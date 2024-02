Concorso Comune di Reggio Emilia, 19 insegnanti: chi partecipa, domanda, prove

FORMATO CARTACEO

Il Manuale è un ottimo strumento, chiaro e completo, per la preparazione a tutte le prove del Concorso indetto dal Comune di Reggio Emilia per 19 Insegnanti della scuola dell’Infanzia, dell’Area Funzionari delle reti educative.Questo manuale si focalizza pienamente sulle materie richieste dal bando:- legislazione e aspetti istituzionali della normativa nazionale che disciplina i servizi rivolti all’infanzia;- elementi di psicologia dell’età evolutiva, con particolare riferimento alla prima e seconda infanzia;- processi comunicativi e relazionali;- competenze pedagogiche e didattiche;- elementi di puericultura e pediatria;- carta dei servizi e regolamento dei servizi educativi della Regione in cui è bandito il concorso.Il testo presenta, inoltre, recenti teorie di neuro-didattica e le strategie educative nelle scuole d’infanzia; i programmi di studio riprendono le formulazioni di diversi pedagogisti sugli itinerari formativi, onde fornire ai candidati una preparazione adeguata e complessiva circa l’azione educativo-didattica.La seconda parte del volume presenta una sezione dedicata al diritto amministrativo, al pubblico impiego e all’organizzazione degli enti locali.Segue una parte dedicata alla prova scritta con una selezione di temi svolti, un’appendice dedicata alla normativa a seguito del Covid-19 e la bibliografia.Nella parte finale del libro è presente una sezione dedicata all’esperienza e al contesto del progetto educativo 0-6 anni del comune di Reggio Emilia, con:- normativa regionale sui servizi educativi (nido e infanzia),- regolamenti e codici di comportamento del Comune di Reggio Emilia,- pensiero di Loris Malaguzzi e progetto educativo-pedagogico 0-6 anni.Nella sezione online collegata sono disponibili:- sezione di quiz di inglese e informatica;- aggiornamenti normativi;- simulatore di quiz per prova preselettiva e scritta;- prove ufficiali precedenti concorsi.Paolo AmmendolaGiurista e sociologo, studioso delle REGGIO EMILIA evoluzioni delle istituzioni educative nel bacino del Mediterraneo, specializzato in relazioni internazionali e analisi di scenario.Carmela CotrufoDocente specializzata per le attività di sostegno didattico presso scuole dell’infanzia statali ed educatrice nido d’infanzia.

Paolo Ammendola, Carmela Cotrufo | Maggioli Editore 2024