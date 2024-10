Concorso Asst Lariana Como, 100 Infermieri: requisiti, domanda, prove

Proseguono le assunzioni di infermieri in Lombardia. Dopo il recente bando dell’Asst Garda, è stato pubblicato in Gazzetta il bando del Concorso Asst Lariana Como per il reclutamento di 100 Infermieri a tempo indeterminato.

Tra questi, 30 posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate (FF.AA.), prevista inoltre una riserva in favore degli appartenenti alle categorie protette. In caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle suddette categorie di riservatari i posti saranno assegnati ad altro candidato utilmente classificato in graduatoria.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Concorso Asst Lariana Como, 100 Infermieri: requisiti Per poter partecipare al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: Cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea. Sono ammessi anche familiari di cittadini UE e cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno CE, status di rifugiato o protezione sussidiaria.

Idoneità fisica all’impiego.

Godimento dei diritti civili e politici.

Non essere esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione.

Laurea triennale in Infermieristica (classe SNT/01) o titolo equipollente.

Iscrizione all’albo professionale Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande.

Concorso Asst Lariana Como, 100 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica sul sito dell’ASST Lariana (https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it). La procedura rimarrà disponibile fino alle ore 23:59 del 25 novembre 2024. La registrazione al sito richiede l’accesso tramite SPID. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi con le modalità descritte all’interno del bando di concorso.

Concorso Asst Lariana Como, 100 Infermieri: prove Il concorso prevede le seguenti prove: Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale. La prova scritta, per cui sono assegnati fino a 30 punti, consisterà in un tema o in una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla. Il punteggio minimo per il superamento è di 21/30. La prova pratica, con un massimo di 20 punti, richiederà ai candidati l’esecuzione di tecniche infermieristiche specifiche oppure la redazione di atti pertinenti al ruolo da ricoprire. Questa prova è ideata per testare le competenze tecniche e la capacità del candidato di mettere in pratica le sue conoscenze in ambito clinico. La prova scritta e pratica si terranno lo stesso giorno. Infine, la prova orale, per cui potranno essere assegnati altri 20 punti, comprenderà domande sugli argomenti della prova scritta, insieme a nozioni di informatica di base e una verifica della conoscenza della lingua inglese almeno a livello iniziale. Sia la prova pratica che la prova orale si intenderanno superate con un punteggio di almeno 14/20.



Il calendario stabilisce che le prove scritta e pratica si terranno il 29 novembre 2024 in una sede ancora da definire, mentre la prova orale è prevista a partire dal 16 dicembre 2024, presso la sede ASST Lariana di San Fermo della Battaglia (CO).

Concorso Asst Lariana Como, 100 Infermieri: valutazione titoli La commissione esaminatrice dispone di un totale di 100 punti, di cui 70 assegnati per le prove d’esame e 30 per la valutazione dei titoli. La ripartizione dei punti per i titoli è la seguente: Titoli di carriera: fino a 15 punti

Titoli accademici e di studio: fino a 2 punti

Pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti

Curriculum formativo e professionale: fino a 10 punti Saranno valutati solo i titoli che saranno indicati e allegati durante la presentazione della domanda.

Concorso Asst Lariana Como, 100 Infermieri: come prepararsi

