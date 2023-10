Concorsi pubblici su Whatsapp, nasce il canale Maggioli Editore: come iscriversi

Arriva una nuova opportunità di ricevere i principali aggiornamenti sui concorsi pubblici anche su Whatsapp: nasce il canale Maggioli Editore Concorsi Pubblici, creato proprio per essere più vicini ai lettori e informare in tempo reale su tutti i concorsi pubblici in arrivo.

Oltre alle news tempestive, chi si iscrive riceverà materiali inediti per esercitarsi e spunti utili per lo studio. Dopo il successo del canale Telegram sui concorsi, a grande richiesta Maggioli Editore arriva anche su Whatsapp, per raggiungere tutti gli utenti e per rendere ancora più accessibili le informazioni.

Concorsi pubblici: come iscriversi al nuovo canale Whatsapp Iscriversi al nuovo canale Maggioli Editore Concorsi Pubblici è semplice, basta cliccare qui! Una volta aperto il canale su Whatsapp occorrerà cliccare su “Iscriviti”, e poi premere sulla campanella per attivare le notifiche e ricevere tutti gli aggiornamenti.

Iscriviti al Canale Whatsapp Maggioli Editore Concorsi Pubblici Abbiamo creato un canale Whatsapp con tutte le informazioni utili per l’accesso ai concorsi pubblici. Ogni giorno news in tempo reale, materiali e info utili. Aggiornamenti ufficiali sui bandi di concorso. Iscriviti qui!