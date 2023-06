Concorsi Emilia Romagna 2023: bandi per 310 posti. Da come partecipare agli stipendi

– cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o altra categoria, indicata nei bandi, fatta salva un’adeguata conoscenza della lingua italiana;



– godimento dei diritti civili e politici;



– non avere condanne penali definitive per i reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.;



– non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;



– aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;



– idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego;



– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;



– (per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione Europea) essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano.

Specialista giuridico amministrativo: Diploma di Laurea di Primo Livello (triennale), a Ciclo Unico oppure una Laurea di Vecchio Ordinamento.



Assistente amministrativo contabile: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità).



Agente di Polizia Locale:

– disponibilità incondizionata al porto e all’eventuale uso dell’arma e alla conduzione dei veicoli in dotazione;

– non trovarsi in condizione di disabilità;

-non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;

– diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

– patente di guida di categoria B, in corso di validità.



Specialista in informatica e telematica:

– diploma di laurea di primo livello (L) afferente ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al DM 270/2004:

L-8 – Ingegneria dell’informazione;

L-9 – Ingegneria industriale;

L-20 – Scienze della comunicazione;

L-31 – Scienze e tecnologie informatiche;

L-41 – Statistica;

ovvero

– diploma di laurea magistrale (LM) riconducibile a una delle sottoindicate classi di laurea previste dal DM 270/2004:

LM-18 – Informatica;

LM-27 – Ingegneria delle telecomunicazioni;

LM-31 – Ingegneria gestionale;

LM-32 – Ingegneria informatica;

LM-66 – Sicurezza informatica;

LM-82 – Scienze statistiche;

LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie;

LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione.



Specialista in piattaforme e sistemi di archiviazione documentale:

– diploma di laurea magistrale riconducibile alla classe di laurea prevista dal DM 270/2004: LM-5 Archivistica e biblioteconomia;

ovvero

– qualsiasi diploma di laurea primo livello /Laurea Magistrale/CU, unitamente a:

• diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle Scuole di specializzazione universitarie o dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato;

oppure

• master universitario specificamente pertinente al profilo ricercato.



Specialista in agricoltura:

– diploma di laurea di primo livello (L) appartenente ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al DM 270/2004:

L-2 – Biotecnologie

L-13 – Scienze biologiche

L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

L-25 – Scienze e tecnologie agrarie e forestali

L-26 – Scienze e tecnologie agro-alimentari

L-32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

L-38 – Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

– diploma di laurea magistrale riconducibile a una delle sottoindicate classi di laurea previste dal DM 270/2004:

LM-6 – Biologia

LM-7 – Biotecnologie agrarie

LM-8 – Biotecnologie industriali

LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio

LM-42 – Medicina veterinaria

LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale LM-60 – Scienze della natura

LM-69 – Scienze e tecnologie agrarie

LM-70 – Scienze e tecnologie alimentari

LM-73 – Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

LM-86 – Scienze zootecniche e tecnologie animali



Specialista in protezione civile e gestione sala operativa:

– diploma di laurea di primo livello (L) appartenente ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al DM 270/2004:

L-7 – Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;

L-8 – Lauree in Ingegneria dell’Informazione;

L-9 – Lauree in Ingegneria Industriale;

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;

L-23 – Scienze e Tecniche dell’Edilizia;

L-31 – Scienze e Tecnologie Informatiche;

L-32 – Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura;

L-34 – Scienze geologiche.

– diploma di laurea magistrale riconducibile a una delle sottoindicate classi di laurea previste dal DM 270/2004:

LM-4 – Architettura e Ingegneria Edile-Architettura

LM-23 – Ingegneria Civile;

LM-24 – Ingegneria dei Sistemi Edilizi;

LM-26 – Ingegneria della Sicurezza;

LM-27 – Ingegneria delle Telecomunicazioni;

LM-28 – Ingegneria Elettrica;

LM-29 – Ingegneria Elettronica;

LM-31 – Ingegneria Gestionale;

LM-32 – Ingegneria Informatica;

LM-35 – Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;

LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

LM-53 – Scienza e ingegneria dei materiali;

LM-74 – Scienze e tecnologie geologiche;

LM-79 – Scienze geofisiche.



Specialista in sistemi di mobilità e trasporti:

– diploma di laurea di primo livello (L) appartenente ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al DM 270/2004:

L-7 – Ingegneria civile e ambientale;

L-17 – Scienze dell’architettura;

L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;

L-23 – Scienze e tecniche dell’edilizia;

– diploma di laurea magistrale riconducibile a una delle sottoindicate classi di laurea previste dal DM 270/2004:

LM-4 – Architettura e ingegneria edile-architettura;

LM-23 – Ingegneria civile;

LM-31 – Ingegneria gestionale;

LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio;

LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.



Specialista in analisi dei dati e statistica:

– diploma di laurea di primo livello (L) appartenente ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al DM 270/2004:

L-8 – Ingegneria dell’informazione;

L-9 – Ingegneria industriale;

L-20 – Scienze della comunicazione;

L-31 – Scienze e tecnologie informatiche;

L-41 – Statistica;

– diploma di laurea magistrale riconducibile a una delle sottoindicate classi di laurea previste dal DM 270/2004:

LM-18 – Informatica;

LM-27 – Ingegneria delle telecomunicazioni;

LM-31 – Ingegneria gestionale;

LM-32 – Ingegneria informatica;

LM-82 – Scienze statistiche;

LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie;

LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione;



Specialista in ambiente:

diploma di laurea di primo livello (L) afferente ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al DM 270/2004:

L-7 – Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;

L-17 – Lauree in Scienze dell’Architettura;

L-25 – Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali;

L-27 – Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche;

L-30 – Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche;

L-32 – Lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura;

L-34 – Lauree in Scienze Geologiche.

ovvero

diploma di laurea magistrale (LM) riconducibile a una delle sottoindicate classi di laurea previste dal DM 270/2004:

LM-4 – Architettura e Ingegneria Edile-Architettura;

LM-6 – Biologia;

LM-17 – Fisica;

LM-22 – Ingegneria chimica;

LM-23 – Ingegneria civile;

LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio;

LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

LM-54 – Scienze chimiche;

LM-60 – Scienze della Natura;

LM-69 – Scienze e Tecnologie Agrarie;

LM-71 – Scienze e tecnologie per la chimica industriale;

LM-73 – Scienze e tecnologie forestali e ambientali;

LM-74 – Scienze e Tecnologie Geologiche;

LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;

LM-79 – Scienze Geofisiche



Specialista amministrativo contabile: Diploma di laurea primo livello



Assistente all’amministrazione e gestione del personale: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità)



Tecnico delle relazioni con il pubblico: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità)