Concorsi Maggio 2023: tutti i bandi in scadenza

Concorsi Maggio 2023: ultimi giorni utili per presentare le domande di partecipazione. Nelle ultime settimane sono state avviate diverse procedure concorsuali da parte di enti pubblici, destinate all’assunzione di unità di personale diplomato e laureato. Dunque, per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione, di seguito forniamo un focus su tutti i bandi di concorso in scadenza nel mese di maggio, per i quali è ancora possibile inoltrare le istanze di partecipazione, e le istruzioni utili su come iscriversi.

Concorsi Maggio 2023: cosa studiare Ecco i volumi consigliati per la preparazione ai concorsi Maggio 2023 in scadenza:

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo: na guida chiara, esauriente e aggiornata per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per la copertura del ruolo di Istruttore e Istruttore direttivo nell’Area Tecnica (cat. C e D).

Manuale di Legislazione universitaria: racchiude, in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile.

Quiz dei concorsi per Infermiere: il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6000 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

Concorso Insegnante Scuola dell’infanzia comunale: il volume è stato pensato e realizzato per chi si appresta ad affrontare la procedura selettiva per diventare insegnante/educatore della scuola dell’infanzia comunale.

Il kit Concorso Comune Roma 800 Vigili Urbani Istruttori di Polizia Locale è il manuale più completo di preparazione alle prove. Comprende 2 testi super top:

– il manuale “Il Vigile urbano 2023”;

– il libro “Concorso Comune Roma 2023 prova preselettiva: Quiz di logica”, a cura di Guseppe Cotruvo.

LA DOMANDA CAT D La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà essere fatta online alla pag pica.cineca.it, per la registrazione è necessario possedere lo SPID. I REQUISITI SPECIFICI CAT D – Laurea ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999, oppure Diploma universitario delle Scuole

dirette a fini speciali ex D.P.R. n. 162/1982 (equiparato ai sensi del D.I. 11/11/2011), oppure Diploma

universitario ex Legge n. 341/1990 (equiparato ai sensi del D.I. 11/11/2011);

– oppure Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004 oppure Laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999

oppure Laurea del “vecchio ordinamento” ante D.M. n. 509/1999. LE PROVE CAT D prova scritta: quesiti a risposta multipla e/o quesiti a risposta aperta, che potranno vertere sui seguenti

argomenti

• conoscenza dei principali istituti di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alla Legge n.

241/1990 s.m.i. e agli atti amministrativi;

• Codice dei contratti pubblici – settori ordinari;

• normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione;

• Individuazione delle migliori soluzioni di approvvigionamento e di strumenti contrattuali idonei per far

fronte ai fabbisogni di beni e servizi, eventualmente anche mediante esercizi di analisi e/o

organizzazione di dati;

prova orale: comprenderà anche la discussione di casi pratici, e che potrà vertere sui seguenti

argomenti

• conoscenza dei principali istituti del Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alla Legge n.

241/1990 s.m.i. e agli atti amministrativi;

• Codice dei contratti pubblici – settori ordinari.

LA DOMANDA CAT C La Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i relativi allegati, devono essere presentati

online, utilizzando la piattaforma Pica, disponibile alla pagina: pica.cineca.it I REQUISITI SPECIFICI CAT C Diploma di istruzione secondaria di secondo grado LE PROVE CAT C prova scritta, con quesiti a risposta multipla e/o quesiti a risposta aperta, che potranno vertere sui seguenti

argomenti:

• legislazione universitaria e normativa dell’Università di Padova, con particolare riferimento al funzio-

namento e alla composizione degli Organi, nonché ai principali documenti del sistema di gestione

contabile dell’Ateneo

• principi di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alla Legge n. 241/1990 s.m.i. e agli atti

amministrativi

• nozioni fondamentali in materia di appalti pubblici, in particolare, con riferimento a forniture di beni e

servizi “sotto soglia” e alle procedure di acquisto;

prova orale, che potrà vertere sui seguenti argomenti:

• legislazione universitaria, con particolare riferimento alla Legge n. 240/2010

• principi di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alla Legge n. 241/1990 s.m.i. e agli atti

amministrativi

• conoscenza dei principi di normativa in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Privacy

Concorsi Maggio 2023: Università di Messina È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di: 10 posti di categoria B, area amministrativa;

