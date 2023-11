Concorso Regione Sardegna, 98 istruttori amministrativi: prova scritta 4-18 dicembre 2023

FORMATO CARTACEO

Il volume si presenta come utile strumento di preparazione a tutte le prove del Concorso indetto dalla Regione autonoma della Sardegna per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 98 Istruttori amministrativi (Cat. C). Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove: – prova scritta: quesiti a risposta multipla sulle materie attinenti al profilo; – prova orale: colloquio sulle materie della prova scritta e accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. Il testo propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati durante le prove concorsuali, ovvero: – elementi di Diritto costituzionale; – elementi di Diritto amministrativo, con particolare riferimento ai principi in materia di semplificazione, trasparenza e accesso, alla disciplina del procedimento amministrativo e agli atti amministrativi, nonché alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; – elementi di Diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento alla disciplina dei fondi strutturali; – elementi di Contabilità pubblica e regionale, con particolare riferimento ai principi contabili generali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni; – organizzazione e ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna; – codice di comportamento dei dipendenti regionali (online). Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono anche disponibili: – quiz di lingua inglese; – teoria e quiz di informatica; – simulatore di quiz per esercitarsi sugli argomenti richiesti dal bando. Luigi Tramontano Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Stefano Bertuzzi Avvocato, specializzato in diritto amministrativo, collabora con alcune riviste, svolge docenze, per conto di organismi privati e pubbliche amministrazioni e cura la redazione di testi giuridici per diverse case editrici. Gianluca Cottarelli Laureato in Giurisprudenza, ha collaborato con studi legali di ambito nazionale ed internazionale e con Formez PA. È autore di pubblicazioni in tema di diritto amministrativo, appalti pubblici e tutela del consumatore.

