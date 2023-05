Concorsi Comune Reggio Calabria 93 nuovi posti. Bandi per diplomati e laureati

Sono stati indetti 7 concorsi Reggio Calabria in Comune, finalizzati alla copertura di 93 posti di lavoro. Le selezioni pubbliche sono rivolte a diplomati e laureati e prevedono l’assunzione a tempo indeterminato di diversi profili professionali in ambito sociale, tecnico e amministrativo.



Sarà possibile presentare le domande di ammissione entro il 21 giugno 2023 per quanto riguarda i profili dei funzionari contabili, amministrativi, tecnici, assistenti sociali e istruttori amministrativi, mentre, il 26 giugno 2023 per i profili di istruttori contabili e agente di Polizia Municipale. Vediamo insieme i profili professionali cercati, i bandi da scaricare, i requisiti, come candidarsi e le altre informazioni utili sulle selezioni.

Concorsi Comune Reggio Calabria: i bandi

Concorsi Reggio Calabria 2023: i profili Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato nuovi bandi di concorso volti all’assunzione di 93 unità di personale. Ecco le figure professionali ricercate 8 funzionari contabili , ex categoria D, con riserva di 2 posti a favore del personale delle forze dell’odine e 1 posto a favore dei disabili.

, ex categoria D, con riserva di 2 posti a favore del personale delle forze dell’odine e 1 posto a favore dei disabili. 12 funzionari amministrativi , ex categoria D, con riserva di 3 posti a favore del personale delle forze dell’odine e 1 posto a favore dei disabili.

, ex categoria D, con riserva di 3 posti a favore del personale delle forze dell’odine e 1 posto a favore dei disabili. 8 funzionari tecnici , ex categoria D, con riserva di 3 posti a favore del personale delle forze armate.

, ex categoria D, con riserva di 3 posti a favore del personale delle forze armate. 11 assistenti sociali , ex categoria D, con riserva di 3 posti a favore del personale delle forze armate e 1 posto a favore dei disabili.

, ex categoria D, con riserva di 3 posti a favore del personale delle forze armate e 1 posto a favore dei disabili. 22 istruttori amministrativi , ex categoria C, con riserva di 6 posti a favore del personale delle forze dell’odine e 1 posto a favore dei disabili.

, ex categoria C, con riserva di 6 posti a favore del personale delle forze dell’odine e 1 posto a favore dei disabili. 14 istruttori contabili, ex categoria C, con riserva di 4 posti a favore del personale delle forze armate e 1 posto a favore dei disabili.

ex categoria C, con riserva di 4 posti a favore del personale delle forze armate e 1 posto a favore dei disabili. 18 agenti di Polizia Municipale, ex categoria C, con riserva di 4 posti a favore del personale delle forze armate.

Concorsi Reggio Calabria 2023: i requisiti Possono partecipare ai concorsi Comune Reggio Calabria 2023 i candidati che sono in possesso dei requisiti generali e specifici di seguito in tabella:

REQUISITI GENERALI REQUIITI SPECIFICI PER PROFILO cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando, fatta salva la conoscenza della lingua italiana Funzionari contabili: Laurea triennale, specialistica o magistrale, in Economia, Giurisprudenza, Matematica, Ingegneria Gestionale, Statistiche o Scienze Politiche godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo Funzionari amministrativi: Diploma di Laurea, laurea triennale, specialistica o magistrale età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo Funzionari tecnici: Laurea triennale, specialistica o magistrale in Ingegneria o Architettura idoneità fisica all’impiego Assistenti sociali: Laurea o Diploma in Servizio Sociale, abilitante alla professione di assistente sociale e iscrizione al relativo Albo Professionale non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati Istruttori amministrativi: Diploma di scuola secondaria di secondo grado non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale Istruttori contabili: diploma di ragioneria, commerciale, marketing o economico assenza di condanne penali o di provvedimenti penali in corso che impediscono il rapporto di lavoro presso una Pubblica Amministrazione Agenti di Polizia Municipale: Diploma di scuola secondaria di secondo grado non essere stati destituiti o dispensati dal Comune di Reggio Calabria salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedimento di mobilità collettiva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva

Concorsi Reggio Calabria 2023: cosa studiare Il manuale dedicato al concorso Reggio Calabria espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione del concorso per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell’area amministrativa.



Il manuale Il Vigile Urbano è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia Locale, in grado di soddisfare tutte le richieste che i vari bandi di concorso possono presentare. Aggiornatissimo e al contempo innovativo, al passo con i tempi e con le nuove procedure che la normativa richiede.

Concorsi Comune Reggio Calabria: le prove In relazione al numero di domande pervenuto per ciascun concorso l’Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre una prova preselettiva.

La selezione dei candidati, per tutti i profili compresi nei concorsi Reggio Calabria, avverrà mediante l’espletamento di due prove d’esame, una scritta ed una orale: La prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta multipla o a risposta aperta;

consisterà in una serie di domande a risposta multipla o a risposta aperta; La prova orale verterà sulle materie della prova scritta e sarà inoltre volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese e delle competenze tecniche e attitudinale richieste dai bandi.

