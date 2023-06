Concorsi Regione Marche 2023: a bando 38 assistenti amministrativi

Sono stati indetti i concorsi Regione Marche 2023, finalizzati alla copertura di 38 posti di lavoro. Quella presa in causa è l’area degli Istruttori, ex categoria C, profilo professionale C/LF “Assistente amministrativo per le politiche attive del lavoro e della formazione” per il potenziamento dei Centri per l’Impiego.



Tra i 38, prevista una riserva di 12 posti a favore dei volontari FF.AA. e 3 posti a favore degli appartenenti alle categorie protette. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 24 giugno 2023.

Concorsi Regione Marche 2023: il bando

Concorsi Regione Marche 2023: i requisiti Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI REQUISITI SPECIFICI cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea o altra categoria indicata nei bandi Diploma quinquennale di scuola superiore che consente l’accesso all’Università maggiore età e non essere collocato in quiescenza, a qualunque titolo e non aver raggiunto il limite ordinamentale per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, laddove previsti per legge godimento dei diritti civili e politici non essere stato destituito dall’impiego oppure licenziato per motivi disciplinari oppure dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Di non essere stato inoltre dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza dall’impiego devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere a proprio carico procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione

Concorsi Regione Marche 2023: cosa studiare Il volume di preparazione per il concorso 38 Assistenti Amministrativi si presenta come ottimo strumento di preparazione alle prove del concorso per 38 assistenti amministrativi (cat. C), indetto dalla Regione Marche.

Concorsi Regione Marche 2023: le prove e il programma d’esame Il presente concorso per titoli ed esami è articolato come segue: prova scritta e prova orale.

La PROVA SCRITTA – che potrà svolgersi mediante strumenti informatici e digitali messi a disposizione dall’amministrazione – può consistere in domande aperte e/o in quesiti a

risposta multipla sulle seguenti materie: Legislazione in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e obblighi in materia di trasparenza;

Normativa in materia di tutela dei dati personali;

Nozioni di diritto del lavoro e legislazione sociale;

Nozioni di programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro e di politiche a sostegno dell’occupazione, con particolare riferimento al programma FSE+ e al programma GOL;

Nozioni di legislazione nazionale e regionale in materia di lavoro, servizi per l’impiego e collocamento al lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 150/2015 e comprese le norme rivolte ai disabili di cui alla legge 68/99. La PROVA ORALE verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, su: Nozioni sull’ordinamento dell’UE e sulla riforma del Titolo V della Costituzione;

Statuto della Regione Marche;

Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale (L.R. n. 18/2021);

Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (D.G.R. n. 64/2014);

Nozioni su tecniche e metodologie per l’orientamento professionale;

Nozioni sulle tecniche per la ricerca e selezione del personale;

Nozioni su consulenza e servizi alle imprese in materia di politiche del lavoro. In occasione della prova orale, i candidati saranno sottoposti a una prova di accertamento

della conoscenza della lingua inglese (livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento

per le lingue) e al possesso di competenze delle applicazioni informatiche più diffuse

(pacchetto office, posta elettronica, navigazione internet).

Concorsi Regione Marche 2023: la domanda Le domande di partecipazione ai concorsi della Regione Marche 2023 devono essere presentate entro le ore 14.00 del 24 giugno 2023 tramite procedura telematica, disponibile alla pagina cohesion2.regione.marche.it e seguire questo percorso: autenticarsi mediante SPID o CIE

cliccare ‘menù’ posto sulla sinistra

selezionare ‘crea documento’

scegliere l’icona ‘ CONCORSO C/LF ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE ‘

‘ procedere con la compilazione dei dati. Alla domanda allegare: quietanza del versamento di 10 euro da pagare online alla pagina mpay.regione.marche.it, compilando il modulo con i dati richiesti;

eventuale scansione della certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 di cui si è in possesso.

Concorsi Regione Marche 2023: lo stipendio Lo stipendio medio per assistente amministrativo in Italia è 24 000 euro all’anno o 12.31 euro all’ora. Le posizioni “entry level” percepiscono uno stipendio di 20 625 euro all’anno, mentre i lavoratori con più esperienza guadagnano fino a 27 500 euro all’anno.

