – Con Simulatore di Quiz propone una trattazione teorica chiara e completa sulle materie richieste ai candidati durante le prove concorsuali. Ogni sezione è seguita da una selezione di quiz a risposta multipla svolti e commentati per un breve ripasso e una rapida verifica di quanto appreso. Il manuale propone in maniera chiara e approfondita l’ordinamento, il bilancio e la contabilità della Regione. Il testo è disponibile anche su Amazon.

