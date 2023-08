Concorso Asst Valtellina, 30 Infermieri: requisiti, domanda, cosa studiare

Nuovo Concorso Asst Valtellina per il reclutamento di 30 infermieri. L’Asst Valtellina e Alto Lario ha indetto un Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 30 posti di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, di cui 10 posti riservati ai volontari delle forze armate.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare alla selezione, come fare domanda, le prove d’esame e come prepararsi al meglio.

Concorso Asst Valtellina, 30 Infermieri: requisiti Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande: Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono inoltre accedere all’avviso: Familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; Cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;



Concorso Asst Valtellina, 30 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi dell’Asst Valtellina e Alto Lario, accessibile a questo indirizzo registrandosi con e-mail personale (non PEC) e password. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 23.59 del 22 settembre 2023 Alla domanda andranno allegati: documento di identità valido;

documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al concorso;

il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali

domanda prodotta tramite il portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima con la firma). Il pagamento della tassa di concorso di 10 euro andrà effettuato esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario, collegandosi al portale https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html, cercando l’ente “ASST Valtellina e Alto

Lario”. Alla sezione “altre tipologie di pagamento”, selezionare “tassa di concorso”.

Concorso Asst Valtellina, 30 Infermieri: prove La selezione si articolerà in tre fasi: Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova scritta potrà consistere nello svolgimento di tema o nella somministrazione di questionari a risposta multipla o sintetica sulle materie d’esame. La prova avrà un punteggio massimo di 35 punti e si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 24/35. La prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle materie d’esame, nonché su elementi di informatica e

sulla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta fra Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo, da specificarsi nella domanda di partecipazione. Anche la prova orale avrà un punteggio massimo di 35 punti e si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 24/35. La valutazione dei titoli potrà assegnare fino a un massimo di 30 punti così suddivisi: titoli di carriera: max 15 punti;

titoli accademici e di studio: max 3 punti;

pubblicazioni scientifiche e titoli scientifici: max 2 punti;

curriculum formativo e professionale: max 10 punti.

Concorso Asst Valtellina, 30 Infermieri: come prepararsi Per la preparazione al Concorso Asst Valtellina per 30 Infermieri si consigliano i volumi: “L’infermiere“, un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

“Quiz dei concorsi per Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario“, uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6500 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

Per restare aggiornato sui prossimi concorsi pubblici iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: