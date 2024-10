Concorso Coesione Sud 2024, pubblicato il bando da 2200 posti: tutti i profili e come partecipare

Con la pubblicazione del bando può finalmente partire il Concorso Coesione Sud 2024 a prova unica per il reclutamento di 2200 Funzionari a tempo indeterminato per le regioni del Sud Italia. Il Concorso era stato approvato con il Decreto Coesione 2023 per il rafforzamento della capacità amministrativa nelle Regioni del Sud e per migliorare la gestione dei Fondi Europei, e lo avevamo anticipato in questo articolo.

Nello specifico, dei 2200 posti messi a concorso:

71 unità sono da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, suddivise come segue: 37 unità con il profilo di specialista giuridico legale finanziario (Codice A.1); 10 unità con il profilo di specialista di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici (Codice A.2); 24 unità con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico (Codice A.3) di cui: 5 unità con competenze statistiche (Codice A.3.1); 19 unità con competenze tecniche (Codice A.3.2);

sono da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, suddivise come segue: 2.129 unità sono da destinare alle Regioni del Sud Italia suddivise nei seguenti profili: Specialista ecologico ambientale – 75 posti; Specialista economico statistico – 615 posti; Specialista giuridico amministrativo – 111 posti; Specialista in attività culturali e sviluppo del territorio – 14 posti; Specialista informatico digitale – 174 posti; Specialista tecnico – 1140 posti.

sono da destinare alle Regioni del Sud Italia suddivise nei seguenti profili:

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti per la partecipazione, come saranno suddivisi i posti tra le varie Regioni e come funzionerà la selezione del Concorso Coesione Sud 2024.

Concorso Coesione Sud 2024, 2200 Funzionari: suddivisione posti Nella tabella seguente abbiamo riportato la suddivisione dei posti per ogni Regione del Sud interessata dal concorso. I posti non saranno solo per l’amministrazione Regionale ma sono destinati anche ai Comuni, Città Metropolitane e Province. L’elenco completo degli Enti interessati è disponibile negli allegati al bando.

Figure Professionali Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Totale per Figura Professionale Specialista Ecologico Ambientale 2 11 21 3 18 4 16 75 Specialista Economico Statistico 21 75 149 15 116 64 175 615 Specialista Giuridico Amministrativo 1 11 40 2 21 6 30 111 Specialista in Attività Culturali e Sviluppo del Territorio 3 3 2 0 4 2 0 14 Specialista Informatico Digitale 7 15 26 1 52 17 56 174 Specialista Tecnico 44 146 290 15 225 74 346 1140 Totale per Regione 78 261 528 36 436 167 623 2129

Concorso Coesione Sud 2024, 2200 Funzionari: requisiti Per la partecipazione al concorso Coesione Sud 2024 è innanzitutto necessario possedere i seguenti requisiti generali, comuni a tutti i profili messi a bando: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

per i candidati ai posti disponibili presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sarà richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della condotta incensurabile;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Trattandosi di profili di Funzionario, il concorso è riservato ai candidati in possesso di laurea, triennale o magistrale. Nella tabella sottostante sono riassunti tutti i codici di laurea con i quali è possibile partecipare per ogni profilo del Concorso Coesione Sud 2024.

Profili Professionali Codici Laurea Magistrale (LM) Codici Laurea Triennale (L) Specialista Giuridico Legale Finanziario (A.1) LMG/01, LM-14, LM-16, LM-52, LM-56, LM-62, LM-63, LM-76, LM-77, LM-78, LM-80, LM-81, LM-82, LM-83, LM-84, LM-87, LM-88, LM-90 L-5, L-6, L-10, L-11, L-12, L-14, L-15, L-16, L-18, L-33, L-36, L-37, L-39, L-40, L-41, L-42 Specialista di Comunicazione e Sistemi di Gestione e Informatici (A.2) LM-16, LM-18, LM-22, LM-23, LM-24, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-30, LM-31, LM-32, LM-35, LM-40, LM-51, LM-56, LM-59, LM-62, LM-63, LM-66, LM-69, LM-70, LM-77, LM-82, LM-83, LM-91, LM-92, LM-93 L-8, L-18, L-20, L-21, L-24, L-25, L-26, L-30, L-31, L-33, L-35, L-36, L-41 Specialista di Settore Scientifico Tecnologico – Competenze Statistiche (A.3.1) LM-16, LM-56, LM-77, LM-82, LM-83 L-18, L-33, L-41 Specialista di Settore Scientifico Tecnologico – Competenze Tecniche (A.3.2) LM-3, LM-4, LM-7, LM-8, LM-22, LM-23, LM-24, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-48, LM-53, LM-54, LM-60, LM-69, LM-71, LM-73, LM-74, LM-75, LM-79 L-2, L-7, L-9, L-13, L-17, L-21, L-23, L-25, L-26, L-27, L-30, L-32, L-34, L-43 Specialista Ecologico Ambientale (B.1) LM-3, LM-7, LM-22, LM-23, LM-24, LM-26, LM-27, LM-28, LM-30, LM-35, LM-48, LM-60, LM-69, LM-73, LM-74, LM-75, LM-76, LM-77, LM-79, LM-80 L-2, L-6, L-7, L-17, L-21, L-23, L-25, L-26, L-32, L-34 Specialista Economico Statistico (B.2) LM-16, LM-56, LM-62, LM-63, LM-77, LM-82, LM-83 L-18, L-33, L-36, L-41 Specialista Giuridico Amministrativo (B.3) LMG/01, LM-62, LM-63 L-14, L-16, L-36 Specialista in Attività Culturali e Sviluppo del Territorio (B.4) LM-1, LM-2, LM-10, LM-19, LM-38, LM-39, LM-43, LM-45, LM-59, LM-78, LM-80, LM-84, LM-87, LM-88, LM-89, LM-91, LM-92, LM-93 L-1, L-3, L-5, L-6, L-10, L-11, L-12, L-15, L-16, L-20, L-37, L-39, L-40, L-42 Specialista Informatico Digitale (B.5) LM-18, LM-22, LM-23, LM-24, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-30, LM-32, LM-35, LM-40, LM-66, LM-91 L-7, L-8, L-31, L-35 Specialista Tecnico (B.6) LM-3, LM-4, LM-22, LM-23, LM-24, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-48, LM-53 L-7, L-9, L-17, L-21, L-23, L-27, L-32

Concorso Coesione Sud 2024, 2200 Funzionari: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata attraverso il Portale InPA, collegandosi a questa pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS, eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Occorrerà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o di un domicilio digitale. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 7 novembre 2024.

Concorso Coesione Sud 2024, 2200 Funzionari: come funzionerà la prova La selezione consisterà in una prova scritta unica, con quesiti a risposta multipla, così composti: 25 domande sulle materie d’esame specifiche per ogni profilo , con la precisazione che, di queste 25 domande, 15 verteranno sulle politiche di coesione ;

, con la precisazione che, di queste 25 domande, ; 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale; 7 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. La prova sarà quindi composta da 40 domande a risposta multipla, e avrà una durata massima di 60 minuti. Il punteggio massimo della prova sarà di 30 punti e la prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. I punteggi per ogni risposta sono assegnati secondo il seguente criterio: Domande sulle materie d’esame e domande di logica:

risposta esatta: +0,75 punti;



mancata risposta: 0 punti;



risposta errata: -0,25 punti.

Quesiti situazionali:

risposta più efficace: +0,75 punti;



risposta neutra: +0,375 punti;



risposta meno efficace: 0 punti

Concorso Coesione Sud 2024, 2200 Funzionari: scelta sede I candidati dichiarati vincitori per ciascun codice concorso, con apposita procedura a cura del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno assegnati alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria. In poche parole, i vincitori collocati più in alto nella graduatoria potranno scegliere la sede di destinazione prima degli altri, al momento della convocazione. L’elenco completo delle sedi è disponibile nell’allegato al bando.

