Luglio è il mese dell’ultimo pagamento del Reddito di cittadinanza 2023, almeno per alcune categorie. Stessa cosa vale per la pensione di cittadinanza. L’erogazione, che solitamente avviene verso metà mese, sarà interrotta per gli occupabili, come era stato stabilito dalla Manovra di bilancio 2023, che ha ridotto le mensilità a sette per queste categorie.



Invece altre categorie di beneficiari continueranno a ricevere l’RDC fino al 31 dicembre 2023.



E’ tutto scritto nero su bianco nel Decreto Lavoro numero 48, da poco convertito in Legge, che abolisce il sussidio per l’inserimento lavorativo erogato dal 2019 ad oggi e lo sostituisce con l’Assegno di inclusione (in vigore però da gennaio 2024) e con un altro sussidio da 350 euro a partire da settembre.



Ecco in breve cosa succede da agosto 2023: chi non riceverà più il reddito di cittadinanza e chi invece continuerà a beneficiarne.

Reddito di cittadinanza addio: cosa cambia da agosto 2023 Il mese di luglio 2023 fa da spartiacque, perché sarà l’ultima mensilità di Reddito di cittadinanza pagata dall’Inps agli attuali beneficiari. Cosa succede quindi ad agosto? Diciamo che ci sarà un mese sabbatico, in cui i sussidi all’occupazione vanno in ferie. Dopodiché si riparte il 1° settembre, mese da cui entra in vigore un nuovo strumento: il supporto per la formazione e il lavoro.



Introdotto con il Decreto Lavoro 2023, è pensato per essere una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. E’ pensata per chi dal 2024 non potrà chiedere l’Assegno di inclusione.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO – DA SETTEMBRE

Si tratta di un sussidio economico, che andrà in aiuto dei cittadini occupabili (ormai ex beneficiari dell’RDC), con Isee fino a 6 mila euro. L’importo è di 350 euro al mese, per massimo di 12 mensilità, con obbligo di partecipare a programmi di formazione e progetti di pubblica utilità.



Nello specifico i beneficiari sono:

– i componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni,

– con un valore dell’ISEE familiare in corso di validità fino a 6 euro annui,

– che non hanno i requisiti per accedere al futuro Assegno di inclusione 2024.

Dal 1° gennaio 2024 sarà poi introdotta la nuova misura di reinserimento lavorativo e lotta alla povertà, l’Assegno di inclusione (articolo 1 Decreto lavoro). Viene descritta come misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonchè di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

ASSEGNO DI INCLUSIONE – DA GENNAIO 2024

Anche questo è un sussidio economico, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

E’ riservato ai nuclei familiari in cui è presente un minore o una persona oltre 60 anni o con disabilità.



Tra i beneficiari:

– cittadini italiani

– cittadini europei o loro familiari

– cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo

– La famiglia dovrà avere un Isee non superiore a 9.360 euro ( come per il Reddito di cittadinanza ).moltiplicati per il coefficiente di una scala di equivalenza prestabilita.



Per capirne di più leggi la Guida all’Assegno di inclusione 2024.

Reddito di cittadinanza 2023: ultima mensilità a Luglio Detto questo, è chiaro che il Reddito di cittadinanza va in pensione, almeno per alcune categorie di cittadini. Il sussidio verrà interrotto per i soggetti occupabili, per i quali la mensilità di Luglio 2023 sarà quindi l’ultima.



L’articolo 1, comma 313 dell’ultima Legge di bilancio, impone infatti che dal 1° gennaio al 31 dicembre il Reddito di cittadinanza 2023 è riconosciuto nel limite massimo di sette mensilità.



In generale il pagamento avviene verso la metà del mese: tra il 16 e il 27 del mese, in base al momento in cui è stata inviata la domanda o la richiesta di rinnovo del sussidio.

Reddito di cittadinanza: chi continua a riceverlo fino a dicembre 2023 Alcuni attuali beneficiari continueranno invece a ricevere sia il Reddito sia la Pensione di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Il limite delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza 2023 non si applicano per i nuclei familiari al cui interno vi siano: Persone con disabilità ai fini Isee;

Minorenni;

Persone con almeno sessant’anni di età.

In questi casi il pagamento di Rdc e Pdc continuerà fino a dicembre 2023. Dopodiché sarà del tutto abolito.

