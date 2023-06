Carta risparmio spesa 2023, in arrivo dal 18 luglio: importo, cosa comprare, istruzioni Inps

A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari della Carta risparmio spesa contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali. L’invio delle comunicazioni era inizialmente previsto per i primi giorni del mese, ma l’esigenza da parte dei Comuni di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo ha reso necessaria una proroga. A confermare la proroga è stata l’Inps con il Messaggio numero 2373 del 26 giugno.



Dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso, del decreto attuativo che contiene tutte le regole per il funzionamento della Carta, con il Messaggio numero 1958 del 26 maggio l’Inps aveva fornito anche le istruzioni operative, ricordando che per ricevere la Carta i cittadini non dovranno inviare alcuna domanda. I nuclei beneficiari della misura, con ISEE inferiore a 15mila euro potranno ritirare in Posta la carta prepagata con un importo di 382,50 euro.

Ma come funzionerà nello specifico la Carta risparmio spesa, o carta solidale? Nei prossimi paragrafi vedremo tutti i dettagli della misura, dai requisiti a cosa si potrà acquistare, anche alla luce delle ultime novità.

Carta risparmio spesa 2023: beneficiari

Al comma 450 dell’articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022 numero 197 si legge che:

“È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.”



Dal testo si evince quindi che i beneficiari della misura saranno i soggetti con ISEE fino a 15mila euro. La manovra, come anticipato, rimanda però a un apposito decreto attuativo firmato dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione di tutte le regole per poter richiedere la Carta.



Il decreto è stato firmato il 18 aprile scorso ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023. Ciò che si evince dal provvedimento è che per poter accedere alla misura occorrerà, oltre a un ISEE non superiore a 15mila euro, anche l’iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).



Per approfondire il tema del sostegno alle persone invalide e disabili in difficoltà consigliamo due libri: “La tutela dei soggetti disabili” (una guida a supporto dei familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile; e “Agevolazioni fiscali e adempimenti per i soggetti disabili 2023” (dedicato esclusivamente alla Legge 104/1992 e agli adempimenti di natura amministrativa e fiscale previsti per i soggetti disabili)



Non potranno invece richiedere la Carta risparmio spesa 2023 i titolari di:

Reddito di Cittadinanza;

Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà

Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI

Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL;

Indennità di mobilità;

Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

Cassa integrazione guadagni-CIG;

qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

I Comuni riceveranno dall’INPS l’elenco di tutti i nuclei beneficiari in base alle DSU presentate, seguendo il seguente ordine di priorità decrescente:

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

Ai Comuni sarà distribuito un numero di Carte che sarà così calcolato:

una quota pari al 50% del numero totale di carte, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune;

una quota pari al restante 50%, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun Comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

L’elenco completo del numero di carte che verranno assegnate a ciascun Comune è disponibile nell’Allegato 2 al Decreto, scaricabile tramite il box in basso.