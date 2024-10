Concorso Ripam Coesione Sud 2024, le FAQ: domande e risposte utili sulla selezione

Partecipare a un concorso pubblico può sollevare molti dubbi e domande, soprattutto quando si partecipa per la prima volta e ci si confronta con requisiti specifici, procedure telematiche e scadenze serrate. Il Concorso Ripam Coesione Sud 2024, che prevede l’assunzione di 2.200 funzionari in diverse regioni italiane, non fa eccezione.



Per aiutare i candidati a orientarsi al meglio, abbiamo raccolto le risposte alle domande più frequenti (FAQ) che sono state poste dai nostri lettori attraverso i canali social, che coprono ogni aspetto della partecipazione: dalla presentazione della domanda all’esito finale.



Ecco quindi nei prossimi paragrafi tutte le informazioni chiare e pratiche per affrontare al meglio ogni fase del concorso. Per un approfondimento sulla selezione si rimanda invece all’articolo dedicato.

Concorso Ripam Coesione Sud 2024: le FAQ

Posso partecipare a più profili del concorso? No, ogni candidato può presentare domanda per un solo profilo professionale tra quelli elencati nel bando del Concorso Ripam Coesione. La selezione del profilo deve essere effettuata al momento della candidatura e non può essere cambiata in seguito. L’invio di una nuova domanda andrà ad annullare e sostituire la precedente.

È previsto un costo per la partecipazione al concorso? Sì, è previsto un contributo di partecipazione di 10 euro da pagare tramite il circuito pagoPA. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine per la presentazione delle domande e non è rimborsabile.

Fino a quando posso presentare la domanda di partecipazione? La domanda va inviata esclusivamente online tramite il portale “inPA”, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. È necessario essere in possesso di un indirizzo PEC personale o di un domicilio digitale. La scadenza per l’invio è il 7 novembre 2024.

Come faccio a confermare che la mia domanda è stata inviata correttamente? Al termine della procedura di invio, il sistema genera una ricevuta scaricabile dal portale “inPA”, che attesta l’avvenuta presentazione della domanda. Questa ricevuta è l’unico documento che certifica l’invio corretto.

Prevedo di laurearmi qualche giorno dopo la scadenza del bando. Posso partecipare comunque con riserva? No, non è possibile partecipare se il titolo di laurea viene conseguito dopo la scadenza. Come specificato nel bando di concorso, i requisiti di ammissione, tra cui il possesso del titolo di studio, devono essere soddisfatti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Dove posso trovare tutti gli Enti locali che aderiscono alla selezione? L’elenco degli enti locali che partecipano al concorso Ripam Coesione è riportato nell’Allegato 1 al bando. Questo documento include le regioni, città metropolitane, province, unioni di comuni e comuni che aderiscono alla selezione. È possibile consultare l’Allegato 1 direttamente in fondo al bando pubblicato sul portale “inPA” o sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

Nel campo “Idoneità all’impiego” devo inserire “Fisica” o “Psico-fisica”? Nel campo “Idoneità all’impiego” è consigliabile inserire “fisica”. Il bando specifica che uno dei requisiti di ammissione è il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, come previsto dall’art. 2, comma 1, lettera h). Pertanto, è sufficiente dichiarare l’idoneità fisica, senza menzionare l’idoneità psico-fisica.

Come funzionerà la prova? La prova scritta del Concorso Ripam coesione Sud 2024 consiste in un test di 40 domande a risposta multipla. Le domande riguarderanno sia conoscenze tecniche diverse per ogni profilo (25 domande), sia abilità logico-deduttive (8 domande), oltre a 7 quesiti situazionali che testano la capacità di rispondere a scenari pratici lavorativi. Il tempo a disposizione per completare il test è di 60 minuti.

Posso scegliere la sede di destinazione? No, non è possibile scegliere la sede di destinazione. Come specificato nel bando, le sedi di destinazione saranno assegnate in base alla graduatoria finale e alle esigenze organizzative degli enti locali coinvolti. I candidati vincitori saranno destinati agli enti indicati nell’Allegato 1, senza possibilità di scelta individuale. Nel corso della presentazione della domanda sarà possibile scegliere la Regione per la quale si intende partecipare. Tuttavia, la distribuzione territoriale tiene conto della ripartizione dei posti per le regioni e gli enti specificati nel concorso.

Qual è lo stipendio mensile di un Funzionario? Occorre fare una distinzione per i candidati che partecipano per i 71 posti da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e per quelli che partecipano per i 2129 posti per gli Enti Locali. Nel primo caso i vincitori saranno inquadrati nel livello iniziale della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri e percepiranno una retribuzione lorda annuale che ammonta 29.538,98 euro, ovvero 2.461 euro mensili lordi.<br><br>Nel secondo caso i vincitori saranno inquadrati nel livello iniziale dell’area dei funzionari prevista dal CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021 e percepiranno una retribuzione lorda annuale che ammonta a 23.212,35 euro, ovvero 1934 euro mensili lordi. <br><br>A queste somme di deve aggiungere la tredicesima ed eventuali altre indennità previste dai CCNL di riferimento.

Dovrò svolgere delle ore di formazione prima dell’entrata in servizio? Sì. Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Per la partecipazione al corso di formazione è riconosciuta una borsa di studio di 1.000 euro lordi mensili. Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato, successivamente all’assunzione, da parte delle Amministrazione di assegnazione.

Posso accedere alla mobilità dopo aver vinto il concorso per cambiare sede? Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato attraverso il Concorso Ripam coesione Sud 2024 e assegnato alle pubbliche amministrazioni destinatarie del bando, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

