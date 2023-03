Riforma fiscale: 3 aliquote Irpef, revisione detrazioni e Ires. Cosa cambierà

È quasi pronto per approdare in CdM il disegno di legge delega contenente la nuova riforma fiscale del governo Meloni. A confermarlo è il viceministro dell’economia, Maurizio Leo, che durante un convegno dell’Ordine dei commercialisti di Milano ha affermato: “Ci sono le condizioni per ridurre il numero delle aliquote, si può arrivare a un sistema a tre aliquote, stiamo lavorando con la Ragioneria per vedere come fare“.



Ecco quindi il primo punto della nuova riforma fiscale: dopo il passaggio da 5 a 4 attuato dal governo Draghi, è prevista una nuova riduzione a 3 aliquote Irpef. A questo si aggiungerà una “revisione delle tax expenditures“, riprendendo le parole del viceministro Leo: “Dovremo vedere come coordinare la riduzione delle aliquote con una revisione delle tax expenditures, oggi abbiamo circa 600 tax expenditures che cubano 156 miliardi, se si fa una revisione attenta si possono trovare le risorse per calibrare meglio le aliquote“. Con tax expenditures si intende tutto il sistema di esenzioni fiscali, detrazioni, crediti e aliquote agevolate previsto dal nostro attuale sistema fiscale.



Ma non sarà solo l’Irpef a essere rimaneggiata dalla nuova riforma: il progetto del governo è quello di una riforma strutturale per “riordinare tutto il sistema tributario“.



In attesa di conoscere tutti i dettagli della legge delega che approderà la prossima settimana in CdM, vediamo i punti principali della nuova riforma fiscale.

Riforma fiscale: passaggio a 3 aliquote IRPEF Come anticipato, uno dei punti principali della nuova riforma fiscale sarà il passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef. L’obiettivo è quello di ridurre l’imposizione fiscale, per farlo si andrà a rivedere anche il sistema delle detrazioni.

Già lo scorso anno si era avuta una riduzione da 5 a 4 aliquote Irpef, dopo la mini-riforma della Legge di Bilancio 2022. In particolare, le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti: 23% per i redditi fino a 15 mila euro;

25% per i redditi oltre 15 mila e fino a 28 mila euro;

35% per i redditi oltre 28 mila e fino a 50 mila euro;

43% per i redditi oltre 50 mila euro. Non sono ancora note le possibili nuove aliquote. Come anticipato dal viceministro Leo, il MEF è al lavoro con la Ragioneria di Stato per verificare coperture, fattibilità e importi. Secondo i dati diffusi dal MEF, nel 2022 l’Irpef ha portato nelle casse dello Stato circa 206 miliardi di euro nel 2022.

Riforma fiscale: cambiano le detrazioni Secondo Leo, il sistema delle detrazioni e agevolazioni fiscali vale 156 miliardi di euro. Se si abbassano le tasse è possibile rivedere tutto il sistema delle tax expenditures, in modo da trovare le risorse per la riforma. Altro sistema per trovare le risorse è quello di ridurre il “tax gap”, in poche parole di combattere l’evasione fiscale. Per farlo, occorre rivedere il sistema dei controlli e quello che il viceministro Leo ha definito il “rapporto fisco-contribuente”.

Riforma fiscale: cambiano anche Iva, Ires e Irap Come anticipato, non sarà solo l’Irpef a cambiare: dovrebbero essere riviste anche Iva e Ires, mentre il governo vorrebbe superare l’Irap. Per quanto riguarda l’Ires, potrebbe essere in arrivo un taglio per tutte quelle imprese che decidono di impiegare le risorse in investimenti e in nuove assunzioni. Anche in questo caso il finanziamento dovrebbe arrivare dalla revisione del sistema dei crediti d’imposta.