4 posti di categoria B, giardiniere, area servizi generali e tecnici;

1 posto di categoria B, usciere, area servizi generali e tecnici;

10 posti di categoria C, area amministrativa;

10 posti di categoria C, area biblioteche;

5 posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;

6 posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;

10 posti di categoria D, area amministrativa gestionale;

3 posti di categoria D, area biblioteche;

6 posti di informatico, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;

5 posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;

4 posti di categoria EP, area amministrativa gestionale;

1 posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo ingegnere;

5 posti di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo informatico. Sarà possibile inviare domanda di candidatura entro e non oltre il 18 maggio, i bandi sono disponibili all’indirizzo pica.cineca.it. Ecco l’articolo di approfondimento per una domanda last minute: Concorsi Università di Messina 2023, 80 posti: domanda, requisiti e stipendi.

Concorsi Maggio 2023: ARCS Udine Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattrocentotrentanove posti di infermiere, per le aziende del servizio sanitario della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 maggio 2023. Ecco il BANDO integrale ufficiale. Articolo di approfondimento: Infermieri 2023 Udine, 439 posti in Friuli Venezia Giulia

LA DOMANDA La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivamente online a questo indirizzio: arcssanitafvg.iscrizioneconcorsi.it. Serve munirsi di SPID o CIE. I REQUISITI SPECIFICI Laurea in “Infermieristica”

o

diploma universitario d’infermiere

o

diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento riconosciuto equipollente

o

pari titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto in Italia;

Iscrizione all’ordine professionale. LE PROVE prova scritta:

– Infermieristica generale e clinica, analisi e gestione dei casi clinici e relazione assistenziale:

– Assistenza infermieristica alla persona con problematiche riferite ad epidemiologie rilevanti

croniche, internistiche (es. cardiopatie, epatopatie, demenze, malattie respiratorie, diabete)

chirurgiche, legate all’invecchiamento e al fine vita

– Principi di presa in carico e gestione della persona con malattie croniche

– Sicurezza clinica: valutazione, prevenzione e monitoraggio dei rischi correlati all’assistenza

– Applicazione e controllo delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche in sicurezza

prova pratica: verifica delle conoscenze, delle tecniche e delle prestazioni

infermieristiche assistenziali ovvero degli aspetti organizzativi, di ricerca, evidence based nursed e relazionali della disciplina infermieristica ovvero tesi alla soluzione di casi assistenziali, simulazione di interventi, di percorsi diagnostico terapeutici e di processi clinico assistenziali.

prova orale: Colloquio attinente le discipline proposte per le prove scritta e pratica con approfondimenti relativi a:

– modelli assistenziali e conseguente organizzazione dei piani di attività;

– gestione delle risorse umane e materiali riferite al processo assistenziale. Colloquio teso a verificare la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese nonché alla verifica della conoscenza di elementi di informatica.

Concorsi Maggio 2023: ARES Sardegna Concorso infermieri Sardegna 2023, l’ARES ha indetto un concorso unificato finalizzato al reclutamento di 118 lavoratori area salute. La selezione pubblica prevede l’assunzione mediante contratto a tempo indeterminato. È possibile presentare la domanda di ammissione entro il 18 maggio 2023. Ecco il BANDO ufficiale e integrale.

LA DOMANDA La domanda di iscrizione può essere effettuata solo tramite procedura online collegandosi al sito internet: ares-sardegna.iscrizioneconcorsi.it. Il candidato deve accedere alla piattaforma telematica esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) o CIE. I REQUISITI SPECIFICI possesso della Laurea in Infermieristica (appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – classe L/SNT1) oppure diploma universitario (D.M. 739 del 14.9.1994) o titolo equipollente ai sensi del Decreto 27.7.2000;

iscrizione al relativo Albo professionale. LE PROVE Prova scritta: onsisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su temi inerenti lo specifico profilo professionale. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30

Prova pratica: relativa all’esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla. Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20

Prova orale: vertente su argomenti attinenti la posizione da ricoprire. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese, almeno a livello iniziale, e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Ai sensi del comma 11 dell’art. 6 del D.P.R. 220/2001 la Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto. La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20

Concorsi Maggio 2023: ATS Milano Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 20 posti, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato. È possibile inviare domanda di partecipazione entro il 18 maggio 2023. Ecco il BANDO integrale ufficiale.

