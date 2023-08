FORMATO CARTACEO

Il volume, che coniuga normativa, prassi ed esemplificazioni pratiche, nasce dall’esperienza dell’autore come consulente del lavoro e docente in corsi di amministrazione del personale.Si offre con la presente guida uno strumento utile sia per chi già opera nel settore, per consentirgli di non perdere il contatto con i passaggi necessari per l’elaborazione delle buste paga e dei vari adempimenti connessi, sia per coloro che si approcciano per la prima volta alla materia, a cui viene fornita una visione chiara delle disposizioni legislative e di prassi che regolano la determinazione del trattamento economico dei lavoratori subordinati e dei diversi obblighi previdenziali e fiscali che ne derivano.Grazie all’ausilio di schemi, tabelle riepilogative e numerosi esempi, sono analizzati tutti i passaggi per la determinazione degli importi spettanti ai dipendenti durante le molteplici situazioni (malattia, maternità, infortunio, liquidazione del TFR etc.) che possono verificarsi nello svolgimento del rapporto di lavoro e per il calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.Sono affrontati, infine, i vari adempimenti mensili (UniEmens) e annuali (Autoliquidazione Inail, Certificazione Unica, Modello 770) collegati.Impreziosisce l’opera la prefazione di Nevio Bianchi.Aggiornato con tutte le novità contributive, previdenziali e fiscali per il 2023, tra cui si segnalano le recenti modifiche disposte dal D.L. n. 48/2023 in tema di innalzamento della soglia di esenzione dei benefits per il 2023 e di incremento dell’esonero dei contributi previdenziali a carico del dipendente in vigore dal 1° luglio 2023, le più recenti Circolari e Messaggi Inps (fino al messaggio n. 1932/2023), la Nota Inail del 29 dicembre 2022, contenente le istruzioni all’autoliquidazione 2022-2023, i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2023 di approvazione della Certificazione Unica 2023 e del 27 gennaio 2023 e 26 aprile 2023 di approvazione del Modello 770/2023.Alessandra GerbaldiConsulente del lavoro iscritto all’Albo di Roma al n. 2619 dal 1998. Svolge per aziende clienti attività di consulenza in materia di amministrazione del personale e servizi in outsourcing di elaborazione payroll. Ha maturato una pluriennale e consolidata esperienza come formatore svolgendo assiduamente attività di docenza in corsi di formazione e master organizzati da primarie Società di formazione ed è autrice di articoli e pubblicazioni specialistiche in materia di amministrazione del personale, elaborazione paghe e adempimenti connessi.

Alessandra Gerbaldi | Maggioli Editore 2023