Concorsi Febbraio 2024: tutti i bandi in scadenza

Concorsi febbraio 2024: quali sono i bandi ancora attivi per cui è possibile fare domanda? Nelle scorse settimane sono stati banditi importanti concorsi pubblici per il reclutamento di centinaia di unità di personale da inserire all’interno delle varie amministrazioni pubbliche del nostro Paese.

Tante possibilità per laureati e diplomati, in diversi settori che vanno dalla sanità all’amministrazione passando per le istituzioni scolastiche.



Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i concorsi febbraio 2024 ancora aperti, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorsi Febbraio 2024: 116 Allievi dirigenti SNA Il Concorso SNA 2024 rappresenta una grande possibilità di accesso alla dirigenza pubblica, ed è rivolto sia a chi non ha mai lavorato in una pubblica amministrazione sia ai dipendenti pubblici che, dopo almeno 5 anni di esperienza, ambiscono a un avanzamento di carriera.

Trattandosi di una posizione dirigenziale, la selezione è molto articolata e nello specifico composta da: prova preselettiva, nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso;

3 prove scritte;

prova orale. Il termine per l’invio delle domande scade l’8 febbraio 2024. Qui tutti i dettagli per partecipare.

Concorsi Febbraio 2024: 43 amministrativi Università di Catania È stato pubblicato il bando del Concorso Università di Catania per il reclutamento di 43 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e orario di lavoro a tempo pieno. Si tratta di profili con mansioni principalmente amministrative, a cui si aggiungono la gestione di flussi documentali e archivi e dei rapporti con l’utenza interna ed esterna. La domanda di partecipazione al Concorso Università di Catania per 43 amministrativi andrà inviata esclusivamente online attraverso il portale concorsi dell’Ateneo all’indirizzo concorsi.unict.it, registrandosi tramite indirizzo email e scegliendo la selezione nell’elenco dei bandi aperti.

Sarà possibile fare domanda fino alle ore 12 dell’8 febbraio 2024. Qui un approfondimento sulla selezione.

Concorsi Febbraio 2024: 338 Infermieri ARCS Friuli Nuovo Concorso ARCS Friuli per il reclutamento di 338 infermieri. L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno e indeterminato di 338 posti di Infermiere.

Il concorso è organizzato e gestito dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia per conto delle aziende sanitarie della Regione autonoma, e darà luogo a 6 graduatorie, distinte per ciascuna delle aziende coinvolte. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica collegandosi alla piattaforma concorsi di ARCS. Per la partecipazione è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari a 10,33 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 dell’8 febbraio 2024. PEr tutte le informazioni sul concorso si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorso Febbraio 2024: Ospedale universitario Padova, 61 posti categorie protette L’Azienda Ospedale Università Pubblicato tre diversi bandi di concorso riservati alle categorie protette, per un totale di 61 posti così suddivisi: 38 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, riservati ai lavoratori disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 8 della medesima legge – Scarica il bando

di Collaboratore Amministrativo Professionale, riservati ai lavoratori disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 8 della medesima legge – Scarica il bando 13 posti di Assistente Amministrativo, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. – Scarica il bando

di Assistente Amministrativo, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. – Scarica il bando 10 posti in ruoli sanitari, riservati ai lavoratori disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 8 della medesima legge, suddivisi in: 1 posto di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, 1 posto di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, 1 posto di Dietista, 1 posto di Igienista Dentale, 1 posto di Tecnico di Neurofisiopatologia,1 posto di Infermiere Pediatrico, 1 posto di Infermiere, 1 posto di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 1 posto di Assistente Sanitario, 1 posto di Educatore Professionale – Scarica il bando Per il bando da 38 posti occorre essere in possesso della laurea, triennale o magistrale, in discipline giuridiche, economiche e sociali, per il bando da 13 posti è necessario il possesso del diploma, per il bando da 10 posti occorre la laurea nelle discipline richieste dal profilo. La domanda andrà inviata esclusivamente per via telematica, accedendo al portale concorsi dell’Azienda tramite SPID o CIE e selezionando il bando a cui si intende partecipare. La scadenza per tutte le procedure è l’8 febbraio 2024.

Concorsi Febbraio 2024: Dirigenti Scolastici Valle d’Aosta La selezione si svolgerà in maniera analoga al concorso bandito su base nazionale, le cui domande si sono chiude il 17 gennaio scorso. Non è possibile partecipare al Concorso Dirigenti Scolastici Valle d’Aosta se è già stata presentata una domanda per il Concorso nazionale. Requisito fondamentale che si aggiunge a quelli per l’accesso al ruolo di Dirigente Scolastico è la conoscenza della lingua francese, che sarà accertata mediante un’apposita prova.

Il concorso prevede il reclutamento di 9 Dirigenti Scolastici. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 10 febbraio 2024. Per la partecipazione è inoltre richiesto il versamento di un contributo di 15 euro da effettuarsi attraverso la Piattaforma regionale dei pagamenti della Valle d’Aosta seguendo le istruzioni presenti nel bando. Qui tutte le informazioni sul concorso.

Concorsi Febbraio 2024: 100 Assistenti parlamentari Camera dei deputati È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del Concorso Camera dei deputati 2024 per 100 posti di Assistente parlamentare, codice concorso C14. Per poter partecipare è necessario il diploma. Si tratta di una nuova procedura dopo quella bandita nel 2020 e che si è conclusa nel 2022 che aveva previsto la copertura di 50 unità.

L’età massima con cui è possibile partecipare è di 40 anni, limite che non si applica ai candidati che fanno già parte del personale dipendente della Camera in altri ruoli che intendono partecipare. La domanda di partecipazione al concorso andrà inviata esclusivamente online attraverso la piattaforma concorsi della Camera dei Deputati, collegandosi all’indirizzo concorsi.camera.it e accedendo tramite SPID alla procedura con il Codice concorso C14.

Sarà possibile fare domanda fino alle ore 18 del 26 febbraio 2024. Per tutte le informazioni ecco l’approfondimento dedicato.

Concorsi Febbraio 2024: 25 Consiglieri parlamentari Camera dei deputati Oltre alla selezione per 100 Assistenti parlamentari, alla quale è possibile partecipare anche con il diploma, nella Gazzetta Ufficiale concorsi numero 4 del 12 gennaio scorso è stato pubblicato il bando del Concorso Consiglieri Parlamentari Camera 2024 che andranno potenziare l’organico dei dipendenti di Montecitorio. Si tratta di un concorso pubblico per esami, per 25 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati. Per la partecipazione è richiesta la laurea magistrale, o specialistica, o diploma di laurea del vecchio ordinamento. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 18 del 26 febbraio 2024. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi tramite PA seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Qui tutte le informazioni sulla selezione.

