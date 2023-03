Concorsi Milano 2023: i bandi attivi anche per diplomati

Concorsi Milano 2023: quali sono e come partecipare? Nelle ultime settimane diversi enti locali, agenzie e Ministeri hanno attivato dei concorsi pubblici. Le selezioni indette riguardano assunzioni sia a tempo indeterminato sia determinato nelle varie strutture della Pubblica Amministrazione.

Concorsi Milano 2023: collaboratore dei servizi museali 5 posti Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore dei servizi museali, categoria B3, a tempo indeterminato. Per accedere al concorso serve qualificazione professionale o diploma. Scadenza 28 marzo (Martedì) alle ore 12.

Concorsi Milano 2023: operatori tecnici 3 posti Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di 3 risorse. Il contratto avrà durata di sei mesi e sarà a tempo indeterminato full time. La figura ricercata è quella di operatore tecnico. La sede interessata è quella di Milano del Centro di Ricerca Difesa e Certificazione. Scadenza 13 marzo alle ore 12.

Scarica il bando Concorso Operatori Tecnici 378 KB

Concorsi Milano 2023: graduatoria geometra Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore dei servizi tecnici – geometra, categoria C, a tempo determinato. Scadenza 28 marzo alle ore 12.

Scarica il bando Graduatoria Geometra Milano 2023 255 KB

Per la preparazione: FORMATO CARTACEO 0.00 € Acquista

Concorsi Milano 2023: graduatoria istruttore direttivo dei servizi tecnici Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D, a tempo determinato. Scadenza 28 marzo 2023 alle ore 12.

Concorsi Milano 2023: Ospedale Niguarda collaboratore tecnico professionale Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato – incarico e/o supplenza – per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – area dei professionisti della salute e dei funzionari da assegnare alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale. Scadenza Marzo 7 ore 12.

Concorsi Milano 2023: istruttori servizi educativi Il Comune di Milano (Lombardia) ha indetto un avviso pubblico per assunzioni urgenti di istruttori dei servizi educativi. Si prevede, infatti, la formazione di due elenchi di personale a tempo determinato: un elenco relativo all’ambito nido d’infanzia e l’altro riferito all’ambito scuola dell’infanzia. Il termine per l’invio delle candidature è fissato al giorno 1 aprile 2023.

Per la preparazione: FORMATO CARTACEO 0.00 € Acquista