Concorsi marzo 2024: tutti i bandi in scadenza

Concorsi marzo 2024: quali sono i bandi ancora attivi per cui è possibile fare domanda? Nelle scorse settimane sono stati banditi importanti concorsi pubblici per il reclutamento di centinaia di unità di personale da inserire all’interno delle varie amministrazioni pubbliche del nostro Paese.

Tante possibilità per laureati e diplomati, in diversi settori che vanno dalla sanità all’amministrazione passando per le università.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i concorsi marzo 2024 ancora aperti, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorsi marzo 2024: 100 Infermieri a Como L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 100 Infermieri, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari. Dei posti messi a concorso, 30 sono riservati prioritariamente ai volontari delle Forze Armate. I posti non occupati da chi ha diritto alle riserve saranno destinati agli altri candidati vincitori. La domanda andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi dell’Azienda sanitaria, all’indirizzo asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it. Per procedere alla compilazione della domanda i candidati dovranno accedere tramite sPID o CIE alla piattaforma, selezionare il concorso per 100 infermieri e inserire tutti i dati richiesti. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.49 dell’11 marzo 2024. È previsto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti nel bando. Per il bando e tutti i dettagli sulle prove si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi marzo 2024: 564 Funzionari Agenzia Dogane Pubblicato su portale InPa e sul sito istituzionale di ADM il bando del nuovo Concorso Agenzia Dogane 2024 per il reclutamento di 564 Funzionari. Dei posti messi a concorso, 14 sono riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano. Tutti i dettagli sulla selezione sono disponibili cliccando qui. Il concorso prevede il reclutamento dei candidati in tre profili professionali, in particolare: Funzionario amministrativo tributario – 487 posti – Codice ADM/FAMM ;

; Funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione – 5 posti – Codice ADM/COM ;

; Funzionario Tecnico Professionale esperto nel settore delle accise – 72 posti – Codice ADM/ING. L’invio della domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Dogane 2024 avverrà esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA. Occorrerà collegarsi alla pagina dedicata al concorso e selezionare, in fondo alla pagina, il codice per il quale si intende partecipare, accedendo tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. È inoltre necessario il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestata al candidato, qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 12 marzo 2024.

Concorsi marzo 2024: 190 Funzionari Regione Lombardia In scadenza anche le domande per il Concorso Regione Lombardia 2024 per il reclutamento di 190 Funzionari in vari profili professionali presso la Giunta di Regione Lombardia. Trattandosi di profili di funzionario, è richiesta la laurea per poter partecipare. La domanda di partecipazione al Concorso Regione Lombardia 2024 per il reclutamento di 190 funzionari andrà inviata attraverso il portale InPA entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 13 marzo 2024. Per tutte le informazioni si rimanda all’approfondimento dedicato al concorso.

Concorsi marzo 2024: 52 posti Università di Torino Concorso Università di Torino: sono stati pubblicati due bandi per il reclutamento di complessive 52 unità a tempo indeterminato, così suddivise: 27 unità di personale, categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della Direzione Sicurezza Logistica e Manutenzione e della Direzione Edilizia e Sostenibilità;

di personale, categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della Direzione Sicurezza Logistica e Manutenzione e della Direzione Edilizia e Sostenibilità; 25 unità di personale, categoria C – posizione economica C1- area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, interamente riservata alle categorie protette. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma PICA di Cineca, selezionando il bando per cui si vuole partecipare e accedendo tramite SPID. Per entrambi i bandi il termine per l’invio delle domande scade alle ore 15.00 del 16 marzo 2024. Leggi anche “Concorso Università di Torino, 52 posti per diplomati: profili, domanda, prove”

Concorsi marzo 2024: 19 insegnanti Comune di Reggio Emilia È stato pubblicato il bando del Concorso Comune di Reggio Emilia per la copertura di 19 posti a tempo indeterminato e pieno di “Funzionario reti educative – specializzazione Insegnante” – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione. Si tratta di posti di insegnante nella scuola dell’infanzia. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso l’apposita pagina presente sul Portale InPA, raggiungibile cliccando qui e accedendo tramite sPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, effettuabile tramite PagoPA seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Il termine per l’invio delle domande scade alle 23.59 del 22 marzo 2024. Tutti i dettagli nell’articolo dedicato.

Concorsi marzo 2024: 104 posti Ares Sardegna L’Agenzia Regionale della Salute Sardegna ha pubblicato 4 diversi bandi per la copertura di un totale di 104 posti da destinare a diverse Aziende sanitarie regionali. I posti sono così suddivisi: 23 posti di Assistente Tecnico Geometra – Area degli Assistenti;

10 posti di Educatore Professionale – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Professioni sanitarie della riabilitazione;

7 posti di Logopedista – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Professioni sanitarie della riabilitazione;

64 posti di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Professioni tecnico sanitarie. La domanda di partecipazione si potrà inviare esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma Concorsi di ARES Sardegna all’indirizzo ares-sardegna.iscrizioneconcorsi.it, accedendo tramite SPID o CIE e selezionando il concorso al quale si intende partecipare dall’elenco.

Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 9 euro da effettuarsi tramite bonifico agli estremi indicati nel bando. La ricevuta del pagamento andrà poi allegata alla domanda. Il termine ultimo per l’invio delle domande è il 25 marzo 2024 ore 23.59. Tutti i dettagli sul concorso sono disponibili cliccando qui.

Concorsi marzo 2024: 18 diplomati Arpal Umbria Concorso Arpal Umbria 2024: l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro dell’Umbria ha pubblicato due diversi bandi per la copertura di un totale di 18 posti a tempo pieno e indeterminato, e in particolare: 12 unità di personale non dirigenziale con inquadramento nel profilo di “Operatore del mercato del lavoro” (OML) – CCNL Comparto Funzioni Locali – Area Istruttori;

6 unità di personale non dirigenziale con inquadramento nel profilo di “Istruttore amministrativo contabile” (IAC) – CCNL Comparto Funzioni Locali –Area Istruttori. Le domande di partecipazione al Concorso Arpal Umbria 2024 andranno inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo alla selezione a cui si è interessati tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 25 marzo 2024. Tutte le indicazioni per l’invio della domanda sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi marzo 2024: 18 posti Università Roma Tre Sono stati pubblicati due diversi bandi per la copertura di un totale di 18 posti a tempo indeterminato per le esigenze dell’Ateneo, così suddivisi: 10 posti di collaboratore amministrativo – Area dei collaboratori, settore amministrativo – a supporto dei servizi finanziari dell’Ateneo (codice concorso AM10C1A24 );

); 8 posti di profilo amministrativo – Area dei Funzionari, Settore amministrativo dipartimentale, per il coordinamento e la gestione dei processi e delle attività demandate alle segreterie amministrative dei Dipartimenti universitari (codice concorso AM2F1DP24) Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi utilizzando l’avviso di pagamento generato dal portale inPA durante la presentazione della domanda. La finestra temporale per l’invio delle domande si chiude il 29 marzo 2024. Tutte le informazioni sulla selezione e le istruzioni per la partecipazione sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi marzo 2024: 72 funzionari socio-educativi Comune di Napoli È arrivata un’importante novità che riguarda il Concorso Comune di Napoli bandito nel 2023. Con riferimento al solo profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D), che prevede la copertura di 72 posti, è stata disposta la riapertura delle domande per alcune modifiche sui titoli da possedere per la partecipazione. Chi è interessato dalle modifiche e chi non ha avuto modo di inviare domanda entro i precedenti termini potrà farlo entro il 30 marzo 2024. Tutti i dettagli sono disponibili sul Portale InPA nella pagina dedicata al concorso.

