Concorso riservato Dirigenti scolastici, in arrivo il bando da 392 posti: chi partecipa e prove

A seguito di un incontro tra organizzazioni sindacali e Ministero, di informativa sulla bozza dei bandi, sono arrivate importanti novità che riguardano il Concorso riservato Dirigenti scolastici e sulla procedura ordinaria. Nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2023 è stato pubblicato il Dpcm del 3 ottobre 2023 che autorizza, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ad avviare le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico da ripartire tra procedura ordinaria e procedura straordinaria. I posti saranno così suddivisi:

Durante l’incontro del 23 ottobre scorso l’Amministrazione ha chiarito con i sindacati che il bando per il Concorso riservato Dirigenti scolastici è imminente, poiché semplificato, mentre il bando della procedura ordinaria dovrebbe arrivare entro la fine del 2023.

Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà la procedura straordinaria, quali saranno le prove e i requisiti per l’accesso.

L’articolo 5 del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2023, aveva previsto entro il 28 aprile 2023 l’emanazione di un decreto con tenente le modalità di svolgimento di un corso-concorso riservato ai docenti che avevano partecipato al Concorso per Dirigenti scolastici 2017 e che alla data del 28 aprile 2023 si trovano alternativamente in una delle seguenti condizioni:

Concorso riservato Dirigenti scolastici: domanda e quota di partecipazione

Le domande andranno inviate esclusivamente per via telematica attraverso un’apposita piattaforma il cui indirizzo sarà fornito con successivo avviso della Direzione generale per il personale scolastico, che sarà pubblicato sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito. Le istanze

presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Dalla data di pubblicazione

del medesimo avviso decorreranno trenta giorni per presentare l’istanza. I candidati dovranno pagare una quota di partecipazione così suddivisa: