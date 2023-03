Pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 marzo il bando di concorso ASMEL 2023 ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA’ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (ASMEL), per la formazione di graduatorie di idonei all’assunzione in Comuni ed enti locali in tutte le regioni Italiane. In questo articolo ci occupiamo di spiegare, passo passo e nella maniera più semplice possibile, in cosa consiste e come prepararsi alla prova scritta Asmel 2023. Intanto ricordiamo che sono gli ultimi giorni per presentare domanda di candidatura.

Concorso Asmel 2023: i due avvisi

Concorso Asmel 2023: la domanda di iscrizione La domanda di iscrizione al Concorso Asmel va inviata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione quindi entro mercoledì 22 marzo 2023. La data di presentazione della domanda è controllata dal sistema informatico che, allo scadere del termine, non ne permetterà più l’accesso e l’invio. Per evitare un’eccessiva concentrazione degli accessi alla piattaforma a ridosso della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di anticipo.

Concorso Asmel 2023: la prova scritta e le materie comuni Come nel precedente bando 2022, il nuovo concorso ASMEL prevede una unica prova scritta. Si tratta di un test di 60 domande in 60 minuti a risposta multipla su: 5 quiz situazionali;

25 domande su materie comuni a tutti i profili;

30 domande su materie specialistiche diverse per ciascun profilo. LE MATERIE COMUNI A TUTTI I PROFILI

Tutti i candidati che superano la prova scritta entrano negli elenchi Asmel 2023, pronti a partecipare agli interpelli che verranno predisposti degli enti locali. Ogni profilo ha la propria specificità, ci sono però delle materie su cui prepararsi che sono comuni a tutti profili: quiz situazionali

Diritto pubblico

Diritto amministrativo, diritto degli enti locali

Contratti del Pubblico impiego

Diritto UE

Diritto penale e reati contro la PA

contabilità pubblica

lingua inglese

informatica LE MATERIE SPECIFICHE PROFILO PER PROFILO

PROFILI MATERIE SPECIFICHE Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Ambientale – D1 – Diritto dell’Unione europea: Direttive UE in materia ambientale

– Diritto amministrativo: Codice dell’ambiente

– Diritto penale: reati ambientali Funzionario Avvocato – D1 – Diritto Civile e processuale civile

– Diritto processuale amministrativo

– Elementi di Diritto Tributario sostanziale e processuale Funzionario Psicologo – D1 – Psicologia generale

– Psicologia di comunità e psicologia sociale

– Psicologia giuridica e di psicologia della salute Istruttore Direttivo Farmacista – D1 – Legislazione farmaceutica

– Farmacologia

– Tecnologia Farmaceutica Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi – D1 – Social Media Management

– Teoria e Tecniche dell’informazione

– Management pubblico Istruttore Contabile – C1 – Contabilità pubblica

– Diritto tributario

– Disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili Istruttore Turistico – C1 – Normativa turistica

– Marketing territoriale

– Teoria e Tecniche dell’informazione Istruttore Comunicazione – C1 – Normativa sull’informazione e la comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni

– Social Media Management

– Teoria e Tecniche dell’informazione Messo notificatore – B3 – Normativa in materia di notificazione di atti di competenza del comune e per conto di enti terzi

– Nozioni di normativa anagrafe

– Normativa e tecniche di archiviazione e protocollo di atti Collaboratore amministrativo – B3 – Normativa sul procedimento amministrativo

– Ordinamento delle autonomie locali Collaboratore tecnico giardiniere– B3 – Tecniche di giardinaggio

– Disciplina e tecniche di sicurezza nei cantieri Collaboratore tecnico elettricista – B3 – Tecniche di falegnameria (taglio, assemblaggio, levigazione, verniciatura, intaglio,

piallatura, ecc.)

– Tecniche di utilizzo di macchinari per la lavorazione del legno (bordatrici, piallatrici,

levigatrici, ecc.) Collaboratore tecnico muratore – B3 – Nozioni di tecniche costruttive e di disegno edile

– Disciplina e tecniche di sicurezza nei cantieri Collaboratore tecnico idraulico – B3 – Nozioni di tecniche di impianti idraulici (progettazione, assemblaggio e collaudo)

– Disciplina e tecniche di sicurezza nei cantieri Autista scuolabus – cat. B3 – Codice della strada

– Tecniche di Primo Soccorso (BLS – BLSD)

Concorso Asmel 2023: la valutazione della prova scritta Valutazione della prova scritta Asmel 2023: il punteggio massimo raggiungibile è di 10 punti, saranno ammessi i candidati che raggiungeranno il punteggio minimo di 7 punti. La Commissione stabilirà, prima dell’inizio della prova, le modalità di espletamento, in modo che siano uguali per tutti i concorrenti (salvo il riconoscimento di specificità e/o tempi aggiuntivi per i casi certificati di DSA e/o handicap).

L’elenco degli idonei sarà pubblicato al sito asmel.eu/elencodiidonei.it e in amministrazione trasparente/bandi di concorso.

Concorso Asmel 2023: il libro da studiare e il corso da seguire Per la preparazione alla prova consigliamo il manuale su tutte le materie comuni con il simulatore di quiz per esercitarsi.

Per la preparazione: FORMATO CARTACEO Concorso ASMEL 2023 Selezione per gli Enti locali Materie comuni TEORIA E QUIZ PER PREPARARSI ALLA SELEZIONE ASMEL 2023Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla selezione indetta dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 7 marzo 2023.La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili.La selezione consisterà in un TEST CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA SULLE MATERIE COMUNI e specifiche per ogni profilo e QUIZ SITUAZIONALI.Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni a tutti i profili, ovvero:• Diritto pubblico;• Diritto amministrativo;• Trasparenza, anticorruzione e Privacy;• Diritto degli enti locali;• Contratti pubblici;• Pubblico impiego;• Diritto dell’Unione europea;• Diritto penale e reati contro la P.A.;• Contabilità pubblica.Nell’ultima sezione è presente una SEZIONE DEDICATA AI QUIZ SITUAZIONALI con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze e una selezione di quiz ufficiali delle prove del bando Asmel precedente.Il libro è provvisto anche di una pratica SEZIONE ONLINE dove si trovano:• SIMULATORE DI QUIZ sulle materie comuni, per allenarsi in vista della prova• Le PROVE UFFICIALI del bando precedente• Quiz di lingua inglese• Teoria e quiz di informaticaL’opera è aggiornata a:• Decreto Milleproroghe• Decreto attuazione PNRR 2023• Legge di Bilancio 2023• Riforma servizi pubblici locali• Riforma penale Cartabia• Riforma Civile Cartabia AA.VV. | Maggioli Editore 2023 32.30 € Acquista

IL CORSO PER LA PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA ASMEL 2023 si rivolge a chi deve affrontare la prova unica indetta dagli enti locali. E’ strutturato in 67 lezioni registrate: in ogni lezione il docente illustrerà gli elementi principali di ogni argomento, fornendo, con l’ausilio di mappe concettuali, le chiavi per una rapida ed efficace memorizzazione della materia.



