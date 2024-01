Concorso ARCS Friuli, 338 infermieri: requisiti, domanda, prove

Nuovo Concorso ARCS Friuli per il reclutamento di 338 infermieri. L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno e indeterminato di 338 posti di Infermiere.

Il concorso è organizzato e gestito dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia per conto delle aziende sanitarie della Regione autonoma, e darà luogo a 6 graduatorie, distinte per ciascuna delle aziende coinvolte.

Vediamo nei prossimi paragrafi la suddivisione dei posti, come fare domanda e come funzionerà la selezione.

Concorso ARCS Friuli, 338 infermieri: suddivisione posti Come anticipato, i 338 posti saranno suddivisi tra 6 diverse Aziende sanitarie, in base alla seguente ripartizione: Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – 60 posti

IRCCS “Centro di riferimento oncologico” – 14 posti

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – 1 posto

IRCCS “Burlo Garofolo” – 1 posto

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – 260 posti

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – 2 posti Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, potrà indicare una sola delle aziende sopra indicate.

Concorso ARCS Friuli, 338 infermieri: requisiti Per poter partecipare al concorso ARCS Friuli per il reclutamento di 338 infermieri occorre essere in possesso dei seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione: Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

Idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a selezione;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

Laurea in “Infermieristica”, classe L/SNT1 (D.M. 270/2004), classe SNT/01 (D.M. 509/1999), ovvero diploma universitario d’infermiere conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.L.vo 30/12/1992, n.502 e s.m.i., ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento riconosciuto equipollente, ai sensi della L. n.42/1999, al diploma universitario che consente l’esercizio dell’attività professionale e l’accesso ai pubblici concorsi, ovvero pari titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equivalente.

Iscrizione all’Albo professionale.

Scarica il bando Concorso ARCS Friuli – Bando 338 infermieri



Concorso ARCS Friuli, 338 infermieri: domanda La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica collegandosi alla piattaforma concorsi di ARCS. Per la partecipazione è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari a 10,33 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 dell’8 febbraio 2024.

Concorso ARCS Friuli, 338 infermieri: prove La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. L’eventuale preselezione consiste nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a

risposta multipla tese a verificare conoscenza e competenza nelle materie oggetto di concorso e la

cultura generale. Il giorno della preselezione i candidati saranno informati circa le modalità di svolgimento della stessa, i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi. La prova scritta potrà consistere nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti – a risposta multipla e/o sintetica e/o a completamento- sulle seguenti materie: infermieristica generale e clinica, analisi e gestione dei casi clinici e relazione assistenziale; assistenza infermieristica alla persona con problematiche riferite ad epidemiologie rilevanti, croniche, internistiche (es. cardiopatie, epatopatie, demenze, malattie respiratorie, diabete), chirurgiche, legate all’invecchiamento e al fine vita;

principi di presa in carico e gestione della persona con malattie croniche;

sicurezza clinica: valutazione, prevenzione e monitoraggio dei rischi correlati all’assistenza;

applicazione e controllo delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche in sicurezza;

organizzazione e strumenti dell’assistenza infermieristica con particolare attenzione alle priorità assistenziali, al passaggio delle informazioni, alla continuità e integrazione assistenziale, documentazione delle cure assistenziali, alla funzione di attribuzione di attività al personale di supporto;

modelli di erogazione di assistenza infermieristica (es. Primary Nursing, Chronic Care Model) e lavoro in équipe multiprofessionale;

responsabilità etiche e deontologica;

responsabilità del dipendente pubblico (es. privacy, sicurezza sul lavoro T.U. n. 81/2008 s.m.i). La prova pratica consisterà nella verifica delle conoscenze, delle tecniche e delle prestazioni infermieristiche assistenziali ovvero degli aspetti organizzativi, di ricerca, evidence based nursed e relazionali della disciplina infermieristica ovvero tesi alla soluzione di casi assistenziali, simulazione di interventi, di percorsi diagnostico terapeutici e di processi clinico assistenziali. Tale prova potrà essere effettuata con le stesse modalità della prova scritta. La prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle materie della prova scritta e della prova pratica, nonché mirato all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. La prova scritta si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30, mentre la prova pratica e la prova orale avranno un punteggio minimo di 14/20. La valutazione dei titoli potrà assegnare un massimo di 30 punti, così ripartiti: titoli di carriera – punti 15

titoli accademici e di studio – punti 5

pubblicazioni e titoli scientifici – punti 3

curriculum formativo e professionale – punti 7

Concorso ARCS Friuli, 338 infermieri: come prepararsi

