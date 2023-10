Inizia a prendere forma la Manovra 2024. Ad annunciarla gli scorsi giorni l’approvazione della Nadef, che già a grandi linee ha delineato il quadro prudente in cui si muoverà il governo. Niente misure espansive, ma sobrie, prudenti e soprattutto, orientate alla crescente instabilità internazionale causati dai conflitti ucraino e israelo-palestinese.



A tenere il punto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, parlando il 10 ottobre in audizione alle commissioni Bilancio di camera e Senato ha confermato che “alla luce delle nuove regole che si stanno delineando per la governance economica europea, il ferreo controllo dell’andamento della spesa diventerà un imperativo non più eludibile”.



“L’incertezza che caratterizzava il contesto esaminato nell’ambito del Def non si è diradata, ha poi aggiunto. “In questo contesto si inseriscono i recenti eventi che hanno caratterizzato l’area mediorientale, che aggiungono ulteriore instabilità ad un quadro già reso complicato da conflitti e tensioni geopolitiche”. Insomma, nell’anno dei conflitti a farne le spese saranno come sempre le economie dei paesi e le politiche a favore dei cittadini



Ciò che si sa per certo è che la prossima Legge di bilancio sarà focalizzata su pochi punti: conferma della riduzione del cuneo fiscale, politiche a favore della natalità e rinnovo dei contratti pubblici. A questo dovrà aggiungersi la prima parte della riforma fiscale, che punterà su una revisione delle aliquote Irpef.



All’orizzonte quindi una Manovra 2024 fondata su 4 pilastri principali, già anticipati con la Nadef 2023. Eccoli.

Manovra 2024: taglio del cuneo fiscale Il primo dei mattoni della Legge di bilancio firmata governo Meloni sarà la conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro nel 2024. Per ora non si parla di rimodulazione ma solo di conferma. Le modalità con cui verrà applicato quindi rispecchieranno quelle del 2023: per gli stipendi fino a 25 mila euro il taglio al cuneo è salito a 7 punti percentuali

il taglio al cuneo per le retribuzioni da 25 a 35 mila euro la riduzione è salito a 6 punti percentuali

I lavoratori interessati dalla misura in busta paga saranno circa 14 milioni. La sforbiciata al cuneo sarà la principale misura dell’esecutivo. Come confermato da Giorgetti: “assorbirà le risorse rese disponibili dallo scostamento di bilancio, è doveroso, alla luce dei recenti dati Istat che mostrano un peggioramento delle condizioni economiche di alcune fasce di popolazione, è la principale misura del governo. Sono fiero di aver messo una ipoteca a beneficio dei lavoratori”.



Manovra 2024: Riforma Aliquote Irpef Altro importante tassello riguarda l’attesa Riforma fiscale, il cui annuncio è già stato dato con l’approvazione della legge delega. Cosa che poterà a un riassetto delle Aliquote Irpef. La rimodulazione dovrebbe prevedere la riduzione da 4 a 3 scaglioni d’imposta, a causa dell’accorpamento delle prime due fasce di reddito.

Questa legge dà mandato al Governo per la revisione del sistema tributario, da attuare entro 24 mesi dalla sua approvazione, mediante l’emanazione di “uno o più decreti legislativi”. Altri ulteriori decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative potranno essere emanati “entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi”. In sostanza è prevista una revisione del fisco italiano per lavoratori, cittadini e imprese.



Il primo step sarà appunto la modifica alle attuali 4 aliquote. Tra gli obiettivi della riforma infatti rientra la “revisione e graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica”.

Queste le attuali aliquote 2023, che verranno modificate, con varie ipotesi di intervento sull’Irpef. 1° scaglione > redditi fino a 15 mila euro: Aliquota Irpef 23%

2° scaglione > redditi da 15.000,01 a 28 mila euro: Aliquota Irpef 25%

3° scaglione > redditi da 28.000,01 a 50 mila euro: Aliquota Irpef 35%

4° scaglione > redditi oltre 50 mila euro: Aliquota Irpef 43%

Manovra 2024: rinnovo CCNL pubblico impiego Misura che interesserà tutti i dipendenti pubblici, sanitari in primis, è il rinnovo del contratto del pubblico impiego. il ministro Giorgetti ha assicurato che entro il 2024 la questione si chiuderà con la firma del nuovo CCNL, ma la strada sembra tutta in salita.



Al momento si parla solo di un anticipo di aumento dalla busta paga di dicembre 2023, in attesa di notizie più certe per il prossimo anno. E’ infatti atteso un Decreto anticipi, che punterà su due perni: anticipo della rivalutazione pensioni e aumento dello stipendio statali a dicembre.



Per i dipendenti pubblici, in questo provvedimento è atteso un bonus di 13 mensilità dell’1,5% sulle retribuzioni. Costo dell’operazione circa un miliardo di euro.



La legge di bilancio, usando le parole del ministro: ” avvierà il percorso di rinnovo dei contratti del pubblico impiego relativo al triennio 2022-2024, che contribuirà a dare fiducia a molte famiglie consentendo loro di recuperare parte del potere di acquisto perso nel corso degli ultimi due anni. Particolare attenzione sarà posta al personale medico-sanitario, nell’ambito delle ulteriori risorse che saranno destinate dalla legge di bilancio al finanziamento della spesa sanitaria”

Manovra 2024: misure pro-natalità Ci sarà poi il capitolo sostegno alle famiglie con figli, sempre stando alle parole del ministro. Le misure in questo senso sono ancora da definire. Probabilmente si avrà un intervento sull’Assegno unico 2024.