LA DOMANDA La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà essere fatta online alla pag concorsi.ats-milano.it, per la registrazione è necessario possedere lo SPID o la CIE. I REQUISITI SPECIFICI Diploma di laurea di I livello in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro LE PROVE Prova scritta: vertente su argomenti relativi al posto messo a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica.

Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi le materie argomento della prova scritta.

Prova orale: vertente sulle materie della prova scritta, oltre che elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.

Concorsi Maggio 2023: scuola dell’infanzia Comune di Milano Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 20 posti di istruttore direttivo dei servizi educativi, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, a tempo indeterminato, per la scuola dell’infanzia. È possibile inviare domanda di partecipazione entro il 19 maggio 2023. Ecco il BANDO integrale.

LA DOMANDA La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà essere fatta online alla pag servizicdm.comune.milano.it. I REQUISITI SPECIFICI – Laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo scuola dell’infanzia

– Laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale

– Diploma di scuola magistrale unitamente a Laurea Triennale di primo livello o Laurea Specialistica/Magistrale o Diploma di laurea

– Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico unitamente a Laurea Triennale di primo livello o Laurea Specialistica/Magistrale o Diploma di laurea

– Diploma quadriennale di Istituto Magistrale unitamente a Laurea Triennale di primo livello o Laurea Specialistica/Magistrale o Diploma di laurea LE PROVE Prova scritta: potrà essere svolta in forma digitale da remoto, ovvero in presenza, e potrà consistere nello svolgimento di un elaborato e/o nella soluzione di domande a risposta chiusa su scelta multipla e/o in una serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica.

Prova orale: consisterà in un colloquio e potrà essere svolta, su indicazione della Commissione, in forma digitale da remoto o in presenza.

Concorsi Maggio 2023: Forze Armate Concorso VFP4 2023, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica Militare, per l’anno 2023. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 2 maggio 2023 al 31 maggio 2023. Ecco il BANDO ufficiale e integrale. Articolo di approfondimento: Concorso VFP4 2023: nuovi 2.392 posti in Esercito, Marina e Aeronautica.

Concorsi Maggio 2023: 800 Vigili Urbani a Roma È stato pubblicato giorni fa sul sito istituzionale di Roma Capitale il bando del Concorso Roma 800 Vigili Urbani. Il bando è per esami per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di 800 posti nel profilo professionale di istruttore di polizia locale, di cui segnaliamo che il 20% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari delle Forze Armate. Ecco il BANDO ufficiale e integrale. Ecco l’articolo di approfondimento su Come fare domanda per il concorso 800 Vigili Roma Capitale. Il termine ultimo per inoltrare domanda è il 29 maggio.

LA DOMANDA Concorso Roma 800 Vigili come fare domanda. Iniziamo dicendo che la domanda di candidatura può essere presentata esclusivamente online, autenticandosi con SPID o CIE. I REQUISITI SPECIFICI essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado o titolo di studio equipollente;

essere disponibili al porto ed all’uso dell’arma. LE PROVE – PROVA PRESELETTIVA. Si svolgerà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali. La prova consisterà in un test da risolvere in 60 minuti, composto da 40 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla. Il test avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico – matematiche, numeriche e di ragionamento e/o la conoscenza delle materie previste per la prova scritta.

– PROVA SCRITTA. La prova scritta durerà 60 minuti e consisterà nella somministrazione di 40 domande con risposta chiusa su scelta multipla, in relazione alle seguenti materie da studiare:

elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all’ordinamento degli Enti Locali;

elementi sui procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;

compiti della Polizia Locale in relazione all’applicazione del codice della strada e dei Regolamenti capitolini in materia di Polizia urbana e igiene;

elementi di diritto penale e procedura penale, con particolare riferimento ai delitti contro la P.A. e alle contravvenzioni;

Legge 7 marzo 1986 n. 65 – Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale e Legge Regionale del Lazio del 13 gennaio 2005 n. 1;

elementi di diritto della circolazione stradale;

nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari.

– PROVA DI EFFICIENZA FISICA. I candidati convocati per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, pena esclusione dal concorso, dovranno presentarsi con idoneo abbigliamento sportivo presso il luogo e l’ora stabilita. Dovranno inoltre essere muniti di un valido documento di riconoscimento e di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità.