Concorsi Comune Reggio Calabria: i programmi d’esame Ecco tutte le materie, profilo per profilo, che i candidati devono studiare per superare le prove d’esame dei concorsi Comune Reggio Calabria 2023:

Funzionari contabili – ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali

– elementi di diritto amministrativo

– diritto delle società

– elementi di tecnica bancaria

– legislazione finanziaria, contabilità pubblica e contabilità economico-patrimoniale

– pianificazione, programmazione e controllo dell’attività finanziaria

– ragioneria generale e applicata alle aziende pubbliche

– legislazione relativa ai contratti pubblici

– buona conoscenza della lingua inglese

– conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse Funzionari amministrativi – ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali

– principi di contbilità pubblica e contabilità armonizzata

– legislazione relativa ai contratti pubblici

– diritto amministrativo

-elementi di diritto costituzionale

– normativa anti-corruzione e obblighi di pubblicità e trasparenza

– buona conoscenza della lingua inglese

– conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse Funzionari tecnici – ordinamento degli enti locali

– normativa anti-corruzione e obblighi di pubblicità e trasparenza

– procedimento amministrativo

-elementi sulla contabiltà e bilancio degli enti locali

– nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la PA

– buona conoscenza della lingua inglese

– conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

– normativa in materia di appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni

– normativa sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili

-normativa nazionale e regionale in materia di edilizia Assistenti sociali – metodi e tecniche del servizio sociale con particolare riferimento all’accoglienza e segretariato sociale professionale

– gli istituti giuridici disposti a organi giudiziari

– legislazione socio-assistenziale e socio-sanitaria nazionale e regionale (anziani, minori, disabilità, tossicodipendenze, alcooldipendenze, stranieri, famiglia, immigrazione, contrasto alla povertà)

-nozioni di diritto civile della persona, della famiglia e diritto minorile

– ordinamento degli enti locali

– nozioni di diritto amministrativo con riferimento al procedimento amministrativo, accesso agli atti, anticorruzione, protezione dei dati personali e tutela della privacy

– codice deontologico dell’assitente sociale

– buona conoscenza della lingua inglese

– conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse Istruttori amministrativi – ordinamento degli enti locali

– principi di contbilità pubblica e contabilità armonizzata

-elementi di diritto amministrativo

– elementi di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi

– buona conoscenza della lingua inglese

– conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse Istruttori contabili – ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli Enti Locali

– legislazione finanziaria, contabilità ubblica e contabilità armonizzata

– ragioneria generale ed applicata alle aziende pubbliche

– elementi di pianificazione, programmazione e controllo dell’attività finanziaria

– elementi di legislazione relativa ai contratti pubblici

– disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego

– elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento ad atti e provvedimenti amministrativi, principi che regolano l’attività amministrativa e il procedimento amministrativo, anticorruzione, trasparenza, accesso agli atti, tutela della privacy ed attività contrattuale della PA

– conoscenza della lingua inglese

– conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse Agenti di Polizia Municipale – elemneti di Diritto Penale e di Procedura Penale con particolare riferimento all’attività di Polizia Giudiziaria

– nozioni di legislazione degli Enti Locali con particolare riferimento all’ordinamento del Comune

– nozioni di Diritto Costituzionale e di Diritto Amministrativo con riferimenti alla PA

– ordinamento e funzioni della Polizia Locale

– T.U.L.P.S. e legislazione in materia di sucurezza urbana

– codice della strada e regolamento di esecuzione

– elementi di infortunistica stradale

– normativa in materia di depenalizzazione e sistemi sanzionatori amministrativi

– nozioni in materia di privacy, videosorveglianza, anticorruzione, tso

– diritti, doveri e responsabilità del pubblico dipendente

– conoscenza della lingua inglese

– conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office)

Concorsi Reggio Calabria in Comune: la domanda Le domande di partecipazione ai concorsi per 61 posti al Comune di Reggio Calabria devono essere presentate entro il 21 giugno 2023 tramite procedura telematica sul portale del reclutamento inPA, collegandosi ai link disponibili nelle pagine dei concorsi che indichiamo di seguito: questa è la pagina del concorso per funzionari tecnici;

questa è la pagina del concorso per funzionari contabili;

questa è la pagina del concorso per istruttori amministrativi;

questa è la pagina del concorso per funzionari amministrativi;

questa è la pagina del concorso per assistenti sociali;

questa è la pagina del concorso per funzionari contabili;

questa è la pagina del concorso per agenti di Polizia Municipale; Per accedere alla procedura concorsi Reggio Calabria 2023 è necessario autenticarsi mediante credenziali SPID, CIE o CNS. I candidati inoltre dovranno essere in possesso di un indirizzo PEC personale. Segnaliamo che alle domande di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta del contributo di partecipazione di 10 euro.

Concorsi Reggio Calabria 2023: gli stipendi I vincitori dei concorsi Reggio Calabria 2023 avranno diritto ad uno stipendio annuo lordo pari a € 23.212,35 per quanto riguarda i profili di categoria D e pari a € 21.392,87 per quanto riguarda il profilo di categoria C. Spettano inoltre ai vincitori l’indennità di comparto e la tredicesima mensilità.

