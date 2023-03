Concorsi Abruzzo per diplomati ASL 1 Abruzzo di Avezzano – Sulmona – L’Aquila ha bandito per la seconda volta il concorso rivolto al reclutamento di 53 diplomati. Il ruolo da coprire è quello di Assistente Amministrativo.

Le risorse verranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato – categoria C. La domanda di candidatura è da presentare entro il 16 aprile 2023.



Ricordiamo e sottolineamo che tutti i candidati già iscritti allo scorso concorso indetto sono tenuti a presentare di nuovo la domanda di candidatura al concorso. L’unica cosa che non dovranno ripeterè, sarà il pagamento della tassa di iscrizione che ammonta a 10 euro, che dovrà invece essere saldata da tutti i nuovi iscritti.

Concorsi Abruzzo per diplomati Asl 1: il bando

Concorsi Abruzzo per diplomati Asl 1: suddivisione dei posti Si segnala che n. 26 posti sono riservati a personale che possegga tutti i seguenti requisiti: risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28/08/2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l’Azienda USL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila;

abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Azienda. Si segnala inoltre che n. 16 posti sono riservati prioritariamente ai volontari FF.AA.

Concorsi Abruzzo per diplomati Asl 1: i requisiti

REQUISITI GENERICI Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Idoneità fisica all’impiego Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo Assenza dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile Non essere stati sottoposti a licenziamento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione Assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento Non aver riportato condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, o nei cui confronti sia stata applicata la pena prevista

Concorsi Abruzzo per diplomati Asl 1: la domanda Per partecipare al concorso per assistenti amministrativi presso l’ASL Abruzzo i candidati dovranno presentare la domanda soltanto online alla seguente asl1abruzzo.iscrizioneconcorsi.it entro il giorno 16 aprile 2023. Alla domanda online sarà necessario allegare la seguente documentazione: documento di identità valido;

documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al concorso;

il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

ricevuta di pagamento della somma versata a titolo di contributo delle spese concorsuali di euro 10,00;

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo le procedure della L. 735/1960;

eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

eventuale documentazione comprovante i requisiti previsti ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9 D.Lgs. 66/2010 e s.m.i. relativo alla riserva dei posti in favore dei volontari delle forze armate;

l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità e/o di DSA, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova concorsuale, così come prescritto dalla vigente normativa di riferimento.

Concorsi Abruzzo per diplomati Asl 1: cosa studiare Per una preparazione a tutto tondo è particolarmente indicato il manuale di cultura generale e il manuale sui quiz. Il volume è un ottimo strumento di studio per la preparazione alla prova attitudinale del prossimo Concorso per Funzionari amministrativo tributari bandito dall’Agenzia delle Entrate.

Concorsi Abruzzo per diplomati Asl 1: le prove Le prove del concorso Abruzzo per diplomati Asl 1 consistono in:

PROVA SCRITTA PROVA ORALE VALUTAZIONE DEI TITOLI Esame sulle vcompetenze specifiche inerenti al profilo professionale di assistente

amministrativo, con particolare riguardo alle seguenti materie: Vertente sugli argomenti della prova scritta Ordinamento del servizio sanitario nazionale Organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali Nozioni di diritto amministrativo Il rapporto di lavoro del personale dipendente del SSN Diritti e doveri, incompatibilità e responsabilità del pubblico dipendente Il diritto di accesso ai documenti amministrativi La tutela della privacy Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica

Amministrazione Nozioni di diritto costituzionale, con particolare riferimento al “diritto alla salute” ed alle

competenze legislative ed amministrative in materia di “tutela della salute” Conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse