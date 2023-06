Concorsi Giugno 2023: ultimi giorni utili per presentare le domande di partecipazione. Nelle ultime settimane sono state avviate diverse procedure concorsuali da parte di enti pubblici, destinate all’assunzione di unità di personale diplomato e laureato. Dunque, per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione, di seguito forniamo un focus su tutti i bandi di concorso in scadenza nel mese di maggio, per i quali è ancora possibile inoltrare le istanze di partecipazione, e le istruzioni utili su come iscriversi.

Concorsi Giugno 2023: Comune di Milano 20 geometri Il Comune di Milano, in Lombardia, ha indetto uno dei concorsi Milano 2023 per l’assunzione di istruttori dei servizi tecnici – geometri 2023. La selezione pubblica prevede la copertura di 20 posti di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 17 giugno 2023. Ecco il bando integrale del concorso e un articolo di approfondimento sul concorso.

I REQUISITI SPECIFICI possesso del Diploma di Tecnico Costruzioni e Territorio (ex Geometra) rilasciato da Istituti riconosciuti o Laurea in Architettura o in Ingegneria, considerata titolo assorbente, nelle classi e indirizzi specificati nel bando. LA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione a uno dei concorsi Milano 2023 selezione deve essere presentata unicamente online tramite SPID o tramite CIE, entro e non oltre le ore 12 del 17 giugno compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale alla quale si accede attraverso il seguente percorso: www.comune.milano.it Amministrazione Trasparente Bandi di concorso clicca qui filtro “stato: aperto”. Il candidato dovrà allegare alla domanda: la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00, effettuato entro i termini di scadenza del presente bando, secondo una delle seguenti modalità:

1. presso la Cassa Civica del Comune di Milano, sita in Milano – via Silvio Pellico, n. 16;

2. a mezzo bollettino di c/c postale sul conto n. 261206 intestato a “Comune di Milano – Servizio Tesoreria – via Silvio Pellico n. 16 – 20121 Milano” indicando nella causale di versamento il proprio Codice Fiscale e la denominazione sintetica della selezione: IST – GEOMETRA – C. 2023;

3. a mezzo bonifico bancario, sul c/c bancario intestato a “Comune di Milano – codice IBAN: IT15V0306901783100000300001. Nella causale andrà, in tal caso, obbligatoriamente indicato il proprio Codice Fiscale e la denominazione sintetica della selezione: IST – GEOMETRA – C. 2023. LE PROVE

La prova scritta si svolgerà o in forma digitale da remoto o in presenza. La prova orale potrà essere svolta, su indicazione della Commissione, in forma digitale da remoto o in presenza.

Concorsi Giugno 2023: Comune di Milano15 istruttori direttivi dei servizi educativi Il Comune di Milano ha indetto un concorso per Istruttori Direttivi dei servizi educativi nell’ambito Nido d’infanzia. La selezione pubblica prevede la copertura di 15 posti di lavoro mediante assunzioni a tempo indeterminato – Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 19 giugno. Ecco il bando integrale del concorso e un articolo di approfondimento sul concorso. I REQUISITI SPECIFICI

Per partecipare alla selezione i candidati devono inoltre essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale in scienze dell’Educazione (classe L-19), a indirizzo specifico Educatore dei servizi educativi per l’infanzia, o che rispetti i requisiti curriculari minimi indicati dall’Allegato B del Decreto Ministeriale n. 378 del 09/05/2018;

Laurea in scienze della Formazione primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM 85 bis), conseguita entro l’a.a. 2018/2019, o, se conseguita successivamente, integrata da un corso di specializzazione finalizzato al conseguimento di 60 CFU di cui al DM 378/2018;

Laurea in scienze dell’Educazione o della Formazione (classe L19 ex DM 270/04 o classe 18 ex DM 509/99, oppure Diploma di Laurea V.O. in Scienze dell’Educazione), di qualsiasi indirizzo, conseguita entro l’a.a. 2018/2019;

Laurea Triennale o Magistrale in Scienze e Tecniche Psicologiche o Psicologia (classe L24 o LM51 ex DM 270/04, oppure classe 34 o classe 58/S ex DM 509/99, oppure Diploma di Laurea V.O. in Psicologia) conseguita entro l’a.a. 2018/2019;

Laurea, triennale o magistrale, in Sociologia o Sociologia e ricerca sociale (classe L40 o LM-88 ex DM 270/04, oppure classe 36 o classe 89/S ex DM 509/99 oppure Diploma di Laurea V.O. in Sociologia), conseguita entro l’a.a. 2018/2019;

