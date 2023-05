Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro: tutti gli importi erogati

Il Decreto Lavoro, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 1° maggio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023, prevede una serie di misure finalizzate all’inclusione sociale e lavorativa, in sostituzione del Reddito di cittadinanza, destinato ad essere abrogato dal 1° gennaio 2024.



Stando a quanto si legge nel testo del Decreto-legge 4 maggio 2023, numero 48, è introdotto l’Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.



L’Assegno si concretizza in un beneficio economico erogato mensilmente dall’Inps, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Destinatari del sussidio sono coloro che presentano determinati requisiti economici, reddituali, di cittadinanza, residenza e soggiorno, al pari di quanto accade per il RdC.



Un ulteriore sostegno economico contemplato dal DL Lavoro è il Supporto per la formazione e il lavoro, destinato a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.



Analizziamo in dettaglio gli importi spettanti ai beneficiari delle due misure.

Spettante dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione è composto, su base annua, da una quota ad integrazione del reddito familiare , fino alla soglia di 6 mila euro ovvero 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone esclusivamente di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. La soglia di 6.000 – 7.560 euro dev’essere moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza , prevista dallo stesso Decreto Lavoro.

Integrazione per locazione

Il sussidio è altresì caratterizzato da un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini Isee, fino ad un massimo di euro 3.360,00 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.



Durata

Il beneficio economico è riconosciuto mensilmente dall’Inps per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per altri 12 mesi.

Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.



Importo minimo

L’Assegno di inclusione non può essere comunque inferiore a 480 euro annui, fatti salvi i requisiti di spettanza.



Pagamento

Il sussidio è corrisposto attraverso uno strumento di pagamento elettronico denominato “Carta di inclusione”. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la Carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare:

Prelievi di contante entro un limite mensile non eccedente i 100 euro per un singolo individuo. Valore, quest’ultimo, moltiplicato per la citata scala di equivalenza;

per un singolo individuo. Valore, quest’ultimo, moltiplicato per la citata scala di equivalenza; Un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

In ogni caso resta fermo il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.



Decorrenza

Il beneficio economico decorre dal mese successivo quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo di un’apposita piattaforma attraverso l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.



A seguito dell’invio automatico i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali ovvero presso gli Istituti di Patronato per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso.