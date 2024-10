Concorso Coesione Sud 2024, 14 Specialisti culturali: suddivisione posti e materie

Si torna a parlare di Concorso Coesione Sud. Tra i profili previsti da questo importante bando, di cui abbiamo parlato dettagliatamente in questo articolo, figura quello di Specialista in attività culturali e sviluppo del territorio, identificato dal Codice concorso B.4, per la copertura di 14 posti in alcune delle regioni interessate dalla selezione.



La selezione è rivolta ai candidati in possesso di laurea in diverse discipline culturali e sociali, per lo sviluppo culturale dei territori del Sud Italia attraverso i progetti finanziati dal Fondo di Coesione.



Vediamo nei prossimi paragrafi con quali titoli di studio è possibile partecipare alla selezione, la suddivisione dei posti negli Enti interessati, quali sono le materie della prova scritta e come prepararsi al meglio.

Concorso Coesione Sud 2024, 14 Specialisti culturali: suddivisione posti Come anticipato, la selezione per il profilo B.4 di Specialista in attività culturali e sviluppo del territorio prevede la copertura di 14 posti, suddivisi tra diversi Enti Locali in base alla tabella riportata di seguito.

Regione Ente Locale Numero Posti Codice Concorso Basilicata Comune di Matera 3 B.4.BAS Calabria Provincia di Catanzaro 1 B.4.CAL Calabria Comune di Casali del Manco 1 B.4.CAL Calabria Comune di Rose 1 B.4.CAL Campania Regione Campania 1 B.4.CAM Campania Comune di Pozzuoli 1 B.4.CAM Puglia Comune di San Nicandro Garganico 1 B.4.PUG Puglia Comune di Monte Sant’Angelo 1 B.4.PUG Puglia Comune di Vieste 1 B.4.PUG Puglia Comune di Mattinata 1 B.4.PUG Sardegna Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia 1 B.4.SAR Sardegna Comune di Nuoro 1 B.4.SAR

Concorso Coesione Sud 2024, 14 Specialisti culturali: titoli di studio richiesti Per partecipare al concorso, oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, sarà necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale (LM) : LM-1 Antropologia culturale ed etnologia; LM-2 Archeologia; LM-5 Archivistica e biblioteconomia; LM-10 Conservazione dei beni architettonici ed ambientali; LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-14 Filologia moderna; LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione; LM-39 Linguistica; LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-45 Musicologia e beni culturali; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; LM-78 Scienze filosofiche; LM-80 Scienze geografiche; LM-84 Scienze storiche; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM89 Storia dell’Arte; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education o titoli equiparati;

Laurea (L): L-1 Beni culturali; L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L-5 Filosofia; L-6 Geografia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e culture moderne; L-12 Mediazione linguistica; L-15 Scienze del turismo; L-16 Scienze dei beni culturali; L-20 Scienze della comunicazione; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-39 Servizio sociale; L-40 Sociologia; L-42 Storia o titoli equiparati.

Concorso Coesione Sud 2024, 14 Specialisti culturali: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata attraverso il Portale InPA, collegandosi a questa pagina, cliccando sul tasto “Invia la tua candidatura per il profilo di specialista in attività culturali e sviluppo del territorio”, accedendo tramite SPID, CIE, CNS, eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Occorrerà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o di un domicilio digitale. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 7 novembre 2024.

Concorso Coesione Sud 2024, 14 Specialisti culturali: prova unica La selezione consisterà in una prova scritta unica diversa per i vari profili, con quesiti a risposta multipla, così composti: 25 domande sulle materie d’esame specifiche per ogni profilo , con la precisazione che, di queste 25 domande, 15 verteranno sulle politiche di coesione ;

, con la precisazione che, di queste 25 domande, ; 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale; 7 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. Le materie da studiare per il profilo B.4 sono le seguenti: Regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2021/1057, al Regolamento (UE) 2021/1058, al Regolamento (UE) 2021/1060;

Lingua inglese livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della e della comunicazione, nonché delle competenze digitali;

Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42);

Elementi di diritto amministrativo.

Concorso Coesione Sud 2024, 14 Specialisti culturali: mansioni Gli specialisti in attività culturali e sviluppo del territorio saranno chiamati a svolgere le seguenti mansioni: contribuire a implementare la capacità amministrativa a livello regionale, provinciale e locale in termini di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di sviluppo del territorio in linea con le disposizioni regolamentari in attuazione dei fondi europei;

valorizzare e promuovere il patrimonio culturale attraverso una valutazione preventiva su natura, cultura e turismo del singolo territorio;

rafforzare i settori culturali e creativi attraverso la partecipazione culturale promuovendo interventi efficienti ed efficaci.

