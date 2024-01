Concorso Dirigenti Scolastici Valle d’Aosta 2024: come partecipare

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3, del 16 gennaio 2024, il bando del Concorso Dirigenti Scolastici Valle d’Aosta 2024. Nello stesso atto è stato pubblicato anche il bando per il reclutamento di 119 docenti nella scuola secondaria.

La selezione si svolgerà in maniera analoga al concorso bandito su base nazionale, le cui domande si sono chiude il 17 gennaio scorso. Non è possibile partecipare al Concorso Dirigenti Scolastici Valle d’Aosta se è già stata presentata una domanda per il Concorso nazionale. Requisito fondamentale che si aggiunge a quelli per l’accesso al ruolo di Dirigente Scolastico è la conoscenza della lingua francese, che sarà accertata mediante un’apposita prova.

Il concorso prevede il reclutamento di 9 Dirigenti Scolastici. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti necessari per partecipare, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Concorso Dirigenti Scolastici Valle d’Aosta: requisiti Possono partecipare i docenti di ruolo che abbiano effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che siano in possesso, entro il 17 gennaio 2024, di uno tra i seguenti titoli di studio: laurea magistrale;

laurea specialistica;

diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. I titoli conseguiti all’estero sono considerati validi per l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Ai fini del computo del requisito temporale, non è utile in ogni caso il servizio prestato nell’anno scolastico non ancora concluso ricadente nell’anno di indizione del bando.

Concorso Dirigenti Scolastici Valle d’Aosta: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informativo ISON, disponibile cliccando qui, accedendo tramite SPID e selezionando la procedura che riguarda i Dirigenti Scolastici. Come anticipato, non è possibile fare domanda se il candidato ha già presentato domanda per il concorso nazionale o per analoga procedura bandita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 10 febbraio 2024. Per la partecipazione è inoltre richiesto il versamento di un contributo di 15 euro da effettuarsi attraverso la Piattaforma regionale dei pagamenti della Valle d’Aosta seguendo le istruzioni presenti nel bando.

Concorso Dirigenti Scolastici Valle d’Aosta: accertamento lingua francese I candidati al concorso dovranno sostenere, oltre alle prove previste dalla selezione, anche un accertamento della conoscenza della lingua francese. Solo chi supera l’accertamento sarà inserito nella graduatoria finale. L’accertamento consiste in: una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all’educazione;

su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all’educazione; una prova orale, nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia, le specificità dell’ordinamento scolastico valdostano e la configurazione geografica della regione. Per coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione autonoma Valle d’Aosta, l’accertamento consisterà in una prova scritta ed in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità dell’ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione. Sono esonerati dall’accertamento: i candidati in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguito nella Regione autonoma Valle d’Aosta;

i candidati in possesso dell’attestato di piena conoscenza della lingua francese, in corso di validità, rilasciato a seguito dell’accertamento di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni;

i candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25;

i candidati in possesso della certificazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, limitatamente alle fattispecie previste dall’articolo 11 della legge medesima;

i candidati che appartengono ai ruoli regionali in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato.

Concorso Dirigenti Scolastici Valle d’Aosta: prove La procedura di selezione del prossimo Concorso Dirigenti Scolastici Valle d’Aosta si articolerà in tre fasi, organizzate come di seguito: prova scritta ;

; prova orale ;

; valutazione titoli; Le prove si articoleranno nelle stesse modalità previste per la selezione nazionale. La prova orale, verterà, oltre che sugli ambiti disciplinari di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 194/2022 e quanto previsto dall’articolo 8 del decreto ministeriale n. 194/2022, anche sulle peculiarità dell’ordinamento scolastico della Regione e degli Adattamenti di cui agli artt. 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta.

