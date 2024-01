Concorso scuola Valle d’Aosta, 119 docenti scuola secondaria: come partecipare

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3, del 16 gennaio 2024, il bando del Concorso scuola Valle d’Aosta per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, della Regione autonoma.

Si tratta nello specifico di:

61 posti comuni (40 posti secondaria di primo grado e 21 posti secondaria secondo grado);

(40 posti secondaria di primo grado e 21 posti secondaria secondo grado); 58 di sostegno (25 posti secondaria di primo grado e 33 posti secondaria secondo grado).

Vediamo nei prossimi paragrafi la suddivisione dei posti per classe di concorso, i requisiti di partecipazione e come prepararsi alle prove.

Concorso scuola Valle d’Aosta, 119 docenti: suddivisione posti e classi di concorso La suddivisione dei posti del Concorso scuola Valle d’Aosta è elencata nell’Allegato 1 del bando, riportato nelle tabelle seguenti: Scuola secondaria di primo grado

Classe di concorso Numero posti Genere destinatario del titolo di preferenza A-01 (ex 28/A) – Arte e immagine 2 M A-22 (ex 43/A) – Italiano, storia, geografia 17 M A-23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera 2 – A-25 (ex 45/A) – Lingua francese 13 M A-28 (ex 59/A) – Scienze della Terra 5 M A-60 (ex 33/A) – Tecnologia 1 – Posti di sostegno 25 –

Scuola secondaria di secondo grado

Classe di concorso Numero posti Genere destinatario del titolo di preferenza A-11 (ex 51/A) – Lingua e letteratura latina 1 M A-12 (ex 50/A) – Lingua e letteratura greca 1 M A-17 (ex 25/A) – Lingua inglese 1 M A-18 (ex 36/A) – Filosofia e scienze umane 1 – A-24 (ex 46/A) – Lingua spagnola 2 M A-26 (ex 47/A) – Matematica 2 – A-40 (ex 34/A e 35/A) – Scienze e tecniche elettriche e elettroniche 3 F A-41 (ex 42/A) – Scienze e tecnologie informatiche 7 F A-48 (ex 29/A) – Scienze motorie e sportive 1 – B-12 (ex 24/C) – Laboratori di scienze e tecniche chimiche etc. 1 – B-16 (ex 30/C e 31/C) – Laboratori di scienze e tecniche informatiche 1 F Posti di sostegno – Area unificata 33 M

Concorso scuola Valle d’Aosta, 119 docenti: requisiti Sono ammessi a partecipare alla procedura al Concorso scuola Valle d’Aosta i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a livello nazionale, ovvero il 9 gennaio 2024, dei seguenti requisiti: laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Per quanto riguarda i posti da Insegnante Tecnico-Pratico, occorrerà essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, sempre entro il 9 gennaio 2024. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti comuni è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il 9 gennaio 2024, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, o in alternativa che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Infine, per i posti di sostegno, occorrerà aver superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Concorso scuola Valle d’Aosta, 119 docenti: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informativo ISON, disponibile cliccando qui, accedendo tramite SPID. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. È possibile concorrere per più procedure concorsuali presentando un’unica domanda, indicando le procedure concorsuali alle quali si intende partecipare. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 23.59 del 3 febbraio 2024.

Concorso scuola Valle d’Aosta, 119 docenti: accertamento lingua francese I candidati al concorso dovranno sostenere, oltre alle prove previste dalla selezione, anche un accertamento della conoscenza della lingua francese. Solo chi supera l’accertamento sarà inserito nella graduatoria finale. L’accertamento consiste in: una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all’educazione;

su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all’educazione; una prova orale, nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia, le specificità dell’ordinamento scolastico valdostano e la configurazione geografica della regione. Per coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione autonoma Valle d’Aosta, l’accertamento consisterà in una prova scritta ed in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità dell’ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione. Sono esonerati dall’accertamento: i candidati in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguito nella Regione autonoma Valle d’Aosta;

i candidati in possesso dell’attestato di piena conoscenza della lingua francese, in corso di validità, rilasciato a seguito dell’accertamento di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni;

i candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25;

i candidati in possesso della certificazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, limitatamente alle fattispecie previste dall’articolo 11 della legge medesima;

i candidati che appartengono ai ruoli regionali in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato.

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano il concorso scuola iscriviti al canale Telegram dedicato cliccando qui!

Concorso scuola Valle d’Aosta, 119 docenti: prove La procedura di selezione del prossimo Concorso Scuola Valle d’Aosta si articolerà in tre fasi, organizzate come di seguito: Prova scritta unica consistente in un test a risposta multipla volto ad accertare le seguenti competenze: pedagogiche, psicopedagogiche, didattico-metodologiche, informatiche, linguistiche, con riferimento alla lingua inglese.

Prova orale, volta ad accertare le competenze dei candidati riguardo alla specifica classe di concorso o tipologia di posto.

Valutazione dei titoli. Per un approfondimento sulla prova scritta del concorso si rimanda all’articolo dedicato.

Concorso scuola Valle d’Aosta, 119 docenti: come prepararsi Il manuale “Concorso Scuola Straordinario Ter 2023 – Manuale per la prova scritta e orale con teoria e SIMULAZIONI” è un ottimo strumento di preparazione per affrontare il nuovo programma di studio del concorso scuola per tutte le classi di concorso. Con riferimento alle disposizioni sul reclutamento del personale scolastico connesse al PNRR (Legge n. 79/2022) il volume fornisce ai candidati una preparazione completa che va dall’ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico a quello normativo, con riferimento alle riforme ordinamentali. La seconda parte del manuale contiene una sezione di quiz commentati suddivisi per materia e una selezione di simulazioni della prova scritta che aiutano il candidato a cimentarsi con il test, verificando la propria preparazione e ripassando così gli argomenti di studio. Il volume “Concorso Scuola Straordinario Ter 2023 – Insegnante di Sostegno” è invece stato pensato e creato per chi affronterà le prove del concorso straordinario ter per insegnante di sostegno nelle scuole secondarie. Il testo è aggiornato alla recente Riforma del sostegno (D. Interm. 153/2023), ed è disponibile su Amazon. Il volume “Concorso Scuola Straordinario Ter – Prova Scritta” presenta una numerosa selezione di quiz con risposta commentata suddivisi per tutti gli argomenti richiesti. La seconda parte contiene inoltre una selezione di simulazioni della prova scritta che aiutano il candidato a cimentarsi con il test, verificando la propria preparazione e ripassando così gli argomenti di studio. Anche questo volume è acquistabile su Amazon.

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al nostro canale whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi cliccando sul box qui in basso: