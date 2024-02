Concorso Arpal Umbria 2024, 18 posti per diplomati: come partecipare

Elementi di diritto amministrativo e diritto pubblico con particolare riferimento alla L. 241/90 e s.m.i.;

Elementi sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della p.a. con particolare riferimento ai diritti e doveri nonché alla responsabilità dei dipendenti (D.Lgs. 165/2001) e CCNL Funzioni Locali (16/11/2022);

Conoscenza delle caratteristiche del mercato del lavoro locale con particolare riguardo ai profili professionali richiesti/utilizzati e della rete dei servizi ivi disponibili;

Conoscenza dei fondamenti della contabilità pubblica.

Conoscenza delle principali fonti informative e le caratteristiche del mercato del lavoro locale;

Conoscenza delle misure, dei programmi e degli incentivi a sostegno all’occupazione sia a livello nazionale che regionale, con riferimento agli ambiti di attività sopra descritti;

Conoscenza della programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sui fondi nazionali e strutturali;

Conoscenza delle tecniche di ricerca attiva del lavoro;

Nozioni sulla normativa sulla protezione dei dati personali;

Nozioni sui reati contro la pubblica amministrazione.



COMPETENZE TRASVERSALI

Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, lavorare per risultati, capacità relazionali e di comunicazione;

Capacità di identificare problemi e raccogliere le informazioni utili a proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione;

Competenze informatiche relative all’uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in relazione all’ambito di cui trattasi nonché conoscenze e competenze digitali (livello intermedio) relativamente a: utilizzo degli applicativi informatici di uso più comune, della posta elettronica, di Internet e social network, pacchetto applicativo Office (in particolare Word ed Excel), Internet e posta elettronica;

Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.

Conoscenza dei fondamenti della contabilità pubblica e del servizio economato;

Conoscenza dei fondamenti della normativa in materia di gestione del patrimonio;

Nozioni di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile del pubblico dipendente;

Elementi di base in materia di appalti (D.Lgs. 36/2023): lavori pubblici, servizi e forniture;

Nozioni sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Elementi di base su obblighi pubblicazione e accesso civico D.Lgs. n. 33/2013;

Conoscenza ed utilizzo delle applicazioni per la videoscrittura e la gestione dei fogli di lavoro, Internet e posta elettronica;

