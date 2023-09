Concorsi settembre 2023: tutti i bandi in scadenza

Concorsi settembre 2023, quali sono i bandi in scadenza questo mese? Nelle scorse settimane sono stati pubblicati diversi bandi di concorsi pubblici per vari profili professionali, alcuni rivolti a diplomati e altri riservati a laureati, per diverse migliaia di posti. Alla luce di ciò, nel seguente articolo sono raccolti i bandi in scadenza nel mese di agosto, per i quali è ancora possibile fare domanda, insieme ad alcune informazioni utili per la partecipazione come per esempio le modalità per fare domanda e il pagamento di eventuali tasse di concorso, nonché i volumi utili per prepararsi.

Concorsi settembre 2023: Concorso CNR 138 amministrativi È stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche il bando del nuovo Concorso CNR 2023 per il reclutamento di 138 unità di personale a tempo pieno e indeterminato con profilo di Collaboratore di Amministrazione VII livello professionale. I posti saranno suddivisi tra 21 ambiti territoriali, e la sede di servizio sarà stabilità sulla base dell’ambito territoriale per il quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via telematica, utilizzando l’applicazione informatica disponibile attraverso il portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it) ovvero nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it, entro le ore 18 dell’11 settembre 2023. Per la partecipazione è necessario versare l’importo di 10 euro, a titolo di diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA. In questo articolo l’approfondimento sul concorso, dai requisiti alle prove.

Concorsi settembre 2023: 30 Infermieri Asst Valtellina L’Asst Valtellina e Alto Lario ha indetto un Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 30 posti di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, di cui 10 posti riservati ai volontari delle forze armate. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi dell’Asst Valtellina e Alto Lario, accessibile a questo indirizzo registrandosi con e-mail personale (non PEC) e password. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 23.59 del 22 settembre 2023. Il pagamento della tassa di concorso di 10 euro andrà effettuato esclusivamente con il sistema PagoPA seguendo le indicazioni riportate nel bando. Clicca qui per l’approfondimento sul concorso.

Concorsi settembre 2023: Concorso ARS Sicilia Coadiutori Parlamentari Sono state riaperte le domande del Concorso ARS Sicilia 2023 per il reclutamento di 21 Coadiutori parlamentari di prima fascia presso l’Assemblea Regionale Siciliana. Questo in seguito a una sentenza del TAR di Palermo che ha annullato alcuni punti del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale siciliana del 31 marzo 2024. La domanda di partecipazione al Concorso ARS Sicilia 2023 per 21 coadiutori parlamentari di prima fascia deve essere presentata, a pena di irricevibilità, esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione concorsi del sito dell’Assemblea regionale siciliana, www.ars.sicilia.it, entro le ore 12 del 25 settembre 2023. Per la registrazione al portale è obbligatorio possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale. In questa guida abbiamo spiegato come attivare una casella PEC e quali sono i costi.

Concorsi settembre 2023: 13 amministrativi Azienda Zero Padova L’Azienda Zero di Padova ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 13 unità a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Amministrativo-Professionale, settore giuridico. Per partecipare è richiesta la laurea, triennale (L-14,16,36), o magistrale (LMG/01 Giurisprudenza,LM-52,62,63,90). I posti sono suddivisi tra diverse Aziende Sanitarie della Regione, secondo questo schema: Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 5 Polesana: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 6 Euganea: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 8 Berica: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 1 posto;

Azienda Ospedale-Università Padova: n. 1 posto;

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: n. 1 posto;

Istituto Oncologico Veneto IRCCS: n. 1 posto;

Azienda Zero: n. 1 posto; La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente online tramite la piattaforma concorsi dell’Azienda Zero, all’indirizzo azeroveneto.concorsismart.it entro le ore 18.00 del 28 settembre 2023. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando, scaricabile cliccando qui.

Concorsi settembre 2023: Concorso MIMIT 338 posti per diplomati Pubblicato sul portale InPa e su riqualificazione.formez.it il bando del Concorso MIMIT 2023 per il reclutamento di 338 unità di personale a tempo indeterminato, suddivise in vari profili, da inquadrare nei ruoli del Ministero delle imprese e del made in Italy nell’Area assistenti. I 338 posti messi a concorso previsti dal Concorso MIMIT 2023 sono così suddivisi: 90 posti per assistenti amministrativi (Codice 01);

90 posti per assistenti amministrativi contabili (Codice 02);

60 posti per assistente tecnico delle telecomunicazioni (Codice 03);

40 posti per assistente informatico (Codice 04);

38 posti per assistente tecnico (Codice 05);

10 posti per assistente specializzato delle telecomunicazioni (Codice 06);

10 posti per assistente tecnico specializzato (Codice 07). La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online, tramite il Portale INPA, cliccando qui e accedendo alle procedure differenziate per ciascun profilo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 29 settembre 2023. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuare seguendo le istruzioni che saranno visualizzate in fase di presentazione della domanda. È possibile inviare più domande, una per ogni profilo, se in possesso dei requisiti richiesti.

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi cliccando sul box in basso: