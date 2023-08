Concorso ARS Sicilia 2023, 21 Coadiutori parlamentari: riaprono le domande. Le novità

Sono state riaperte le domande del Concorso ARS Sicilia 2023 per il reclutamento di 21 Coadiutori parlamentari di prima fascia presso l’Assemblea Regionale Siciliana. Questo in seguito a una sentenza del TAR di Palermo che ha annullato alcuni punti del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale siciliana del 31 marzo 2024. In particolare, il bando prevedeva un limite di età per la partecipazione fissato a 45 anni, limite che è stato rimosso. Possono quindi partecipare al concorso tutti i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con più di 18 anni e senza ulteriori limiti di età.



Data l’entità della modifica è stata disposta la riapertura delle domande di partecipazione fino al 25 settembre 2023. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i dettagli sul concorso, come fare domanda e quali saranno le prove.

Per partecipare alla selezione indetta dall’Assemblea Regionale Siciliana è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

La domanda di partecipazione al Concorso ARS Sicilia 2023 per 21 coadiutori parlamentari di prima fascia deve essere presentata, a pena di irricevibilità, esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione concorsi del sito dell’Assemblea regionale siciliana, www.ars.sicilia.it , entro le ore 12 del 25 settembre 2023 . Per la registrazione al portale è obbligatorio possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale. In questa guida abbiamo spiegato come attivare una casella PEC e quali sono i costi.

Concorso ARS Sicilia 2023, 21 Coadiutori parlamentari: prove

Le prove d’esame del concorso ARS Sicilia 2023, che avranno luogo a Palermo, sono così articolate:

una prova tecnica di idoneità stenografica manuale;

una prova tecnica di dattilografia;

due prove scritte;

prove orali e tecniche.

La prova tecnica di idoneità stenografica manuale consiste in un saggio di stenografia sotto dettatura alla velocità crescente da 70 a 80 parole al minuto, per la durata di cinque minuti, con la successiva trascrizione in chiaro nel tempo massimo di un’ora. La prova ha valore di una preselettiva, sarà valutata in centesimi e il punteggio in essa riportato non concorrerà alla formazione del punteggio finale della graduatoria. Saranno ammessi alla successiva prova tecnica di dattilografia i candidati che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 70/100.

La prova tecnica di dattilografia, della durata di cinque minuti, consiste nella copiatura di un testo alla velocità non inferiore a 270 battute al minuto (tra 1340 e 1360 battute), mediante l’utilizzo di un apposito programma di video scrittura, con personal computer dotato di tastiera italiana. I candidati effettuano due tentativi, uno immediatamente successivo all’altro; ai fini del punteggio si tiene conto soltanto del migliore risultato conseguito. La prova d’esame sarà valutata in trentesimi, per un massimo di 30 punti, e il punteggio in essa riportato concorrerà alla formazione del punteggio finale della graduatoria. Saranno ammessi alle successive

prove scritte i candidati che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 18/30.

Le prove scritte sono così articolate: