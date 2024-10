Concorso Coesione 2024, 1140 Specialisti Tecnici: chi può partecipare, domanda, cosa studiare

FORMATO CARTACEO

Il manuale si presenta come un ottimo strumento di preparazione alla prova scritta unica per 2200 Funzionari, in particolare per 1140 Specialisti tecnici per le Regioni. La prova scritta consiste in un test sui seguenti argomenti:- Regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2021/1057, al Regolamento (UE) 2021/1058, al Regolamento (UE) 2021/1060;- Lingua inglese livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue- Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali;- Normativa in materia di rischio idrogeologico, sismico, valutazione ambientale, di lavori pubblici e gestione del territorio;- Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;- Progettazione e manutenzione delle infrastrutture viarie e relative norme tecniche;- Tecnica delle costruzioni;- Pianificazione urbanistica del territorio;- Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici;- Tutela e valorizzazione dei beni culturali;- Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica;- Nozioni di estimo, catasto e topografia;- Occupazione ed espropriazione per pubblica utilità.- Logica;- Test situazionali.Il volume tratta in modo chiaro ed esaustivo tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova e permette di ripassare gli argomenti di studio ed esercitarsi in vista del test concorsuale grazie al simulatore di quiz online, presente nella sezione online collegata al libro.

Autori Vari | Maggioli Editore 2024