Laurea magistrale in Programmazione e Gestione dei servizi educativi (LM-50 ex DM 270/04 oppure classe 56/S ex DM 509/99) conseguita entro l’a.a. 2018/2019;

Laurea Magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57 ex DM 270/04 oppure classe 65/S ex DM 509/99) conseguita entro l’a.a. 2018/2019;

Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche (LM-85 ex DM 270/04 oppure classe 87/S ex DM 509/99 o Diploma di Laurea V.O. in Pedagogia) conseguita entro l’a.a. 2018/2019;

Laurea Magistrale in Teorie e metodologie dell’e‐learning e della media education (LM-93 ex DM 270/04 o classe 87/S ex DM 509/99) conseguita entro l’a.a. 2018/2019. Inoltre possono partecipare al concorso i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli che consentono l’accesso alla professione, conseguito entro l’anno scolastico 2018/2019, unitamente a Laurea Triennale di primo livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS / LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate lauree o della medesima classe di laurea se conseguita successivamente a quanto richiesto: Diploma di maturità magistrale rilasciato da un Istituto magistrale;

Diploma di maturità rilasciato da un liceo socio-psico pedagogico;

Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/diploma di scuola magistrale;

Diploma di dirigente di comunità;

Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile;

Titolo di operatore dei servizi sociali;

Titolo di assistente per l’infanzia;

Titolo di vigilatrice d’infanzia;

Titolo di puericultrice;

Diploma di educatore professionale socio pedagogico. LA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione al concorso del Comune di Milano deve essere presentata entro le ore 12.00 del 19 giugno 2023 tramite procedura telematica, raggiungibile a servizicdm.comune.milano.it.

Concorsi Giugno 2023: Regione Toscana 31 istruttori amministrativi Concorsi Regione Toscana 2023. Aperto il bando, per esami, per la copertura di 31 posti di istruttore amministrativo area degli istruttori, profilo professionale istruttore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato. È possibile inviare domanda di partecipazione entro le ore 12 del 23 giugno 2023. Ecco l’articolo di approfondimento sul concorso.



I REQUISITI essere cittadini italiani

Diploma di maturità

maggiore età

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego

godimento dei diritti civili e politici

non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari

oppure dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente

insufficiente rendimento

non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti

penali in corso

essere in regola con gli obblighi di leva LE PROVE

Le prove di concorso consistono in una prova scritta, in una prova orale e in una eventuale prova preselettiva. Per quanto riguarda la preselettiva, avrebbe luogo nel momento in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 500. LA DOMANDA

La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma esclusivamente digitale, tramite il portale della Regione Toscana seguendo questo iter: Amministrazione trasparente Bandi di concorso Bandi di concorso e avvisi sul personale Concorsi per tempo indeterminato Si raggiungerà la pagina: regione.toscana.it/-/bandi-di-concorso-e-avvisi

Concorsi Giugno 2023: Comune di Bari 25 Istruttori Amministrativi Concorso Bari 25 amministrativi. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e a tempo pieno di 25 posti di Istruttore Amministrativo Finanziario – Area Istruttori – Famiglia Professionale Amministrativa – per il triennio 2023-2025. La selezione è rivolta ai diplomati ed è possibile parteciparvi entro e non oltre il 22 giugno 2023. Ecco l’articolo di approfondimento sul concorso.



I REQUISITI cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea

possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Maturità

età non inferiore ai 18 anni

conoscenza della lingua inglese

idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni

conoscenza dell’uso di strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse

godimento dei diritti politici

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti

non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva LA DOMANDA

Il candidato al concorso Bari 25 amministrativi, deve produrre la domanda di partecipazione, entro e non oltre il 22 di giugno, esclusivamente online utilizzando il form disponibile nella sezione “bandi di concorso” del sito internet istituzionale a questo indirizzo.

Concorsi Giugno 2023: Regione Veneto 28 amministrativi-contabili La domanda di ammissione a questi due concorsi Regione Veneto 2023 dovrà essere inviata entro il 26 giugno Veneto Lavoro, Ente regionale a cui sono attribuite le funzioni di direzione, coordinamento operativo, gestione e monitoraggio della rete pubblica dei servizi per il lavoro.



Si tratta di due concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 13 istruttori amministrativo-contabili (diploma di scuola superiore) e 15 funzionari amministrativo-contabili (laurea). Ecco l’articolo di approfondimento sul concorso.

