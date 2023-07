I pagamenti Inps di Luglio 2023 iniziano con due notizie cruciali. La prima riguarda il reddito di cittadinanza, che questo mese sarà erogato per l’ultima volta, almeno per alcuni beneficiari. La seconda novità è la carta risparmio spesa, che verrà distribuita proprio a partire da luglio, come vediamo nei prossimi paragrafi.



Accanto all’ultima mensilità di Rdc e alla carta acquisti, ci sono poi i consueti appuntamenti con i sussidi Inps, che vengono erogati a milioni di famiglie richiedenti e beneficiarie: dall’assegno unico all’indennità naspi e dis-coll. Dalle pensioni (già accreditate il 1° luglio) ai vari bonus.



Ecco una carrellata di pagamenti già erogati o in arrivo per il mese di luglio sui conti dei cittadini italiani.

Pagamenti Inps di Luglio 2023: reddito di cittadinanza Quella di luglio 2023, per una grossa fetta di persone, sarà l’ultima mensilità erogata del reddito di cittadinanza. L’ultima Legge di bilancio targata Meloni, impone infatti che dal 1° gennaio al 31 dicembre il Reddito di cittadinanza 2023 venga riconosciuto per massimo 7 mensilità, almeno ai beneficiari occupabili. L’ultimo periodo di erogazione 2023 va quindi da gennaio a luglio.

Alcune categorie tuttavia sono esentati da questa regola, e continueranno a invece a ricevere l’Rdc fino al 31 dicembre 2023. Sono i nuclei familiari al cui interno vi siano: Persone con disabilità ai fini Isee;

Minorenni;

Persone con almeno sessant’anni di età.

Sia per gli uni che per gli altri comunque il pagamento del reddito di cittadinanza di luglio verrà pagato in queste date: pagamento dal 15 luglio per chi ha presentato una nuova domanda o hanno rinnovato carta reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza;

Pagamenti Inps di Luglio 2023: naspi e dis-coll Anche i disoccupati (sia dipendenti sia cococo) a luglio avranno il loro consueto pagamento dell’indennità di disoccupazione: la naspi e la dis-coll, a seconda che siano dipendenti oppure lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.



Solitamente l’accredito di queste due indennità avviene verso metà mese. In questo caso quindi verso il 15 luglio. In realtà però la Naspi non viene pagata a tutti nella stessa giorno, la data può cambia in base alla data in cui il disoccupato ha presentato domanda.

Pagamenti Inps di Luglio 2023: assegno unico figli A luglio arriva anche il pagamento dell’assegno unico universale per famiglie con figli. Il sussidio viene pagato in queste date: Dal 10 al 20 luglio , saranno erogati gli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente;

, saranno erogati gli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente; dal 20 al 31 luglio, saranno erogati invece gli assegni per i restanti due casi: per le nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che, sempre rispetto a giugno, subiscono variazioni Isee.

Pagamenti Inps di Luglio 2023: carta risparmio spesa Tutto quasi pronto per l’era della carta risparmio spesa. Da martedì 18 luglio i Comuni inizieranno a inviare ai beneficiari le comunicazioni con le istruzioni sul ritiro della carta alimentare, che i cittadini sotto una certa soglia Isee potranno utilizzare per acquistare i beni di prima necessità.

Si tratta solo di istruzioni per ritirare la carta, perché non serve fare domanda per ottenerla. I nuclei beneficiari della misura, con ISEE inferiore a 15mila euro potranno ritirare direttamente in Posta la carta prepagata con un importo di 382,50 euro.



Non tutti possono però riceverla >> Ecco chi è escluso dalla carta risparmio spesa 2023

Pagamenti Inps di Luglio 2023: carta acquisti Diversa dalla carta risparmio spesa è la Carta acquisti, già in vigore da diverso tempo. Chiamata anche social card, si tratta di una carta supporto per effettuare i propri acquisti nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitate al circuito Mastercard e per il pagamento delle bollette elettriche e di fornitura gas.



Sulla carta vengono accreditati 40 euro al mese, caricati ogni due mesi con 80 euro.

Possono beneficiare della carta acquisti tutti coloro che hanno già compiuto 65 anni d’età o sono genitori di un bambino con meno di 3 anni d’età e in possesso di prestabiliti, tra cui: non godere di trattamenti o,

nell’anno di competenza del beneficio, godere di trattamenti inferiori a 7.640,18 euro per l’anno 2023; se di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 10.186,91 euro per l’anno 2023 dai 70 anni in su;

avere un ISEE in corso di validità inferiore a 7.640,18 euro per l’anno 2023;

Come visualizzare i pagamenti Inps di Luglio 2023 Tutti i beneficiari di sussidi Inps possono tenere sotto controllo la propria situazione e visualizzare lo stato dei pagamenti. E’ sufficiente accedere alla propria area riservata sul portale web dell’ente ed entrare nel Fascicolo previdenziale del cittadino. In questa sezione sono riportati: tutte le disposizioni di pagamento, le date e gli importi lordi e netti, di qualunque prestazione erogata.

Si accede così: accedere a www.inps.it

accedere all’area riservata Inps, autenticandosi con le proprie credenziali Spid oppure con la carta di identità elettronica CIE o la Carta nazionale dei servizi (cns)

accedi rapidamente qui al servizio Fascicolo previdenziale del cittadino.

