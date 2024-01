Concorso Consiglieri Parlamentari Camera 2024, bando per 25 posti: come partecipare

Oltre alla selezione per 100 Assistenti parlamentari, alla quale è possibile partecipare anche con il diploma, nella Gazzetta Ufficiale concorsi numero 4 del 12 gennaio scorso è stato pubblicato il bando del Concorso Consiglieri Parlamentari Camera 2024 che andranno potenziare l’organico dei dipendenti di Montecitorio. Si tratta di un concorso pubblico per esami, per 25 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati, autorizzato con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 72 del 21 dicembre 2023.

Per la partecipazione è richiesta la laurea magistrale, o specialistica, o diploma di laurea del vecchio ordinamento. Previste delle riserve a favore del personale dipendente della Camera. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti necessari per poter partecipare e come saranno le prove del Concorso Consiglieri Parlamentari Camera 2024.

Concorso Consiglieri Parlamentari Camera, 25 posti: requisiti Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana;

età non superiore a 47 anni (Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 47° anno);

idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione. Per quanto riguarda il titolo di studio richiesto, occorrerà possedere uno dei seguenti diplomi: Lauree magistrali LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-14, LM-15, LM-16, LM-19, LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-43, LM-45, LM-52, LM-56, LM-59, LM-62, LM63, LM-64, LM-65, LM-76, LM-77, LM-78, LM-80, LM-81, LM-82, LM-83, LM-84, LM-87, LM-88, LM-89, LM-90, LM-91, LM-92, LM-93, LM-94, LMG-01 ovvero

corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,

ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento.

Concorso Consiglieri Parlamentari Camera, 25 posti: domanda La domanda di partecipazione al concorso andrà inviata esclusivamente online attraverso la piattaforma concorsi della Camera dei Deputati, collegandosi all’indirizzo concorsi.camera.it e accedendo tramite SPID alla procedura con il Codice concorso C13. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 18 del 26 febbraio 2024. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi tramite PA seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda

Concorso Consiglieri Parlamentari Camera, 25 posti: prove Il Concorso Consiglieri Parlamentari Camera per 25 posti prevede le seguenti fasi: Prova selettiva;

4 Prove scritte;

Prova orale. La prova selettiva consisterà in una serie di 60 domande a risposta multipla sulle seguenti materie: diritto costituzionale (Costituzione italiana)

diritto e procedura parlamentare (Regolamento della Camera)

diritto civile (Codice civile- Libro IV, artt. da 1173 a 1469)

diritto dell’Unione europea (TUE artt. da 1 a 20; artt. da 47 a 55 – versione consolidata; TFUE artt. da 1 a 25; artt. da 223 a 309; Protocolli nn. 1 e 2 – versione consolidata Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 250° posto, a cui si aggiungono i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile

dell’elenco e i candidati esentati dalla preselezione (invalidità uguale o superiore all’80%). Le prove scritte consistono nella stesura di quattro elaborati: elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione è di quattro ore;

elaborato di diritto e procedura parlamentare. Il tempo a disposizione è di quattro ore;

elaborato di diritto civile ovvero di politica economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il tempo a disposizione è di quattro ore;

elaborato di storia d’Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a disposizione è di quattro ore; Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova. La prova orale del Concorso Consiglieri Parlamentari Camera, infine, consisterà in un colloquio volto a verificare la preparazione sulle seguenti materie: diritto costituzionale

diritto e procedura parlamentare

diritto amministrativo

diritto civile

diritto dell’Unione europea

storia d’Italia dal 1861 ad oggi

politica economica

contabilità dello Stato e degli enti pubblici

lingua inglese La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di un’ulteriore lingua straniera tra: Francese, Spagnolo, Tedesco, Russo, Portoghese, Cinese, Arabo. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto nella lingua prescelta, che costituisce la base per il colloquio. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,20.

