Concorsi per diplomati, tutti i bandi attivi e come partecipare

Concorsi per diplomati: quali sono e come partecipare? Nelle ultime settimane diversi enti locali, agenzie e Ministeri hanno attivato dei concorsi pubblici rivolti a candidati in possesso di diploma, usciti nelle Gazzette Ufficiali oppure nei Bollettini delle regioni. Le selezioni indette riguardano assunzioni sia a tempo indeterminato sia determinato nelle varie strutture della Pubblica Amministrazione.

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i bandi attivi, in continuo aggiornamento, per cui è ancora possibile presentare le domande di partecipazione e tutte le informazioni utili su come candidarsi e sulle prove d’esame previste da ciascuna procedura di selezione.

Concorso Città Metropolitana di Torino, 50 posti

Nuove assunzioni presso il capoluogo piemontese con il concorso indetto dalla Città Metropolitana di Torino, destinato alla copertura di 50 posti di istruttore amministrativo o contabile, categoria C, con contratto di formazione lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno.

Per partecipare alla procedura di selezione è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale.

domanda di partecipazione dovrà essere inviata, entro le ore 12 del 23 giugno 2022, utilizzando la piattaforma: Ladovrà essere inviata, entro le ore 12 delutilizzando la piattaforma: https://cittametrotorino4.ilmiotest.it/

Concorso Polizia di Stato, 1381 VFP1 e VFP4



Nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022 è stato pubblicato il bando di un nuovo Concorso Polizia di Stato, per ricoprire 1381 posti di allievo agente. Questa volta, tuttavia, la procedura è riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo. Per la partecipazione è richiesta una delle seguenti condizioni: volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;

volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;

volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. La domanda di partecipazione deve essere compilata entro il 19 giugno 2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it Per maggiori informazioni si rimanda al bando e al nostro articolo con tutti i dettagli sul concorso. Concorso 2275 VFP4

Nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il bando del Concorso 2275 VFP4 (volontari in ferma prefissata quadriennale), per assumere unità di personale nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare.

Il concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma per l’anno 2022.

Gli aspiranti candidati potranno inviare le domande di partecipazione tramite l’accesso (con SPID, CNS o CIE) su questo portale, entro e non oltre il 16 giugno 2022.

Concorso ACOS Roma Capitale, 3 posti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 7 giugno 2022 sono stati pubblicati i bandi dei nuovi Concorsi ACOS Roma Capitale, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, ci cui uno per la copertura di 3 posti da istruttore amministrativo con conoscenze specifiche nei servizi pubblici locali, categoria C, in possesso di diploma.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata compilando l’apposito modulo elettronico raggiungibile qui: https://acosromacapitale.tuttoconcorsipa.it entro il giorno 22 giugno 2022.

Concorsi ACOS Roma Capitale, 10 vari profili di diplomati e laureati

Concorso Università di Napoli, 10 posti

L’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto otto bandi di selezione pubblica la copertura di un totale di 36 posti in varie aree professionali, di cui 10 rivolti a personale diplomato così distribuiti:

5 posti area amministrativa, per le attività di rendicontazione dei progetti di ricerca (cat. C)

5 posti area amministrativa, per la progettazione dei programmi di ricerca (cat. C).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre il 22 giugno 2022.

Concorsi Università Napoli, 36 amministrativi: aperti a diplomati e laureati

Concorsi Regione Marche, 8 posti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2022, sono stati pubblicati i quattro bandi dei Concorsi Regione Marche, per titoli ed esami, finalizzati ad assumere a tempo pieno e indeterminato, 57 unità di personale di diversi profili professionali, in categoria C e D. Di questi, 8 posti sono rivolti ai diplomati:

4 posti di C/TS assistente tecnico specialista, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura amministrativa della giunta regionale;

4 posti di C/TS assistente tecnico specialista – area agricoltura e sviluppo rurale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura amministrativa della giunta regionale.

I candidati dovranno fare domanda esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione informatica https://cohesionworkpa.regione.marche.it/, entro e non oltre le ore 14 del 25 giugno 2022

Concorsi Regione Marche, 57 posti di diplomati e laureati

Concorso Provincia di Trento, 20 agenti forestali

Nuove assunzioni in arrivo in Trentino Alto Adige con il Concorso Provincia di Trento, per esami e corso di formazione professionale, per il reclutamento a tempo indeterminato di 20 unità di personale della figura professionale di Agente forestale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (CFT), categoria C.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata collegandosi al portale istituzionale della Provincia autonoma di Trento: http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_indeterminato/-Nuovi/ entro le ore 12 del 24 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni: Concorso Provincia di Trento, 20 agenti forestali: aperto ai diplomati

Concorsi Provincia di Potenza, 10 posti

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio sono stati pubblicati gli estratti dei Concorsi Provincia di Potenza, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di 17 unità di personale nei profili di istruttore amministrativo e tecnico, categorie C e D, a tempo pieno e indeterminato.

Dei 17 posti messi a concorso, 10 sono rivolti ai diplomati:

6 posti di Istruttore amministrativo-contabile, categoria C,

4 posti di Istruttore tecnico, categoria C,

I candidati dovranno inviare le domande di partecipazione al concorso in via esclusivamente telematica tramite questo portale, entro e non oltre il giorno 23 giugno 2022.

Concorsi Provincia di Potenza, 17 istruttori amministrativi e tecnici









