Sorteggiato l’abbinamento delle Corti d’Appello per la prova dell’Esame Avvocato 2023/24. Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia-Direzione Generale degli Affari Interni ha pubblicato il verbale del 21 novembre 2023 della Commissione Centrale per esame abilitazione professione forense – sessione 2023, con la comunicazione degli abbinamenti, per sorteggio, tra le sedi di Corte d’Appello per lo svolgimento delle prove.



Già i nominativi di tutti i componenti della Commissione centrale e delle sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami erano state pubblicate con decreto ministeriale dell’8 novembre.



Ricordiamo che l’unica prova scritta della sessione d’esame si terrà il 12 dicembre 2023 e durerà 7 ore. Il regolamento prevede che, la commissione centrale, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello, assegnando ogni Corte che dovrà correggere gli elaborati dei candidati a quelle della sede della prova di esame.



E così è stato. l’abbinamento delle Corti d’appello è online. Ecco un breve riepilogo sullo svolgimento dell’Esame Avvocato 2023/2024 e tutti i dettagli sulle Commissioni.

Esame Avvocato 2023/24: date prova scritta Manca poco allo scritto per la sessione 2023 dell’esame per avvocato. Dalle ore 9 del 12 dicembre i candidati inizieranno la prova, che durerà 7 ore, durante le quali dovrà essere redatto l’elaborato scritto.



L’esame si svolgerà sui temi formulati dal Ministero della giustizia e avrà ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo; Il candidato sceglie la materia predisponendo uno degli atti giudiziari dettati dal presidente della commissione d’esame.

Esame Avvocato 2023/24: la prova orale Lo step successivo sarà invece la prova orale, che verrà suddivisa in 3 fasi corrispondenti a 3 diversi oggetti di prova: la prima fase consiste nell’esame e discussione di una questione pratico-applicativa , nella forma della soluzione di un caso in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

consiste nell’esame e discussione di una , nella forma della soluzione di un caso in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. la seconda fase prevede discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo diritto processuale civile, diritto processuale penale.

prevede discussione di brevi questioni che dimostrino le del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo diritto processuale civile, diritto processuale penale. nella terza fase, il candidato deve dimostrare la conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

Esame Avvocato 2023/24: ecco le Commissioni abbinate alle Corti d’Appello Ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti di merito, all’orale si passa con un punteggio di almeno 18 punti. Soffermandoci sulle prove del 12 dicembre, la novità per i candidati è importante e riguarda l’abbinamento delle sedi d’esame alle Corti d’appello, che assegneranno i punteggi.



Notizia importante per i candidati che si accingono a svolgere l’esame, perché finalmente possono conoscere quale commissione correggerà il loro esame.



Scarica da questo articolo le Commissioni nominate.



Questo invece l’elenco delle sedi sorteggiate in abbinamento:



FASCIA A la Corte di appello di MILANO abbinata alla Corte di appello di NAPOLI

abbinata alla Corte di appello di NAPOLI la Corte di appello di ROMA abbinata alla Corte di appello di MILANO

abbinata alla Corte di appello di MILANO la Corte di appello di NAPOLI abbinata alla Corte di appello di ROMA

FASCIA B la Corte di appello di BOLOGNA >> abbinata alla Corte di appello di PALERMO

>> abbinata alla Corte di appello di PALERMO la Corte di appello di PALERMO >> abbinata alla Corte di appello di CATANZARO

>> abbinata alla Corte di appello di CATANZARO la Corte di appello di CATANZARO >> abbinata alla Corte di appello di VENEZIA

>> abbinata alla Corte di appello di VENEZIA la Corte di appello di VENEZIA >> abbinata alla Corte di appello di BOLOGNA

FASCIA C la Corte di appello di CATANIA >> abbinata alla Corte di appello di TORINO

>> abbinata alla Corte di appello di TORINO la Corte di appello di LECCE >> abbinata alla Corte di appello di FIRENZE

>> abbinata alla Corte di appello di FIRENZE la Corte di appello di FIRENZE >> abbinata alla Corte di appello di SALERNO

abbinata alla Corte di appello di SALERNO la Corte di appello di SALERNO >> abbinata alla Corte di appello di BARI

>> abbinata alla Corte di appello di BARI la Corte di appello di BARI >> abbinata alla Corte di appello di CATANIA

>> abbinata alla Corte di appello di CATANIA la Corte di appello di TORINO >> abbinata alla Corte di appello di LECCE

FASCIA D Corte di appello di ANCONA >> abbinata alla Corte di appello di REGGIO CALABRIA

>> abbinata alla Corte di appello di REGGIO CALABRIA Corte di appello di MESSINA >> abbinata alla Corte di appello di CAGLIARI

>> abbinata alla Corte di appello di CAGLIARI Corte di appello di REGGIO CALABRIA >> abbinata alla Corte di appello di GENOVA

>> abbinata alla Corte di appello di GENOVA Corte di appello di BRESCIA >> abbinata alla Corte di appello di ANCONA

>> abbinata alla Corte di appello di ANCONA Corte di appello di CAGLIARI >> abbinata alla Corte di appello di MESSINA

abbinata alla Corte di appello di MESSINA Corte di appello di L’AQUILA >> abbinata alla Corte di appello di BRESCIA

>> abbinata alla Corte di appello di BRESCIA Corte di appello di GENOVA >> abbinata alla Corte di appello di L’AQUILA

FASCIA E Corte di appello di POTENZA >> abbinata alla Corte di appello di CALTANISSETTA

>> abbinata alla Corte di appello di CALTANISSETTA Corte di appello di TRIESTE >> abbinata alla Corte di appello di TRENTO

abbinata alla Corte di appello di TRENTO Corte di appello di PERUGIA >> abbinata alla Corte di appello di CAMPOBASSO

>> abbinata alla Corte di appello di CAMPOBASSO Corte di appello di TRENTO >> abbinata alla Corte di appello di PERUGIA

abbinata alla Corte di appello di PERUGIA Corte di appello di CALTANISSETTA >> abbinata alla Corte di appello di TRIESTE

>> abbinata alla Corte di appello di TRIESTE Corte di appello di CAMPOBASSO >> abbinata alla Corte di appello di POTENZA