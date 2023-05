Concorso Bari 25 Amministrativi: bando per diplomati

Concorso Bari 25 amministrativi. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e a tempo pieno di 25 posti di Istruttore Amministrativo Finanziario – Area Istruttori – Famiglia Professionale Amministrativa – per il triennio 2023-2025. La selezione è rivolta ai diplomati ed è possibile parteciparvi entro e non oltre il 22 giugno 2023.

Concorso Bari 25 amministrativi: il bando

Concorso Bari 25 amministrativi: i requisiti Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI REQUISITI SPECIFICI cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Maturità età non inferiore ai 18 anni conoscenza della lingua inglese idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni conoscenza dell’uso di strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse godimento dei diritti politici non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una

pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva

Concorso Bari 25 amministrativi: cosa studiare Il manuale Collaboratore professionale e Istruttore Area amministrativa: espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi. Consente inoltre una preparazione mirata sulle materie richieste.



Il manuale Quiz di logica e psicoattitudinali: si presenta come uno strumento di preparazione per la prova preselettiva, unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio. Si tratta di un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte teorica.

Concorso Bari 25 amministrativi: le prove e il programma d’esame In caso di partecipazione di più di 250 candidati al concorso Bari 25 amministrativi, si procederà a una prova preselettiva. Un questionario di 40 domande, con test a risposta multipla: abilità logiche, ragionamento deduttivo, ragionamento critico, analisi e comprensione di un testo;

materie d’esame previste dal bando per la prova scritta e orale;

la preselettiva non esaminerà le materie aggiuntive della prova orale di lingua straniera, informatica e psico-attitudinale. Dell’esito della prova preselettiva sarà data comunicazione tramite pubblicazione nella sezione

bandi di concorsi del sito internet istituzionale comune.bari.it.

PROVA SCRITTA PROVA ORALE – Elementi di diritto amministrativo e costituzionale;

– Ordinamento enti locali. – Nozioni sul sistema delle fonti normative;

– Struttura fondamentale dell’ordinamento istituzionale degli enti locali, con particolare riguardo alle competenze degli Organi politici e dei soggetti preposti alla gestione (dirigenza); Nozioni fondamentali sulle funzioni e sui compiti del Comune;

– Decentramento: organizzazione, funzionamento e compiti; Ordinamento finanziario e contabile del Comune, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale (bilancio e PEG);

– Elementi di Finanza Locale e; Elementi di Ragioneria; Le regole sul procedimento amministrativo, con

particolare riguardo a: fasi del procedimento, accesso, privacy, semplificazione delle documentazioni e delle

certificazioni amministrative;

– Elementi di organizzazione e tecniche di lavoro con riguardo al controllo di gestione;

– La comunicazione e gli Uffici per le relazioni con il pubblico;

– Le previsioni regolamentari in materia di attività contrattuale;

– Nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali e sulle disposizioni riguardanti i seguenti

servizi comunali: elettorale, anagrafe e stato civile, leva e servizi militari, tributi. Statuto e Regolamenti del

Comune di Bari, nozioni di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, codice di comportamento dei

pubblici dipendenti.

– Accertamento della conoscenza della lingua inglese e della capacità pratica

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Colloquio per la

valutazione psico-attitudinale del candidato.

Concorso Bari 25 amministrativi: la domanda Il candidato al concorso Bari 25 amministrativi, deve produrre la domanda di partecipazione, entro e non oltre il 22 di giugno, esclusivamente online utilizzando il form disponibile nella sezione “bandi di concorso” del sito internet istituzionale a questo indirizzo.

Bisogna registrarsi mediante le credenziali SPID/CIE/IDAS, secondo le istruzioni di seguito riassunte: Dalla pagina web concorsi.comune.bari.it cliccare il pulsane ACCEDI ed autenticarsi con le credenziali personali SPID/CIE/IDAS. La prima volta che il candidato accede alla piattaforma deve completare i dati anagrafici mancanti (è necessario essere in possesso di PEC e del codice fiscale); Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato potrà accedere all’area CONCORSI ONLINE – “Istanze per la partecipazione a concorsi e selezioni” e scegliere il bando di concorso a cui intende partecipare; Il candidato dovrà quindi compilare tutti i campi richiesti e cliccare sul pulsante SALVA E INVIA; Per poter quindi procedere al pagamento della tassa di concorso cliccare sull’icona e seguire le istruzioni ivi indicate; Soltanto dopo il pagamento della tassa di concorso la candidatura sarà trasmessa in automatico per la relativa protocollazione; Il candidato riceverà un messaggio sulla casella di posta elettronica certificata, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo stesso forniti. Nella propria Area personale ciascun candidato potrà visualizzare il contenuto della domanda inviata.

Concorso Bari 25 amministrativi: la tassa di iscrizione Il pagamento della tassa concorso viene disposto esclusivamente all’interno della piattaforma del form “concorsi on line” in sede di compilazione della domanda di partecipazione. Il sistema riconosce l’avvenuto pagamento e quindi consente il definitivo invio della domanda concorsuale.

Concorso Bari 25 amministrativi: lo stipendio Se il contratto è a tempo indeterminato e a tempo pieno lo stipendio base per la posizione economica di accesso C1 è 19.454,19 euro all’anno.

Per restare aggiornato sul concorso Bari 25 amministrativi, su tutte le novità e approfondimenti sui vari concorsi 2023, come per esempio i bandi aperti nel mese di maggio, iscriviti gratis alla Newsletter di LeggiOggi (qui sotto)