LE PROVE

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta di entrambi i profili messi a bando nei concorsi Regione Veneto 2023 saranno pubblicati sul sito internet di Veneto Lavoro. Andare nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di concorso, a partire dalla data del 18 settembre. Sempre in questa stessa data sarà pubblicata la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della

prova scritta. Entrambi i profili dovranno sostenere prima una prova scritta e poi una prova orale.

LA DOMANDA

La domanda di ammissione ad entrambi i concorsi Regione Veneto 2023 potrà essere inviata esclusivamente online sul portale Veneto Lavoro. Ecco i dui indirizzi, per profilo, di cui servirsi per inoltrare la domanda: 13 istruttori amministrativo-contabili domanda di candidatura

15 funzionari amministrativo-contabili domanda di candidatura

Concorsi Giugno 2023: Comune di Genova 50 amministrativi Concorsi Comune di Genova 2023. Il Comune di Genova ha bandito il concorso 2023 per assumere 50 istruttori amministrativi. I nuovi posti di lavoro sono rivolti a candidati diplomati che saranno inseriti nel ruolo di “istruttore servizi amministrativi” tramite un contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato. Ecco l’articolo di approfondimento sul concorso.

LE PROVE

Le prove di concorso consistono in una prova scritta, in una prova orale e in una eventuale prova preselettiva. Per quanto riguarda la preselettiva, avrebbe luogo nel momento in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso fosse superiore alle previsioni.

LA DOMANDA

Le domande di partecipazione ai concorsi Comune di Genova 2023 per 50 istruttori amministrativi, oltreché il versamento della tassa di iscrizione al concorso, dovranno essere redatte esclusivamente online a questo preciso indirizzo del Comune di Genova entro le ore 12 del giorno 29 giugno.

Concorsi Giugno 2023: Regione Marche 38 assistenti amministrativi Sono stati indetti i concorsi Regione Marche 2023, finalizzati alla copertura di 38 posti di lavoro. Quella presa in causa è l’area degli Istruttori, ex categoria C, profilo professionale C/LF “Assistente amministrativo per le politiche attive del lavoro e della formazione” per il potenziamento dei Centri per l’Impiego. Ecco l’articolo di approfondimento sul concorso.



Tra i 38, prevista una riserva di 12 posti a favore dei volontari FF.AA. e 3 posti a favore degli appartenenti alle categorie protette. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 24 giugno 2023.

LE PROVE

Il presente concorso per titoli ed esami è articolato come segue: prova scritta e prova orale: La PROVA SCRITTA – che potrà svolgersi mediante strumenti informatici e digitali messi a disposizione dall’amministrazione – può consistere in domande aperte e/o in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie

Legislazione in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e obblighi in materia di trasparenza;

Normativa in materia di tutela dei dati personali;

Nozioni di diritto del lavoro e legislazione sociale;

Nozioni di programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro e di politiche a sostegno dell’occupazione, con particolare riferimento al programma FSE+ e al programma GOL;

Nozioni di legislazione nazionale e regionale in materia di lavoro, servizi per l’impiego e collocamento al lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 150/2015 e comprese le norme rivolte ai disabili di cui alla legge 68/99.

La PROVA ORALE verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, su:

Nozioni sull'ordinamento dell'UE e sulla riforma del Titolo V della Costituzione;

Statuto della Regione Marche;

Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale (L.R. n. 18/2021);

Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (D.G.R. n. 64/2014);

Nozioni su tecniche e metodologie per l'orientamento professionale;

Nozioni sulle tecniche per la ricerca e selezione del personale;

Nozioni su consulenza e servizi alle imprese in materia di politiche del lavoro. In occasione della prova orale, i candidati saranno sottoposti a una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e al possesso di competenze delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office, posta elettronica, navigazione internet).

Nozioni sull’ordinamento dell’UE e sulla riforma del Titolo V della Costituzione;

Statuto della Regione Marche;

Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale (L.R. n. 18/2021);

Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (D.G.R. n. 64/2014);

Nozioni su tecniche e metodologie per l’orientamento professionale;

Nozioni sulle tecniche per la ricerca e selezione del personale;

Nozioni su consulenza e servizi alle imprese in materia di politiche del lavoro. In occasione della prova orale, i candidati saranno sottoposti a una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e al possesso di competenze delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office, posta elettronica, navigazione internet).

