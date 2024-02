Concorso Ares Sardegna, 104 posti vari profili: come partecipare

Concorso Ares Sardegna 2024: sono stati pubblicati 4 diversi bandi per la copertura di un totale di 104 posti da destinare a diverse Aziende sanitarie regionali. I posti sono così suddivisi: 23 posti di Assistente Tecnico Geometra – Area degli Assistenti;

10 posti di Educatore Professionale – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Professioni sanitarie della riabilitazione;

7 posti di Logopedista – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Professioni sanitarie della riabilitazione;

64 posti di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Professioni tecnico sanitarie. Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Concorso Ares Sardegna: suddivisione posti e bandi Come anticipato, i diversi bandi prevedono la suddivisione dei posti messi a concorso tra le diverse Aziende sanitarie della Regione. Per conoscere la suddivisione dei posti per ogni concorso si rimanda ai rispettivi bandi, scaricabili nel box sottostante.

Concorso Ares Sardegna, 104 posti: requisiti I requisiti generali per la partecipazione, comuni a tutti i bandi, sono i seguenti: Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente;

aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

idoneità fisica all’impiego. Per quanto riguarda i requisiti specifici, questi riguardano principalmente il titolo di studio richiesto per ogni profilo e l’iscrizione al relativo albo professionale. Si rimanda ai bandi per conoscere con esattezza i requisiti. L’iscrizione all’Albo professionale non è richiesta per i posti di assistente geometra.

Concorso Ares Sardegna, 104 posti: domanda La domanda di partecipazione si potrà inviare esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma Concorsi di ARES Sardegna all’indirizzo ares-sardegna.iscrizioneconcorsi.it, accedendo tramite SPID o CIE e selezionando il concorso al quale si intende partecipare dall’elenco. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 9 euro da effettuarsi tramite bonifico agli estremi indicati nel bando. La ricevuta del pagamento andrà poi allegata alla domanda. Il termine ultimo per l’invio delle domande è il 25 marzo 2024 ore 23.59. Per ogni domanda sarà possibile indicare fino a un massimo di 3 preferenze in relazione alla sede di destinazione tra le Aziende Sanitarie che aderiscono alla selezione.

Concorso Ares Sardegna 2024: prove La selezione si articola nelle seguenti fasi: Eventuale preselezione;

Valutazione dei titoli;

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale. L’Amministrazione, in base al numero delle domande di partecipazione pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione che consisterà in un test a risposta multipla sulle materie d’esame. La prova potrà svolgersi in più sedi contemporaneamente. La valutazione dei titoli verrà fatta prima della prova scritta. I punteggi per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: titoli di carriera fino ad un massimo di 15 punti

titoli accademici e di studio fino ad un massimo di 3 punti

pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di 2 punti

curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di 10 punti La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla, anche nella combinazione totale o parziale delle predette modalità, su temi inerenti lo specifico profilo professionale. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30. La prova pratica è relativa all’esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. Questa potrà essere espletata con le stesse modalità previste per la prova scritta. Il punteggio minimo per accedere alla prova orale è di 14/20. La prova orale, infine, verterà sulle materie della prova scritta e pratica. Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese, almeno a livello iniziale, e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La prova si intende superata con un punteggio di almeno 14/20. Si rimanda ai diversi bandi per l’elenco esaustivo delle materie d’esame.

