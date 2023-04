Concorsi aprile 2023, tutti i bandi in scadenza

Concorsi aprile 2023: ultimi giorni utili per presentare le domande di partecipazione. Nelle ultime settimane sono state avviate diverse procedure concorsuali da parte di enti pubblici, destinate all’assunzione di unità di personale diplomato e laureato. Dalle selezioni indette dal Ministero della Giustizia alla formazione di idonei lanciata da Asmel per 116 enti locali sottoscrittori. Di seguito forniamo un focus su tutti i bandi di concorso in scadenza fino agli ultimi giorni di aprile, per i quali è ancora possibile inoltrare le istanze di partecipazione, e le istruzioni utili su come iscriversi.

Concorsi aprile 2023: Esercito 6500 volontari Il Concorso VFI Esercito 2023 (ex VFP1) prevede 6500 posti disponibili per i candidati con licenza media. I posti per il Concorso VFI Esercito sono 6500, divisi in tre blocchi. 2200 per il primo blocco;

2150 per il secondo ed il terzo blocco. Le procedure di reclutamento sono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, raggiungibile a questa pagina. I candidati dovranno quindi presentare la domanda di partecipazione mediante detto portale rispettando le seguenti scadenze: la domanda di partecipazione al primo blocco (2.200 posti) può essere presentata fino al 24 febbraio 2023 compreso, per i nati dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 2005;

(2.200 posti) può essere presentata fino al 24 febbraio 2023 compreso, per i nati dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 2005; la domanda di partecipazione al secondo blocco (2.150 posti) può essere presentata dal 12 aprile 2023 all’11 maggio 2023, per i nati dall’11 maggio 1999 all’11 maggio 2005, estremi compresi;

(2.150 posti) può essere presentata dal 12 aprile 2023 all’11 maggio 2023, per i nati dall’11 maggio 1999 all’11 maggio 2005, estremi compresi; la domanda di partecipazione al terzo blocco (2.150 posti) può essere presentata dal 22 giugno 2023 al 21 luglio 2023, per i nati dal 21 luglio 1999 al 21 luglio 2005, estremi compresi.

Concorsi aprile 2023: ASMEL 2023 Ultime ore per iscriversi al bando di concorso ASMEL 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 marzo scorso, per la formazione di graduatorie di idonei all’assunzione in Comuni ed enti locali in tutte le regioni Italiane. Ricordiamo infatti che la domanda non è scaduta il 22 marzo ma il termine è slittato alle 18 di giovedì 6 aprile. Qui anche un approfondimento sulla prova scritta.

Concorsi aprile 2023: Centri per l’impiego in provincia di Lecco È stato indetto il concorso Centri per l’Impiego della Provincia di Lecco (Lombardia), aperto a diplomati, finalizzato a reclutare 12 operatori del mercato del lavoro. I vincitori della selezione saranno assunti mediante contratto a tempo indeterminato e pieno –categoria C – parametro economico C1 e verranno ripartiti tra la Provincia di Lecco e la Provincia di Como. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 29 aprile 2023. Il bando e tutte le informazioni sono disponibili in questa pagina.

Concorsi aprile 2023: bibliotecari a Milano Concorso bibliotecario Milano 2023: il Comune di Milano, in Lombardia, ha pubblicato un bando di concorso per collaboratori dei servizi bibliotecari / culturali. Si reclutano, infatti, 9 risorse appartenenti alla categoria giuridica B3, posizione economica 3. Il contratto proposto è full time e a tempo indeterminato. Il titolo di studio richiesto per accedere al concorso è il diploma. Il termine per l’invio delle candidature è fissato al giorno 22 aprile 2023. A disposizione anche l’elenco sempre aggiornato dei concorsi bibliotecario 2023 attivi in tutta Italia e qui l’approfondimento sul concorso e il bando.

Concorsi aprile 2023: Comune di Genova Concorsi Genova 2023: il Comune ha emesso un Bando di Concorso per il reclutamento di 30 Esperti Contabili, Istruttori Servizi Amministrativi categoria C1. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. È inoltre possibile presentare domanda di candidatura entro e non oltre il 24 aprile 2023, qui l’approfondimento sul concorso e il bando.

Concorsi aprile 2023: Università di Parma Concorso Università di Parma: aperto il bando che riguarda il profilo area amministrativa finalizzato alla copertura di 25 posti di lavoro. Il concorso è rivolto anche a diplomati e prevede in conto l’assunzione delle risorse mediante contratto a tempo indeterminato. Il profilo ricercato è appartenente alla categoria C che trova posizionamento economico nella C1. È possibile candidarsi fino al 24 aprile 2023, qui l’approfondimento sul concorso e il bando.

Concorsi aprile 2023: Comune di Piacenza Concorsi Comune di Piacenza, tre bandi per laureati da 42 posti complessivi. Il Comune di Piacenza ha indetto da pochi minuti un concorso per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre diverse figure da integrare nel proprio organigramma: si tratta di amministrativi contabili, operatori tecnici e addetti tecnici. Qui l’approfondimento sul concorso e il bando.

Concorsi aprile 2023: Polizia Penitenziaria É stato pubblicato il bando di concorso Polizia Penitenziaria 2023 per 1713 per Allievi Agenti. Per partecipare alla selezione pubblica c’è tempo fino al giorno 14 aprile 2023 a partire dal 16 marzo. Il concorso è rivolto a posti indirizzati a un ruolo sia femminile che maschile. Qui l’approfondimento sul concorso e il bando.

Concorsi aprile 2023: categorie protette Concorsi categorie protette 2023: quali sono e come partecipare alle selezioni pubbliche? Tra le decine di concorsi pubblici indetti dai vari enti locali, Agenzie e Ministeri, ci sono anche le procedure concorsuali riservate esclusivamente alle riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999. Qui l’approfondimento su tutti i concorsi e i bandi.

Concorsi aprile 2023: 53 diplomati in Abruzzo Concorsi Abruzzo per diplomati ASL 1 Abruzzo di Avezzano – Sulmona – L’Aquila ha bandito per la seconda volta il concorso rivolto al reclutamento di 53 diplomati. Il ruolo da coprire è quello di Assistente Amministrativo. Le risorse verranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato – categoria C. La domanda di candidatura è da presentare entro il 16 aprile 2023. Qui l’approfondimento sul concorso e il bando.