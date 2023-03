Novità in arrivo per il Concorso Dirigenti scolastici 2023: il bando potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Si tratta del tanto atteso bando per la selezione del futuro personale dirigenziale che guiderà la gestione dell’istituzione scolastica. A partire dalla conversione in legge del Decreto Milleproroghe gli sviluppi e gli slittamenti in tema Concorsi sono stati molti.



Sembra infatti che l’iter del bando, bloccato dopo la pubblicazione del Regolamento lo scorso 22 dicembre 2022, abbia subito un’accelerata.



Vediamo nei dettagli cosa è successo, le novità e le prime anticipazioni sull’atteso concorso per i dirigenti della Scuola.

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: bando atteso entro aprile Come anticipato, il bando di concorso è atteso entro il 28 aprile 2023, ma potrebbe arrivare anche prima. Dopo la pubblicazione del 22 dicembre scorso del Regolamento in Gazzetta ufficiale, si deve infatti attendere ora il bando specifico, con tutte le indicazioni su: la data di scadenza della domanda, l’importo da versare quale diritto di segreteria, l’eventuale svolgimento della prova preselettiva e la modalità di svolgimento sia della prova scritta sia di quella orale. la deadline per inviare domanda di partecipazione al concorso,

Milleproroghe 2023: novità per i ricorrenti del Concorso Dirigenti scolastici 2017 Il Decreto Milleproroghe 2023 prevede che entro il 28 aprile 2023 il Ministero dell’istruzione emani un decreto con per indicare le modalità di svolgimento di un corso-concorso riservato ai docenti che avevano partecipato al Concorso per Dirigenti scolastici 2017 e si trovino in una delle seguenti condizioni alternative l’un l’altra: aver sostenuto almeno la prova scritta e aver proposto ricorso entro i termini di legge e aver pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta,

e aver entro i termini di legge e aver pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta, aver proposto ricorso entro i termini di legge e aver pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale,

entro i termini di legge e aver pendente un contenzioso giurisdizionale per aver superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare.

Come si svolgerà il corso-concorso per i ricorrenti del 2017 La procedura riservata ai ricorrenti del Concorso dirigenti scolastici del 2017, così come stabilito dal Decreto Milleproroghe, prevede: una prova scritta (test a risposta multipla senza banca dati)

(test a risposta multipla senza banca dati) una prova orale

corso di formazione di 120 ore, con prova finale annessa.

Come si svolgerà il concorso Dirigenti scolastici 2023 Tornando al nostro atteso bando di Concorso Dirigenti scolastici 2023, sulla base del Regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 dicembre, l’iter di selezione si articolerà in questo modo: eventuale prova preselettiva (si deciderà dopo la presentazione delle domande)

(si deciderà dopo la presentazione delle domande) prova scritta

prova orale

valutazione titoli

i documenti richiesti per l’assunzione

Per quanto riguarda la preselettiva, in particolare il Regolamento in Gazzetta specifica che Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva. Questa potrà anche svolgersi in più sessioni.

Chi fosse intenzionato a candidarsi e volesse iniziare a mettere le mani in pasta con i quiz, può farlo con il libro “Concorso Dirigenti scolastici. Quiz commentati” (linkato qui sotto). Le pagine di questo libro sono riempite di batterie di quiz a risposta multipla, realizzati sulla base dei test dei concorsi precedenti e sulla base delle esigenze di studio dei candidati.

Chi può partecipare al Concorso Dirigenti scolastici 2023 Possono partecipare i docenti di ruolo che: abbiano superato l’anno di prova;

abbiano un servizio di almeno 5 anni scolastici (valgono anche eventuali anni svolti pre ruolo) nelle scuole statali;

siano in possesso di uno di questi titoli accademici: laurea magistrale; laurea specialistica; diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM n. 509/1999; diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

Concorso Dirigenti scolastici 2023: candidatura in una sola regione Altra cosa da tenere a mente prima di procedere all’iscrizione al futuro concorso Dirigenti scolastici 2023 è quanto stabilito dal Regolamento dello scorso dicembre: i candidati che fanno domanda possono scegliere una sola regione per cui partecipare, pena l’esclusione dalla procedura. Tutto si gioca quindi sul numero di posti disponibili per ogni regione.