Concorsi Maggio 2023: 60 funzionari a Roma Il Comune di Roma ha ufficializzato il 28 aprile 2023 tramite portale istituzionale, un nuovo bando che porterà all’assunzione di 60 posti nella professionalità di Funzionario Economico-Finanziario – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. L’obiettivo del concorso è l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 60 funzionari laureati. Il termine ultimo per inoltrare domanda è il 29 maggio. Ecco il BANDO integrale e ufficiale. Ecco l’articolo di approfondimento su Concorso Roma 60 Funzionari: il bando, la domanda e i requisiti.

LA DOMANDA La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità

telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, mediante la compilazione del format di

candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet inpa.gov.it/, previa

registrazione sullo stesso Portale. I REQUISITI SPECIFICI Laurea Magistrale ex D.M. 270/20 04 nelle seguenti classi:

LM-16 Finanza;

LM-31 Ingegneria Gestionale;

LM-56 Scienze dell’Economia;

LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

LM-77 Scienze Economico Aziendali;

LM-82 Scienze Statistiche;

LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie;

Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e i Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09.07.2009

Lauree di cui al D M. 270/04 appartenenti ad una delle seguenti Classi:

L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

L-33 Scienze economiche;

L-41 Statistica;

Lauree Triennali di cui al D. M. 509/99 ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09.07.2009;

Diplomi Universitari istituiti ai sensi della L. n. 341/1990 della medesima durata ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 11.11.11. LE PROVE -PROVA PRESELETTIVA. ConsistE in un test da risolvere in 60 minuti, composto da 40 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla e verterà sulle abilità logico matematiche, numeriche e di ragionamento e/o sulla conoscenza delle materie previste per la prova scritta.

-PROVA SCRITTA. Avrà una durata di 4 ore e sarà finalizzata ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata. La prova consisterà nella somministrazione di 3 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla da corredare con adeguato commento. Ecco le materie da studiare:

Diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi L.241/1990 e ss.mm.ii.;

Nozioni di diritto civile: contratti, obbligazioni, diritti reali;

Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (D.Lgs. 267/2000 e 118/2011 e ss mm.ii., principi contabili generali ed applicati;

Testo unico sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 175/2016);

Diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli Enti Locali, verifiche, recuperi, sgravi, rimborsi;

Adempimenti fiscali e previdenziali degli Enti Locali;

Ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai diritti e doveri e alle responsabilità dei pubblici dipendenti D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e CCNL Comparto Funzioni Locali;

Normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000);

Nozioni in materia di appalti: codice degli Appalti;

Nozioni sulla trasparenza, (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (L.190/2012 e ss.mm.ii);

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs. 118/2011) degli enti locali e dei loro organismi;

Disciplina del nuovo saldo di finanza pubblica e pareggio di Bilancio;

Il Sistema dei controlli interni nell’Ente Locale;

Trattamento giuridico/economico del personale del comparto Funzioni Locali;

Elementi in materia di tratta mento dei dati personali e tutela della riservatezza (D.Lgs. n. 196 /2003 e Regolamento generale sulla protezione dei da ti GDPR Regolamento UE n. 679/2016);

Forme di Finanziamento e di realizzazione degli investimenti.

-PROVA ORALE. Sarà un colloquio interdisciplinare che verterà sulle materie oggetto della prova scritta e sullo Statuto, Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e Regolamento di Contabilità di Roma Capitale.

LA DOMANDA La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità

telematica a questi indirizzi:

41 infermieri candidatura online

10 infermieri candidatura online I REQUISITI Laurea in Infermieristica, ovvero diploma universitario di Infermiere conseguito ai

sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive

modificazioni, ovvero i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,

riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario conseguito ai

fini dell’esercizio dell’attività professionale di Infermiere e dell’accesso ai pubblici uffici.

Iscrizione all’Albo. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale dovrà comunque essere

posseduta dal Candidato prima della data di effettiva immissione in servizio.

