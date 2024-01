Concorso SNA 2024, 116 allievi dirigenti: online il bando

Concorso SNA 2024, bando online. È stato pubblicato sul Portale inPA del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il bando per l’ammissione di 116 allievi al 10° corso-concorso per dirigenti pubblici della SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), firmato il 29 dicembre 2023 dalla Presidente SNA Paola Severino.

Secondo quanto previsto dal decreto di autorizzazione, adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per l’Economia e le Finanze, verranno selezionati 97 dirigenti della Pubblica Amministrazione, che saranno poi destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministeri e alle Agenzie e ad altri enti pubblici come Inail e ENAC.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, come saranno le prove, la suddivisione dei posti e come prepararsi.

Concorso SNA 2024, 116 allievi dirigenti: suddivisione posti Il decreto di autorizzazione, firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per l’Economia e le Finanze, prevede il reclutamento di 116 allievi e la successiva selezione di 97 dirigenti, così suddivisi: Ecco il testo con i numeri sostituiti:

Presidenza del Consiglio dei ministri: 6 posti;

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 2 posti

Ministero dell’economia e delle finanze: 11 posti

Ministero delle imprese e del made in Italy: 7 posti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 3 posti

Ministero dell’interno: 11 posti

Ministero dell’istruzione e del merito: 6 posti

Ministero dell’università e della ricerca: 2 posti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali : 1 posto

Ministero della cultura: 7 posti;

Ministero della difesa: 2 posti;

Ministero della giustizia – Archivi notarili: 1 posto;

Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: 2 posti;

Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: 1 posto;

Ministero della salute: 1 posto;

Ministero del turismo: 8 posti;

Agenzia delle dogane e dei monopoli: 11 posti;

Agenzia delle entrate: 3 posti;

Agenzia industria difesa: 3 posti

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): 2 posti

Agenzia per l’Italia digitale (AgID): 2 posti;

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC): 1 posto;

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): 4 posti.

Concorso SNA 2024, 116 allievi dirigenti: requisiti Al decimo corso-concorso potranno partecipare tutti coloro che hanno conseguito una laurea magistrale e un dottorato di ricerca o un diploma di specializzazione o un master universitario di II livello. I dipendenti pubblici invece devono avere Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Diploma di Laurea e almeno 5 anni di servizio nella Pubblica Amministrazione in posizioni funzionali per le quali è richiesta la laurea almeno triennale. Gli altri requisiti sono: cittadinanza italiana ;

; idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni di dirigente;

alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni di dirigente; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, decaduti dall’impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato o licenziati per motivi disciplinari o per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti.

Scarica il bando Bando Concorso SNA 2024 – 116 allievi dirigenti 320 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso SNA 2024, 116 allievi dirigenti: domanda La domanda andrà inviata attraverso il Portale InPA, cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura” presente in fondo alla pagina dedicata al concorso, disponibile cliccando qui, e accedendo tramite le credenziali digitali SPID/CIE/CNS/eIDAS. È altresì richiesto il possesso di un indirizzo PEC o di un domicilio digitale. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 dell’8 febbraio 2024.

Concorso SNA 2024, 116 allievi dirigenti: materie d’esame Il precedente Corso-concorso SNA ha visto per la prima volta mettere in pratica le Linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, che prevedono l’accertamento, oltre che della conoscenza delle materie d’esame, delle competenze trasversali dei candidati tramite prove situazionali.Le competenze in questione sono elencate all’articolo 5 del bando. Le materie d’esame sono invece le seguenti: diritto costituzionale,

diritto amministrativo,

diritto dell’Unione europea,

economia politica,

politica economica,

economia delle amministrazioni pubbliche,

management pubblico e innovazione digitale,

analisi delle politiche pubbliche,

lingua inglese.

Concorso SNA 2024, 116 allievi dirigenti: prove Il X Corso-concorso SNA si articolerà nelle seguenti fasi: prova preselettiva, nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso;

3 prove scritte;

prova orale. La prova preselettiva di questo concorso consiste in una serie di 60 quesiti a risposta multipla e potrà svolgersi anche in sedi decentrate. Oltre a quiz riguardanti le materie d’esame, saranno presenti anche dei quiz situazionali come già previsto nello scorso concorso e nelle Linee Guida per l’accesso alla dirigenza pubblica. Ecco come saranno suddivisi i quesiti della preselettiva: diritto costituzionale (3),

diritto amministrativo (5),

diritto dell’Unione europea (3),

economia politica (3),

politica economica (3),

economia delle amministrazioni pubbliche (2),

management pubblico e innovazione digitale (6),

analisi delle politiche pubbliche (5),

lingua inglese – livello B2 QCER (6),

ragionamento verbale e logico astratto (12),

quiz situazionali (12) due per ciascuna delle sei competenze indicate nell’articolo 5 del bando. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati in graduatoria entro il quattrocentosessantaquattresimo posto (corrispondente a quattro volte il numero degli allievi

ammessi al corso-concorso) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi

al 464° posto. La prima prova scritta avrà una durata di 5 ore e consisterà nello svolgimento di 4 quesiti sulle materie d’esame. La seconda prova scritta sarà del tipo “In basket” e avrà una durata di due ore, mentre la terza prova scritta, della durata di due ore e mezza, consiste nella redazione di una relazione in lingua inglese, relativa a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio

di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta. La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare le competenze trasversali elencate nell’articolo 5 del bando, e la conoscenza della lingua inglese. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio di almeno settanta centesimi.

Concorso SNA 2024, 116 allievi dirigenti: come prepararsi Il volume “Test situazionali per Concorsi pubblici“ rappresenta uno strumento pratico, una sorta di guida o un supporto utile a focalizzare l’attenzione e a riflettere rispetto alle competenze possedute, in particolare per quanto riguarda le soft skills, per stimolare ogni forma di loro accrescimento e di valorizzazione. Il volume offre, inoltre, l’opportunità di entrare in contatto diretto e di sperimentarsi nell’uso di uno dei principali strumenti di valutazione delle competenze trasversali utilizzato nei concorsi pubblici, ovvero i test situazionali. >> Link Amazon La raccolta“Quiz di logica e psicoattitudinali“ è invece uno strumento unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte cartacea. >> Link Amazon Il libro “Schemi & Lezioni – Diritto Costituzionale” si propone come strumento di studio e di ripasso sintetico, ma allo stesso tempo completo, sul Diritto costituzionale. Ogni capitolo contiene una selezione di mappe concettuali rappresentate inizialmente sotto forma di schemi generali, per poi essere esplicate con maggiori dettagli, mettendo in evidenza i collegamenti e le interconnessioni tra categorie, principi, e istituti di cui si compone la materia. >> Link Amazon

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi cliccando sul box qui in basso: