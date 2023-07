Da Poste italiane son0 arrivate le istruzioni per il ritiro o la sostituzione della Carta spesa Dedicata a te 2023. La prepagata è pronta in Posta dallo scorso 18 luglio. Possono andare a ritirarla tutti i beneficiari inseriti nelle apposite liste, che abbiano ricevuto comunicazione da parte del Comune di residenza.



Oltre i moduli da consegnare agli sportelli, è stata rilasciata anche l’informativa, con tutte le condizioni utili in 12 punti e clausole. Tra queste anche l’assegnazione di un PIN, che si dovrà utilizzare per tutte le operazioni da effettuare con la card.



Ecco in breve a cosa servono i moduli messi a disposizione da Poste, le indicazioni per scaricarli, stamparli e consegnarli all’impiegato dello sportello di poste italiane per ritirare o sostituire la carta spesa Dedicata a te 2023.

Carta spesa Dedicata a te: come usarla L’informativa di Poste italiane chiarisce bene che la Carta spesa prepagata deve essere usata solo dal titolare/utilizzatore e non può essere ceduta o data in uso a terze persone. Trattandosi di una normale carta prepagata può essere usata per pagare l’acquisto di beni di prima necessità in negozi convenzionati; si può inoltre consultare la lista dei movimenti, senza però prelevare.

Ad ogni Carta viene associato un codice PIN segreto e personale e può essere utilizzata in questo modo: solo nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard;

si usa in modo gratuito, senza alcuna commissione sui pagamenti;

dopo averla ritirata, va eseguito il primo pagamento entro il 15 settembre 2023, altrimenti la carta sarà resa inutilizzabile;

Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti. NON si può prelevare con la Carta spesa Dedicata a te 2023;

per l’utilizzo della Carta presso i terminali POS e gli ATM Postamat è richiesta la digitazione del codice PIN. La Carta è dotata di tecnologia contactless e permette di pagare presso esercizi dotati di terminali POS abilitati alla suddetta tecnologia senza la digitazione del PIN per importi inferiori ai 50 euro;​

Carta spesa Dedicata a te: il codice PIN Come sopra accennato, ad ogni Carta è assegnato un codice personale segreto (“PIN”). Il PIN è un numero generato automaticamente da una procedura elettronica ed è pertanto sconosciuto anche al personale di PostePay.



Il PIN e la Carta sono consegnati al titolare in buste separate. Ognuno deve assicurarsi di custodirli con ogni cura e che il PIN rimanga segreto, non sia comunicato a soggetti terzi.



Carta spesa Dedicata a te: importo utilizzabile L’importo precaricato sulla Carta spesa Dedicata a te è di 382,50 euro totali. Questo importo può essere speso solo per acquisti dei soli beni alimentari di prima necessità nei negozi abilitati al circuito Mastercard.



Inoltre, con la carta si può ricevere un ulteriore sconto del 15% presso gli esercizi aderenti alla promozione della misura (consultabili al seguente link);

Carta spesa Dedicata a te: ritiro in Posta Ricordiamo che la carta risparmio spesa 2023 NON VA RICHIESTA, e deve essere ritirata dai beneficiari agli sportelli degli uffici postali. A partire dal 18 luglio scorso, queste persone stanno ricevendo apposite comunicazioni dal Comune di residenza, con le istruzioni per il ritiro.

Per ritirare la carta spesa in Posta occorre recarsi allo sportello. È possibile anche delegare una persona diversa per il ritiro della carta prepagata. Questa però dovrà presentarsi munita di modulo di delega.

Carta spesa Dedicata a te 2023: documenti per il ritiro Quando si va allo sportello postale per ritirare la propria carta spesa, occorre essere muniti di questa documentazione: la lettera ricevuta dal Comune di residenza, che accerta il beneficio e rilascia anche il codice carta associato al beneficiario;

documento di identità e codice fiscale;

alcuni moduli utili moduli utili per il ritiro con delega o per la sostituzione della carta.

Carta spesa Dedicata a te: richiedere la sostituzione Nei casi in cui la carta si deteriori, si rovini, smagnetizzi, o incorra in altri problemi che non ne consentano più l’utilizzo, il beneficiario può richiederne la sostituzione. La richiesta può essere effettuata presso gli uffici postali abilitati.



In queste ipotesi il titolare è tenuto a restituire la Carta rovinata. L’eventuale saldo residuo disponibile sarà trasferito sulla nuova Carta.

Carta spesa Dedicata a te: scarica i moduli per il ritiro Detto ciò veniamo al punto. Oltre ai documenti elencati sopra, Poste italiane ha messo a disposizione anche due moduli di ritiro. Sono disponibili negli uffici postali, ma LeggiOggi li mette a disposizione dei lettori in questo articolo. Si tratta di due moduli di ritiro: il modulo di delega per il ritiro della carta spesa Dedicata a te;

della carta spesa Dedicata a te; il modulo di domanda per la consegna o per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o deterioramento.

Carta spesa Dedicata a te: cosa fare in caso di smarrimento In caso di smarrimento o sottrazione della Carta – come spiega l’informativa di Poste – il beneficiario deve chiedere immediatamente il blocco della Carta stessa, telefonando dall’Italia al numero gratuito 800.210.170 oppure dall’estero al numero +39.06.4526.3322 (il costo della chiamata dall’estero è determinato in base al piano tariffario dell’operatore).

