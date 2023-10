Concorso scuola straordinario ter 2023, prova scritta: come funziona e come prepararsi

Il bando del Concorso scuola straordinario ter tarda a essere pubblicato, a causa dei ritardi nell’approvazione da parte della Commissione Europea. Tuttavia, alcune novità sono recentemente arrivate dalla conversione in legge del Decreto PA bis, il Decreto-legge 75/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112: in particolare, la possibilità di svolgere la prova scritta con domande a risposta multipla viene limitata alla durata del PNRR, quindi fino al 30 giugno 2026.

Dopo questa data, sarà possibile optare per una prova scritta con domande a risposta aperta, sempre sull’accertamento delle competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico. Inoltre, sempre per i concorsi cha saranno banditi dal 1° luglio 2026, potrà essere di nuovo prevista la prova preselettiva.

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo sulla prova scritta del Concorso scuola straordinario ter, sulle materie da studiare e su come prepararsi al meglio per la selezione. In questo articolo abbiamo raccolto le domande più frequenti che riguardano la procedura straordinaria.

Concorso scuola straordinario ter: come funziona la prova scritta Come anticipato, il Decreto PA bis ha rivisto parzialmente le modalità di svolgimento della prova scritta. Niente prova preselettiva, così come previsto dal DL 73 del 2021, ma “per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico,

psicopedagogico e

didattico-metodologico nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.” Non ci sarà la pubblicazione dei quesiti prima della prova, che sarà valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. Con la pubblicazione del bando arriveranno maggiori dettagli.

Concorso scuola straordinario ter: chi può partecipare Possono accedere ai posti comuni del concorso scuola straordinario ter gli aspiranti docenti che, alternativamente: hanno svolto servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi. Occorrerà aver svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

sono in possesso di laurea (magistrale, a ciclo unico o diploma di II livello di alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Concorso scuola straordinario ter: come prepararsi alla prova scritta Il manuale “Concorso Scuola Straordinario Ter 2023 – Manuale per la prova scritta e orale con teoria e SIMULAZIONI” è un ottimo strumento di preparazione per affrontare il nuovo programma di studio del concorso scuola per tutte le classi di concorso.



Con riferimento alle disposizioni sul reclutamento del personale scolastico connesse al PNRR (Legge n. 79/2022) il volume fornisce ai candidati una preparazione completa che va dall’ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico a quello normativo, con riferimento alle riforme ordinamentali. La seconda parte del manuale contiene una sezione di quiz commentati suddivisi per materia e una selezione di simulazioni della prova scritta che aiutano il candidato a cimentarsi con il test, verificando la propria preparazione e ripassando così gli argomenti di studio. Il volume è disponibile anche su Amazon. Il volume “Concorso Scuola Straordinario Ter 2023 – Insegnante di Sostegno” è invece stato pensato e creato per chi affronterà le prove del concorso straordinario ter per insegnante di sostegno nelle scuole secondarie. Il testo è aggiornato alla recente Riforma del sostegno (D. Interm. 153/2023), e anche questo è disponibile su Amazon.

