Concorso Coesione Sud 2024, prova scritta 2200 Funzionari: come funziona e cosa studiare

Le candidature per il Concorso Coesione Sud 2024 si sono chiuse lo scorso 7 novembre. Il concorso, indetto dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e gestito dalla Commissione RIPAM, rappresenta un’importante occasione per il reclutamento di 2.200 funzionari da destinare alle amministrazioni pubbliche nelle Regioni del Sud Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I profili selezionati opereranno nelle aree di intervento delle politiche di coesione, supportando l’implementazione di progetti regionali e locali. Di questi 2.200 posti, 71 unità sono riservate al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre i restanti 2.129 sono distribuiti tra enti locali e regionali delle sette regioni menzionate.

Le figure ricercate sono diverse e specializzate: si va dagli specialisti giuridici e finanziari, fino agli esperti in tecnologie informatiche e in ambito ecologico-ambientale. Ogni profilo professionale avrà una prova scritta specifica che consentirà di valutare le competenze in linea con le esigenze del ruolo. In attesa di conoscere la data in cui si svolgerà la prova scritta unica, nei prossimi paragrafi ci concentreremo proprio su quest’ultima, come funzionerà e quali saranno le materie per ogni profilo. Qui invece le FAQ sulla selezione.

Concorso Coesione Sud 2024, prova scritta 2200 Funzionari: come funziona La selezione del Concorso Coesione Sud 2024 consisterà in una prova scritta unica, con quesiti a risposta multipla, così composti: 25 domande sulle materie d’esame specifiche per ogni profilo , con la precisazione che, di queste 25 domande, 15 verteranno sulle politiche di coesione ;

, con la precisazione che, di queste 25 domande, ; 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale; 7 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. La prova sarà quindi composta da 40 domande a risposta multipla, e avrà una durata massima di 60 minuti. Il punteggio massimo della prova sarà di 30 punti e la prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. I punteggi per ogni risposta sono assegnati secondo il seguente criterio: Domande sulle materie d’esame e domande di logica:

risposta esatta: +0,75 punti;



mancata risposta: 0 punti;



risposta errata: -0,25 punti.

Quesiti situazionali:

risposta più efficace: +0,75 punti;



risposta neutra: +0,375 punti;



risposta meno efficace: 0 punti

Concorso Coesione Sud 2024, prova scritta 2200 Funzionari: il webinar gratuito Il 18 novembre 2024, alle ore 15,30, si terrà un webinar gratuito in diretta durante il quale il prof Luigi Tramontano e il prof Giuseppe Cotruvo risponderanno a tutti i dubbi e le domande sul Concorso Coesione Sud 2024. È possibile iscriversi cliccando qui o sull’immagine sottostante.

Concorso Coesione Sud 2024, prova scritta 2200 Funzionari: materie d’esame Nella tabella seguente sono elencate tutte le materie d’esame richieste per ogni profilo. Si ricorda che per tutti i profili sarà richiesta la conoscenza dei Regolamenti Europei sulle politiche di Coesione. Ulteriori dettagli sono disponibili all’interno del bando di concorso.

Profilo Codice Materie d’Esame Specialista giuridico legale finanziario A.1 Regolamenti UE (2021/1057, 2021/1058, 2021/1060)

Tecnologie informatiche e competenze digitali

Diritto amministrativo (appalti pubblici e procedimento) Lingua inglese B1

Anticorruzione, privacy e trasparenza Contabilità di Stato Specialista di comunicazione e sistemi informatici A.2 Regolamenti UE sui Fondi strutturali (2021/1057, 2021/1058, 2021/1060)

Informatica e reti Lingua inglese B1

Open data Specialista scientifico tecnologico (statistiche) A.3.1 Regolamenti UE sui Fondi strutturali (2021/1057, 2021/1058, 2021/1060)

Statistica, metodi quantitativi e analisi dati Lingua inglese B1

Analisi politiche pubbliche e coesione Specialista scientifico tecnologico (tecniche) A.3.2 Regolamenti UE sui Fondi strutturali (2021/1057, 2021/1058, 2021/1060)

Conoscenze tecniche (monitoraggio, controllo risorse ambientali) Lingua inglese B1

Analisi politiche di coesione Specialista ecologico ambientale B.1 Regolamenti UE sui Fondi strutturali (2021/1057, 2021/1058, 2021/1060)

Normativa ambientale Lingua inglese B1

Ecologia applicata Specialista economico statistico B.2 Regolamenti UE sui Fondi strutturali (2021/1057, 2021/1058, 2021/1060)

Statistica applicata

Politiche di coesione Lingua inglese B1

Contabilità pubblica e finanza Specialista giuridico amministrativo B.3 Regolamenti UE sui Fondi strutturali (2021/1057, 2021/1058, 2021/1060)

Normativa trasparenza e anticorruzione Lingua inglese B1

Diritto amministrativo Specialista in attività culturali e sviluppo del territorio B.4 Regolamenti UE sui Fondi strutturali (2021/1057, 2021/1058, 2021/1060)

Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) Lingua inglese B1

Elementi di diritto amministrativo Specialista informatico digitale B.5 Regolamenti UE sui Fondi strutturali (2021/1057, 2021/1058, 2021/1060)

Informatica,

Progettazione e gestione sistemi PA,

CAD

Principali applicativi informatici, software, SIT SPC, Open Government, Open Data Lingua inglese B1

Normativa protezione dati (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

E-procurement PA,

Consip

GDPR Specialista tecnico B.6 Regolamenti UE sui Fondi strutturali (2021/1057, 2021/1058, 2021/1060)

Competenze digitali, Rischio idrogeologico, sismico, ambientale,

lavori pubblici

Progettazione e manutenzione infrastrutture viarie

Pianificazione urbanistica Lingua inglese B1

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Tecnica delle costruzioni

Normativa edilizia e urbanistica

Concorso Coesione Sud 2024, prova scritta 2200 Funzionari: come prepararsi

Il Manuale Concorso 2200 Ripam coesione sud Specialisti Giuridici – 37 legali finanziari (A1) e 111 amministrativi (B3) tratta in modo chiaro ed esaustivo tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova per i profili A1 e B3 e permette di ripassare gli argomenti di studio ed esercitarsi in vista del test concorsuale grazie al simulatore di quiz online, presente nella sezione online collegata al libro. >> Link Amazon

Il Volume Concorso 2200 Ripam coesione sud – 1140 specialisti tecnici per le regioni (B.6) è invece il testo consigliato per la preparazione alla prova del profilo di specialista tecnico. Sono trattate tutte le materie d’esame e nella sezione online è possibile esercitarsi alla prova con il simulatore di quiz. >> Link Amazon

Il Manuale Concorso 2200 Ripam coesione sud 14 specialisti – attività culturali e sviluppo del territorio (B.4) si presenta come un ottimo strumento di preparazione alla prova scritta unica per 2200 Funzionari, in particolare per 14 Specialisti in attività culturali e gestione del territorio (B. 4). Vengono trattate tutte le materie d’esame, comprese logica e test situazionali, mentre nella sezione online è possibile esercitarsi con i quiz. >> Link Amazon

Il Manuale Concorso 2200 Ripam coesione sud – 615 Specialisti economici statistici (B.2) e 5 Specialisti scientifici (A.3.1) tratta infine tutte le materie per i profili 615 Specialisti economici statistici (B. 2) e 5 Specialisti di settore scientifico tecnologico con competenze statistiche (A. 3.1). >> Link Amazon