L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente

la partecipazione alla selezione pubblica, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in

Italia prima dell’assunzione in servizio LE PROVE prova scritta: potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla e

verterà sulle specifiche attività del profilo a concorso e in particolare sulle seguenti materie:

– legislazione sanitaria e disciplina del lavoro nel SSN

– legislazione e organizzazione della professione infermieristica clinica generale e specialistica

– norme in materia di sicurezza sul lavoro

– norme in materia di anticorruzione e privacy

– etica e deontologia professionale

– metodi e strumenti della Disciplina Infermieristica

– tecniche infermieristiche

– aspetti organizzativi e relazionali della Disciplina Infermieristica

– controllo delle infezioni ospedaliere e regole di igiene.

prova orale: verterà sull’approfondimento delle materie di cui alla prova scritta. Durante la prova

orale sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni

informatiche più diffuse nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello base, di una lingua

a scelta del Candidato tra inglese, francese o spagnolo.

Concorsi Maggio 2023: ASSL Ligure 1 Imperiese Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattrocentotrentasei posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, per l’Area ottimale 1 – Riviera ligure di Ponente. Ecco il BANDO integrale e ufficiale. Il termine ultimo per inoltrare domanda è il 1 giugno.

LA DOMANDA I candidati devono accedere al sito internet dell’ASL1 asl1.liguria.it, selezionare la voce “Bandi di Concorso” successivamente selezionare la voce “Concorsi”, ricercare la procedura di interesse e infine selezionare il link “Domanda on-line”. I REQUISITI iscrizione al relativo Albo Professionale

diploma di laurea di primo livello (L – triennale) abilitante alla professione sanitaria in infermieristica (classe lauree SNT/01 D.M. n. 509/1999 e L/SNT1 D.M. n. 270/2004) oppure diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i o diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano LE PROVE PROVA SCRITTA uguale per tutti e consiste nello svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso.

PROVA PRATICA

– uguale per ASL1 e ASL2 e consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

– diversa dalla precedente e uguale per GASLINI-ASL1 e GASLINI-ASL2 e consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

PROVA ORALE

valutazione dei titoli.

Concorsi Maggio 2023: 173 infermieri in Franciacorta Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 173 posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari – professioni sanitarie infermieristiche, in forma unificata con l’Azienda socio-sanitaria territoriale Garda. Ecco il BANDO integrale e ufficiale. Il termine ultimo per inoltrare domanda è il 1 giugno.

LA DOMANDA La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà essere fatta online alla pag asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it. I REQUISITI diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs.

30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni,

ovvero

diploma di Laurea in Infermieristica (Classe SNT/01 delle lauree in professioni sanitarie

infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) conseguito ai sensi del D.M. 02.04.2001,

ovvero

Laurea in Infermieristica (Classe L-SNT/01 delle lauree in professioni sanitarie

infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o) conseguito ai sensi del D.M. 19.02.2009,

ovvero

diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti

Iscrizione all’albo LE PROVE prova scritta svolgimento di un tema o questionario a risposte sintetiche/multiple;

prova pratica: consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di

atti connessi al profilo a concorso, da svolgersi eventualmente mediante soluzione di una serie di

quesiti a risposta sintetica/multipla, secondo giudizio insindacabile della Commissione

esaminatrice;

prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, nonché nozioni elementari di

informatica e di utilizzo di procedure in ambiente Windows e verifica della conoscenza almeno a

livello iniziale di una lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue inglese, francese, tedesco e

spagnolo, oltre alla lingua italiana.

Concorsi Maggio 2023: infermieri Università di Cagliari Concorso Università di Cagliari 2023. L’ateneo ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 15 nuovi dipendenti nell’area amministrativa per le esigenze delle attività amministrative e delle strutture dell’università nelle diverse sedi. La domanda di partecipazione si può effettuare entro le 23.59 del 5 giugno. Ecco il BANDO integrale e ufficiale. Ecco l’articolo di approfondimento sul concorso Cagliari per 15 amministrativi.

LA DOMANDA La presentazione della domanda dovrà essere effettuata mediante l’applicazione informatica dedicata servizionline.unica.it. Per accedervi è necessario possedere lo SPID. I REQUISITI Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale con anno integrativo LE PROVE La prova scritta, consisterà nello svolgimento di un tema oppure di un elaborato articolato in quesiti a risposte sintetiche. La prova potrà essere svolta anche con l’ausilio di software informatici per elaborazione di testi e in tal caso avrà valore di accertamento della capacità di utilizzo di questi ultimi. Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è di 30 punti.

La prova teorico-pratica, consistente in lavorazioni proprie del profilo e attinente al profilo richiesto, è mirata a verificare le conoscenze e le competenze tecniche del/della candidato/a nonché l’attitudine all’analisi e alla soluzione di problemi inerenti al profilo e alle specifiche funzioni da svolgere. Il punteggio massimo attribuibile a questa prova è di 30 punti.

Verranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno raggiunto almeno un punteggio di 21/30 nelle due prove precedenti.

La prova orale avrà per oggetto gli argomenti inerenti agli ambiti di conoscenze e competenze richieste alla figura professionale ricercata. Saranno inoltre accertati la conoscenza della lingua inglese unitamente agli applicativi informatici di uso più comune (MS Office, posta elettronica, internet). Particolare attenzione sarà prestata alla valutazione delle capacità del candidato di collegare aspetti teorici con la soluzione di casi pratici, oltre che a valutare la sua attitudine a ricoprire il posto messo a bando.

Concorsi Maggio 2023: amministrativi AOU Messina Concorso Messina AOU G. Martino. Possibilità lavorative in Sicilia con il concorso pubblico indetto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) “Gaetano Martino” di Messina per collaboratori amministrativi professionali. Sono previste 16 assunzioni mediante contratto a tempo indeterminato. Le domande di ammissione devono essere inviate entro il giorno 8 giugno 2023. Ecco il BANDO integrale e ufficiale. Ecco l’articolo di approfondimento del concorso AOU Messina per 16 collaboratori amministrativi.

LA DOMANDA Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare ed inviare la domanda di partecipazione online. Ciò deve avvenire utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda concorsi.polime.it. I REQUISITI Diploma di Laurea:

– Laurea in Giurisprudenza

– Laurea in Economia e Commercio

– Laurea in Scienze Politiche

– Altra laurea equipollente alle sopra elencate LE PROVE prova scritta. Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie:

– Diritto Amministrativo

– Elementi di diritto penale

– legislazione sanitaria nazionale e regionale

– il sistema dei controlli

– la contabilità economica nelle aziende sanitarie

– normativa relativa all’acquisizione di beni e servizi

– codice di comportamento; normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione

– normativa sulla trasparenza

– normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

prova pratica. Esecuzione di tecniche specifiche e/o atti o esame e redazione di un parere scritto e/o predisposizione di atti , connessi alla qualificazione professionale richiesta.

prova orale. Verterà su argomenti professionali di cui al profilo professionale richiesto e sulle materie oggetto della prova scritta e pratica. Sulla conoscenza almeno a livello iniziale dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese.

Concorsi Maggio 2023: Università di Bologna Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici posti di categoria C, area amministrativa, di cui cinque posti riservati ai volontari delle Forze armate per le esigenze dell’Amministrazione generale e delle strutture. Ecco il BANDO integrale e ufficiale.

LA DOMANDA La domanda di ammissione alla selezione pubblica, nonché i relativi allegati, devono essere presentati esclusivamente online, utilizzando la piattaforma Pica (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei), disponibile alla pagina pica.cineca.it/unibo/tipologia/pta I REQUISITI essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale LE PROVE prova scritta: potrà consistere nella soluzione di domande a risposta chiusa su scelta multipla – che potranno essere predisposte da Società esterna specializzata in selezione di personale – e/o nello svolgimento di un elaborato e/o in una serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica, e avrà ad oggetto l’accertamento della conoscenza di uno o più dei seguenti argomenti:

• elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina del procedimento

amministrativo, atti amministrativi e alla disciplina dell’accesso agli atti (Legge 241/90 e

ss.mm.ii.), normativa anticorruzione e trasparenza;

• elementi di diritto privato, con particolare riguardo alla disciplina relativa ai contratti, compresi

quelli di lavoro autonomo;

• elementi di legislazione universitaria anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge

240/2010 e ss.mm.ii.

prova orale: La prova orale verterà sulle medesime materie della prova scritta.

Infine, concorrerà alla valutazione della prova orale l’accertamento degli aspetti motivazionali e

attitudinali connessi con le attività riferite al ruolo da ricoprire. Particolare attenzione sarà prestata

alla valutazione delle capacità del candidato di collegare gli aspetti teorici con la soluzione di casi

pratici.

Per restare aggiornato sui Concorsi e anche su tutte le altre novità e approfondimenti inerenti ai vari bandi e posizioni aperte, iscriviti gratis alla Newsletter di LeggiOggi (qui sotto)